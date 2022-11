En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

El agua es un bien muy preciado y escaso. Solo en España cada ciudadano consume más de 170 litros de agua al día. Una de las soluciones para ahorrar agua es adquirir un buen lavavajillas.

A muchas personas les sorprende saber que lavando a mano los platos se consumen cerca de 30 litros más de agua que usando un lavavajillas.

Si a este dato se une a la comodidad y el ahorro de tiempo que supone usar el lavaplatos, no hay duda de que es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar.

Indesit DSFE 1B10

El modelo Indesit DSFE 1B10 encabeza esta comparativa porque ofrece seis programas diferentes de lavado, una característica que ayuda al ahorro de agua y luz, y que por unos 300 euros, ofrece una clasificación energética A+.

Análisis de expertos, usuarios y compradores

En esta comparativa se han analizado por parte de expertos y usuarios los modelos más buscados y mejor valorados por los compradores.

La clasificación energética A++ ha sido determinante para considerar que el lavavajillas Teka LP8 820 sea la recomendación de compra. Su precio, sus múltiples programas de lavado y sus 49 decibelios de ruido han hecho que este sea el mejor valorado por los expertos.

La segunda opción de los expertos es el Indesit DFG 26B1 con unas buenas características técnicas por un precio de unos 300 euros.

Los cinco modelos tienen grandes ventajas así que es mejor ver el análisis individualizado. Aquí tienes nuestro análisis para saber que lavavajillas comprar.

Balay 3VS572IP
Electrolux ESF5535LOX
Beko DFN16420W
Bosch Serie 2

¿Quién debería comprar un lavavajillas?

Un lavavajillas es una inversión estupenda. Ya que ahorra tiempo y esfuerzo, limpia los platos, reduce las facturas y ahorra energía y agua.

Los electrodomésticos de hoy en día son mucho más eficientes que lavar los platos a mano. El lavado a mano de una carga completa de platos necesitaría cerca de unos 100 litros de agua y 2.7 kWh para calentar el agua con el calentador. Usando un lavavajillas ahorras unos 10 mil litros de agua y el equivalente a 300 kWh al año si se usa cuatro veces por semana. Con lo que eso reduce la factura de agua, gas y luz.

Los lavavajillas también son mejores para desinfectar los platos ya que usan agua mucho más caliente de lo que cualquier persona podría tolerar lavando a mano. El jabón no mata los gérmenes, el agua caliente sí lo hace.

La mayoría de de los lavavajillas calientan el agua hasta los 55 grados centígrados (130 grados Fahrenheit) durante un ciclo normal y pueden alcanzar los 72 grados centígrados (160 grados Fahrenheit) en ciclos especiales.

El agua de un grifo normal puede llegar a los 48 grados centígrados (120 grados Fahrenheit) y el umbral de dolor de la mayoría de las personas es de alrededor de 41 grados centígrados (106 grados Fahrenheit).

Y gracias a los nuevos detergentes enzimáticos, productos de limpieza ecológicos, ya no es necesario prelavar los platos. Algunos de los lavavajillas analizados a continuación son perfecto para familias pequeñas, parejas o gente que vive sola.

Indesit DSFE 1B10

Indesit DSFE 1B10 S lavavajilla Independiente 10 cubiertos A+ - Lavavajillas (Independiente, Plata, Estrecho (45 cm), Plata, Botones, Giratorio, 1,3 m)

Indesit destaca en todas sus gamas de electrodomésticos por los precios tan competitivos que ofrece con unos productos de muy buena calidad. En este caso se ha analizado el modelo de lavavajillas DSFE 1B10 que por unos 300 euros tiene una clasificación energética de A+. Un gran ahorro si lo que se pretende es sustituir un lavavajillas viejo. Además incorpora un programa de lavado «Eco» que reduce su consumo de lavado a 1.04 kilovatios.

El nivel de ruido es de 49 decibelios. Se trata de un buen nivel y más si tenemos en cuenta que no es un sonido continuo.

El Indesit DSFE 1B10 ofrece seis programas diferentes de lavado. Recordemos que esta característica también ayuda al ahorro de agua y luz.

Cabe destacar el programa de media carga que es perfecto para familias pequeñas, parejas o gente independiente que vive sola. Permite tener los platos limpios sin tener que esperar para llenar el lavavajillas. Además supone un ahorro energético.

Este modelo de Indesit dispone de Temporizador de retraso, es decir se puede programar el lavavajillas para que el ciclo de lavado se haga más tarde. Solo hay que dejar preparado el detergente, seleccionar el programa y determinar cundo queremos que acabe.

Tiene indicador digital led en el que podemos ver el tiempo de lavado restante y se cambian los programas y temperaturas a través de control electrónico.

A nivel estético tiene un acabado en color gris acero inoxidable que lo hacen adecuado para integrarse en cualquier cocina moderna.

Balay 3VS572IP

Balay 3VS572IP Lavavajillas Independiente, 13 cubiertos, E, Acero, Botones, Giratorio, 1,75 m

El lavavajillas Balay 3VS572IP ofrece una clasificación energética de A++ por un precio que ronda los 400 euros.

Para obtener el mejor resultado en el lavado de la vajilla y además asegurar el menos consumo, este modelo de Balay tiene 5 programas de lavado. Estos programas van desde el intensivo de 70 grados centígrados para esos lavados con mucha suciedad reseca, hasta el lavado rápido de 65 grados centígrados. Además cuenta con función media carga y «variosspeed» para lavados ultra rápidos.

Una de las mayores ventajas del Balay 3VS572IP es que se puede conectar al agua fría o caliente. Si se conecta al agua caliente el lavavajillas reduce el consumo de agua. Al recibir el agua ya caliente no desperdicia nada en la tarea de calentarla para el lavado.

Otro extra a destacar es la función de programación de fin diferido. Como en otros modelos se puede seleccionar a que hora se desea que acabe y el propio aparato determinará cuando ponerse en marcha.

Hay que tener en cuenta que la marca Balay da 10 años de garantía de la cuba. Esta garantía supone una tranquilidad de cara a posibles averías pero además muestra la confianza de la marca en su producto. Lo que se traduce en tranquilidad de cara al comprador por la calidad del producto que está adquiriendo.

El 3VS572IP tiene display digital para controlar el tiempo restante de lavado y el programa elegido. También indica cuando es necesario reponer sal y abrillantador. Esta última función destacada es muy útil ya que es habitual que no se haga el correcto mantenimiento de estos electrodomésticos.

Si un lavavajillas no tienen abrillantador el secado de la vajilla, especialmente de copas y vasos, no será el correcto. La falta de sal repercute en la no eliminación de la cal del agua y esta puede incrustarse en el interior del aparato y producir marcas blancas en platos y vasos.

Además, este lavavajillas es extra silencioso, lo que se agradece mucho en este tipo de productos.

Electrolux ESF5535LOX

Electrolux - Lavavajillas 60cm ESF5535LOX A+++ para 13 servicios - Acero inoxidable Rebajas

Por poco más de 400 euros podemos obtener este lavavajillas Electrolux modelo ESF5535LOX con un diseño único y minimalista fabricado en acero inoxidable.

Su clasificación energética es de A+++, por lo que el ahorro energético es superior al de la media. Además, su función de desconexión automática garantiza un completo apagado entre ciclos de limpieza, lo que también es una ventaja en este sentido.

En cuanto a los programas de lavado, este modelo tiene 6 variedades: AutoFlex de 45° a 70°, Eco a 50º, Cristalería 45º , Intensivo a 70º (80 min), Extrarrápido a 60º y Prelavado. Hay que tener en cuenta que la duración del programa estándar es de más de 230 minutos, una marca temporal un poco elevada.

Para compensar eso, este lavavajillas cuenta con la función «Time Manager» que permite reducir a la mitad la duración del ciclo, algo muy útil para algunas ocasiones especiales.

Su tecnología «AutFlex» detecta el volumen y el nivel de suciedad de la carga para optimizar los recursos de agua y energía para un lavado personalizado. De esta manera, el acabado es bueno y el ahorro de energía, considerable.

El nivel de ruido es de 46 decibelios, por lo que se encuentra dentro de la franja recomendada (menor de 50 db) y eso supone una ventaja para realizar otras actividades en la misma estancia.

Este lavavajillas Electrolux está a la venta por encima de los 400 euros, lo que ha relegado a este modelo algunas posiciones a pesar de sus buenas cualidades.

Beko DFN16420W

BEKO LAVAVAJILLAS DFN16420W 6PROGRAMAS Display A+q, 3600 W, 11 litros, 45 Decibeles, Acero Inoxidable 18/8, Blanco

Por poco más de 250 euros podemos comprar este lavavajillas de la marca Beko. El DFN16420W ofrece una clasificación energética A+ por el precio más barato de todos los lavavajillas analizados.

Aunque la valoración del consumo energético en los electrodomésticos es lo primero a tener en cuenta no es lo único que hay que valorar. Este modelo de Beko tiene 6 programas diferentes de lavado para seleccionar el que más nos convenga según el nivel de suciedad de nuestros platos.

Además también cuenta con la opción de media carga, que te permite cargar solo la cesta superior o la inferior para un lavado fácil y económico. Una opción buenísima para los que son pocos en casa.

Como extras tiene el sistema «watersafe» que cuando detecta una fuga de agua cierra automáticamente la entrada de agua del lavavajillas. Este sistema es vital para cuando existen fugas por mal funcionamiento del aparato pero también es útil en el día a día. Sirve para que si tenemos que abrir la puerta del lavavajillas mientras está en pleno lavado para coger algo el agua se pare automáticamente.

El mayor inconveniente de este modelo es su nivel de ruido. Los decibelios que emite cuando está en funcionamiento son demasiados y hacen que el resto de sus cualidades técnicas queden

empañadas.

Bosch Serie 2

Bosch Hogar SMS25AW05E - Lavavajillas Libre Instalación, Serie 2, 60cm, 12 Servicios, Blanco Rebajas

Con un diseño moderno con acabado blanco, el lavavajillas Bosch puede ser un gran complemento para cualquier cocina.

Su diseño viene de la mano de una gran eficiencia energética, A++, que consigue que este modelo suponga también un gran ahorro en la factura de la luz. EL fabricante cifra el consumo en 0.9 kWh por cada 9.5 litros.

Este modelo de Bosch tiene 5 programas diferentes de lavado que se adaptan a los diferentes grados de suciedad de la vajilla. Entre ellos está el VarioSpeed, que consigue resultados en un 65% menos de tiempo.

Cuenta además con la opción media carga que además permite elegir entre la carga superior o inferior. Y es que muchas veces se llena antes una zona que otra de lavado. Con está función no habrá que poner el lavado completo con el lavavajillas sin llenar por falta de platos o vasos.

Tiene programación diferida hasta 24 horas, por lo que se puede seleccionar a que hora conviene que acabe el lavado y el propio electrodoméstico calcula a que hora debe iniciarlo.

Además, uno de los valores diferenciales del Bosch Serie 2 es su función Glass Protection, que protege los vasos y las copas a través de la regulación de la dureza del agua.

Tiene motor EcoSilence, por lo que su nivel de ruido es bastante bajo y solo llega a su punto álgido cuando está a pleno funcionamiento.

A tener en cuenta antes de la compra

Eficiencia energética

Hay que tener en cuenta el consumo eléctrico. Las categorías van de la A a la D pero en los últimos años la mejora en este sentido ha sido tan importante que las mejores categorías son la A++ y A+. Dentro de la eficiencia energética también hay que ver el consumo de agua.

A pesar de que los aparatos más eficientes son más caros en el momento de la compra, se amortizan generalmente mucho antes de la finalización de su vida útil por lo que el ahorro es mucho mayor.

Nivel de ruido

El lavavajillas cuando está en funcionamiento es uno de los electrodomésticos más ruidosos y molestos del hogar. Los fabricantes han conseguido reducir su nivel de ruido. Para la elección del modelo es muy importante que su emisión de ruido no supere los 50 decibelios.

Programas y funciones

No es baladí tener en cuenta que tipo de programas tiene y tampoco se limita a una cuestión de gustos. Si cuenta con los programas adecuados y hacemos un correcto uso de ellos esto también determinará el consumo final del lavavajillas.

Es recomendable que tengan un programa de entre 45 a 55 grados centígrados para lavados económicos; otro de entre 55 a 65 grados y un tercero de 65 a 75 grados para lavados con suciedad incrustada.

