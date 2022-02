En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Patricia Díaz

Cada día somos más los que andamos a vueltas con las mil y una noches en vela por las preocupaciones, el estrés o por la inestabilidad en la que nos ha sumido la pandemia.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un 20 y 48 % de la población adulta española sufre, en algún momento, dificultad para conciliar o mantener el sueño toda la noche.

Además, más de un 30 % de la población se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador.

Estas cifras se tornan preocupantes si tenemos en cuenta que durante el sueño se restaura la función cerebral en aspectos tan fundamentales como el aprendizaje, la memoria o el estado de ánimo.

También, si existe un déficit continuado del mismo, puede alterar el sistema inmunológico o aumentar el riesgo vascular y de sufrir enfermedades neurológicas.

Si ya has probado todos los trucos para empezar a dormir mejor pero no lo consigues y te levantas sintiendo que no has descansado nada, necesitas conocer un dispositivo llamado Morphée.

¿Qué es Morphée?

Se trata de un aparato tanto para quienes no concilian el sueño con facilidad, como para los que simplemente buscan relajarse después de un día estresante.

Este dispositivo doméstico de bienestar ofrece una solución fácil, rápida y saludable a la «pesadilla» que supone la hora de dormir para aquellos que padecen insomnio o despertares nocturnos.

Una innovación totalmente desconectada y eficaz contra los trastornos del sueño, siendo apto para todos los públicos.

¿Cómo funciona este dispositivo para dormir?

A través de sus 3 llaves manuales ofrece una gran variedad de sesiones. Con la primera, puedes elegir entre 8 opciones de distintos temas y formas de relajación.

Con la segunda llave se elige el tipo de sesión, y con la tercera, la duración.

En total son más de 200 combinaciones posibles de sesiones de meditación guiada, respiración, escaneo corporal, visualizaciones, música relajante, sonidos de la naturaleza…

Funciona directamente con el altavoz graduable que lleva el aparato incorporado o con auriculares para no molestar a la persona con quien compartimos cama.

Diseñado por profesionales

Diseñado en colaboración con profesionales y unidades del sueño, combina lo mejor de la meditación y la sofrología.

El objetivo de la sofrología es calmar cuerpo y mente a través de ahuyentar la ansiedad volviendo al momento presente.

Combinando técnicas de relajación y ejercicios de respiración, permite limitar el flujo de pensamientos ‘rumiantes’ lo que ayuda a calmarse profundamente justo antes de acostarse.

