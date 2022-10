Lavadoras baratas y eficientes con buena calidad-precio

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(10 votos: 4,40 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Mar F.

Desde que a principios del siglo XIX comenzará a difundirse la práctica de meter la ropa en una caja de madera y hacer girar una manivela, la finalidad de estos aparatos siempre ha sido la de quitar de encima la tediosa tarea de lavar a mano.

Ahora las lavadoras se han convertido en un electrodoméstico indispensable para cualquier hogar que además aúnan su funcionalidad con sus sistemas de ahorro de energía.

Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Si los compradores de esas primeras lavadoras automáticas, allá por 1904, vieran la eficacia de las máquinas modernas no podrían creerlo. Son tantas las diferentes funciones que ofrece este electrodoméstico que el usuario tiene una difícil elección en el momento de compra que les parecería increíble.

Claro que en esta comparativa vamos a hablar de lavadoras en torno a los 500 euros, que naturalmente no serán las mejores del mercado, pero pueden resultar más que suficientes para muchas familias, para las casas del campo o de la playa…

Te puede interesar: lavadoras secadoras, secadoras por condensación y secadoras con bomba de calor.

Zanussi ZWF81443W - Lavadora FL / 1400 rpm / 8 kg/tambor GentleCare/Pantalla LCD

Tras analizar detenidamente cada modelo los expertos consideran que la mejor elección de compra de las lavadoras baratas analizadas es el modelo de Zanussi ZWF81443W. Porque posee la mejor eficiencia energética, una capacidad de carga de 7 kilogramos y además es la más silenciosa de la comparativa.

Las mejores lavadoras baratas

Para parejas y familias pequeñas: Zanussi

Zanussi ZWF81443W - Lavadora FL / 1400 rpm / 8 kg/tambor GentleCare/Pantalla LCD

Esta lavadora tiene una capacidad de 8 kilogramos. Se trata de un tambor de buen tamaño que puede ser una gran opción tanto para parejas como para familias de hasta cuatro personas.

Este modelo de Zanussi tiene una velocidad de centrifugado de hasta 1400 revoluciones por minuto, que hace que la ropa salga casi seca de la lavadora.

Su eficiencia energética es la mejor del mercado A+++. Si se compra este modelo para sustituir una lavadora vieja se notará notablemente el descenso en la factura de la luz.

Además en cuanto al centrifugado, que es cuando más consume una lavadora, su clasificación energética es la B, que podemos considerar como muy buena.

Por otra parte, la Zanussi ZWF71240W tiene diferentes tipos de lavado dependiendo de la ropa que se vaya a lavar (ropa de cocina, color, algodón ecológico, fácil de limpiar, delicado, lavado a mano, seda), y además cuenta con programas cortos que resultan especialmente útiles para la ropa sin machas.

También tiene la posibilidad de programar el fin diferido, es decir, se puede programar si se quiere que la lavadora acabe su sesión dentro de 3, 6 o 9 horas. Función muy útil ya que de esta forma se puede poner antes de salir de casa para el trabajo y encontrar que justo ha terminado cuando volvemos.

Por último cuenta con un sistema de seguridad infantil electrónico.

Muy barata: Beko

Beko WTE 6511 BW Independiente Carga frontal 6kg 1000RPM A+++ Blanco - Lavadora (Independiente, Carga frontal, Blanco, Botones, Giratorio, Izquierda, LCD)

El precio de este modelo de Beko es la característica más llamativa a simple vista. Y es que con un coste que habitualmente está siempre por debajo de unos 240 euros, es muy sorprendente que ofrezca una eficiencia energética máxima de A+++.

No es tan buena, sin embargo, su eficiencia en el centrifugado, que se queda en una mejorable clase C.

La WTE 6511 BW tiene una capacidad de carga de 6 kilogramos. Un tambor de buen tamaño para familias que pongan la lavadora cuatro veces a la semana máximo.

El centrifugado llega hasta las 1000 revoluciones por minuto y logra que la ropa salga bastante seca.

Para los lavados cuenta con multitud de programas diferentes para cada tipo de ropa. Y una de las grandes ventajas es que tiene un control automático de la carga que consigue adaptar el consumo de agua y electricidad según el volumen de ropa que se esté lavando. Con este sistema se logra también un gran ahorro energético.

Además dispone de función autolimpieza. Las lavadoras muchas veces acumulan restos del jabón de los lavados. Una suciedad que no solo es poco estética si no que acaba acumulando bacterias. El sistema de autolimpieza evita tener que estar limpiando el tambor y el cajetín.

Este modelo se puede programar para que el lavado acabe cuando el usuario especifique.

El mayor inconveniente es el nivel de ruido. Emite 77 decibelios en su nivel máximo, es decir durante el centrifugado, así que hay momento que resulta más bien molesta.

Muchos programas y eficiencia energética máxima: Indesit

COMPRAR POR 419€

Esta lavadora destaca por su multitud de programas de lavado, entre ellos el de algodón el de deporte, el de lavado rápido, el de lavado diferido… Pero hay dos que vale la pena destacar.

Tiene la mayor eficiencia energética del mercado A+++, lo que supone muy poco consumo eléctrico para las características que tiene. La eficiencia en el centrifugado es peor como en la mayoría de modelos y en este caso se sitúa en B, nada mal respecto a sus competidores.

La velocidad del centrifugado es regulable y puede llegar a las 1200 revoluciones por minuto. La ropa sale bastante seca de la lavadora.

Pero conste que como en el resto de modelos de este nivel, siempre hay que tenderla. Pero la ropa no sale empapada y se secará en poco tiempo.

Uno de los mayores inconvenientes de este modelo es su nivel de ruido, 80 decibelios, bastante alto aunque sea solo durante el centrifugado.

Tiene una pantalla (display) en el que puede ir controlando los programas seleccionados y el tiempo que queda para que finalice el lavado.

Se trata de una gran opción que por unos 300 euros ofrece un ahorro energético considerable y además funciones nuevas y útiles en el día a día.

Para familias grandes: Candy

Candy Smart CS 1482DE-S, Lavadora 8 KG, 1400 RPM, Digital, Tecnología NFC, Asistente de Voz, 15 Ciclos, 5 Rápidos, Planchado Fácil, Inicio Diferido 24H, Detector de KG, 79 DB, Clase D, Blanco

No podíamos dejar a las familias grandes fuera de esta comparativa. Esta lavadora de Candy es la perfecta para ellas, al ser la de más capacidad de las analizadas. Se pueden lavar hasta 10 kilogramos de ropa en cada lavado.

Además tiene una velocidad de secado de nada menos que 1400 revoluciones. Pero insistimos en que una lavadora con un tambor tan grande solo es recomendable para familias grandes o que concentren en un solo día el lavado de la ropa de toda la semana. Porque de no ser así nos encontraremos con un gasto inútil.

La eficiencia energética de este modelo es de A+++ y la clasificación de su centrifugado es A. Una perfecta combinación si además se conjuga con la gran capacidad y las 1400 revoluciones para conseguir un secado bastante aceptable..

Y es que con un centrifugado tan potente se asegura que la ropa estará completamente seca con solo tenderla correctamente durante unos minutos. Depende de la temperatura y el aire que haya en el lugar donde se tiende, pero tras un centrifugado de 1400 revoluciones por minuto la ropa tardará menos de una hora en estar lista para ser doblada o planchada.

Para las prendas que requieran planchado es recomendable seleccionar centrifugados más lentos para que no salgan excesivamente arrugadas y la tarea de planchado no se complique.

Dispone de varios tipos de lavado que se adaptan a las necesidades del usuario y además se puede programar el fin diferido.

Su precio, unos 350 euros, es muy bueno para una lavadora de estas características. A pesar de que es la más cara de las analizadas en esta comparativa. Pero hay que tener en cuenta que el precio de estos electrodomésticos va en aumento en relación a la capacidad de su tambor.

El problema de esta lavadora es el ruido que emite, 81 decibelios. Aunque solo llega a esos niveles durante el centrifugado es muy alto si tenemos situada la lavadora en la cocina, por ejemplo.

Muy silenciosa: Balay

Balay 3TS994BD - Lavadora carga frontal, 9 kg, 1400 rpm, 60 cm, Autodosificación automática, Blanco Rebajas

Esta lavadora tiene un funcionamiento increíblemente silencioso. Su motor ofrece diez años de tranquilidad y deja la ropa perfectamente limpia.

Cuenta con botón de Pausa+carga para abrir la puerta e introducir las prendas olvidadas. Si has puesto una colada y se te ha olvidado un calcetín, no hay problema. Si se te ha olvidado un albornoz, que es mucho más grande tampoco lo hay.

Destaca también porque te indica el tiempo restante para que termine el lavado. Una herramienta muy útil para organizar tu tiempo y otras tareas de la casa.

Otras ventajas: programa superrápido de 15/30 minutos para dos kilos de ropa con un grado de suciedad ligero.

Un tambor para prendas delicadas. «Si existiera un spa para la ropa, se parecería mucho al interior de un tambor VarioSoft», asegura el fabricante. Dentro de él cada prenda se lava con el máximo cuidado, reduciendo el roce con las paredes del tambor para que no se estropeen las prendas. Asimismo, cuenta con palas asimétricas que mueven continuamente la ropa y el agua de lavado para que la limpieza sea homogénea.

Por último, cuenta con control de desquilibrios Sensor 3G. Si la carga no se distribuye bien dentro del tambor se producen más vibraciones, más ruido e incluso puede afectar al centrifugado. Gracias al sensor 3G se corrige cualquier posible desequilibrio de la carga, manteniéndola centrada. Así la ropa siempre tiene el nivel de humedad que necesita según el programa elegido.

Lo que debes tener en cuenta

Para seleccionar el mejor modelo de lavadora hay que tener en cuenta diversos factores:

Capacidad

Todo depende del número de integrantes de la familia y del número de usos semanales que se pone la lavadora. Porque no la vamos a poner las mismas veces si tenemos niños que si son todo personas mayores, por ejemplo.

Las más comunes son las lavadoras de 6 kilogramos o menos, que cumplen a la perfección con las necesidades de un núcleo familiar de dos personas que pone en marcha este electrodoméstico menos de 4 veces a la semana.

Lógicamente, cuanto más uso le demos más nos compensará comprar una lavadora de mayor carga. Pero sin alegrías, porque si nos pasamos y compramos una con más capacidad de la necesaria, no sólo supondrá un sobrecoste en el momento de la compra, sino que aumentaremos todos los meses el gasto por consumo de agua y de electricidad.

Además, y aunque no es el caso que nos ocupa, hoy en día algunas lavadoras son tan profundas que cualquiera de nosotros, si es bajito, podría llegar a tener problemas para alcanzar el fondo de la máquina.

Pero insistimos en que las ‘megacargas’ no son una gran idea si no son realmente necesarias, porque además no ahorran tanto tiempo, ni tanta agua, ni tanta energía como algunos piensan.

Además las prendas se limpian con más suavidad cuando se lavan en en cargas más pequeñas y con telas de su mismo tipo.

Velocidad de centrifugado

A mayor velocidad más seca saldrá la ropa de la lavadora y también más consumirá. El mínimo recomendable que debería alcanzar son las 600 revoluciones por minuto.

Programas de lavado

La mayoría de los usuarios utiliza casi siempre el mismo programa, y la realidad es que la mayoría de las lavadoras modernas hacen un trabajo bastante bueno en esta configuración. Pero es recomendable que las lavadoras ofrezcan programas adaptados a los diferentes componentes de la ropa (algodón, sintético o prendas delicadas).

Es útil poder ajustar la temperatura de lavado y la velocidad de centrifugado. Y una opción de prelavado o remojo también puede ayudar con las manchas realmente difíciles de aplicar.

Eficencia energética

los electrodomésticos han variado mucho en los últimos años en cuanto a consumo energético se refiere. Y como la lavadora ya es un elemento indispensable en todos los hogares, y la luz no es precisamente barata, a la hora de comprar una nueva hay que tener muy presente su consumo. Y si lo ideal es una lavadora A+++, no deberíamos de comprar una con menos de A+.

No es una tontería pensar que el mayor coste se acaba amortizando con el ahorro de electricidad en cada uso.

Y un aviso: hay que comprobar también la eficiencia durante el centrifugado.

Una buena reputación de fiabilidad y de servicio al cliente

Hay que aprovechar las ventajas que hoy en día nos ofrece internet, para utilizar a los usuarios como nuestros ‘espías’ a la hora de tomar nuestra decisión de compra. Y si no tiene tiempo para hacerlo no se preocupe, porque en esta comparativa también los hemos tenido a ellos en cuenta.

Los comentarios son importantes porque es una realidad que las estadísticas sitúan como algo no tan extraño el peligro de que alguna pieza de una lavadora se rompa antes de cinco años. Y lo decisivo en esa situación es que la marca sea confiable y no tengamos problemas ni para encontrar técnicos, ni para encontrar las piezas que puede hacer falta cambiar.

También saben mucho sobre errores comunes y confiabilidad a medio y largo plazo los técnicos de reparación. Y son otra opinión muy a tener en cuenta.

Última actualización el 2022-10-04 at 12:21 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas