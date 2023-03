En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), el 64,8% de los españoles leyeron libros por ocio en su tiempo libre en 2022. Esto supone un 5,7% más que en 2012 y un 0,4% más que en 2021. Estas cifras evidencian que el aumento de lectores, que se disparó con el confinamiento por el coronavirus, aún se mantiene a máximos históricos.

A pesar de estos datos, el 35,2% de los españoles no lee nunca o casi nunca, un 0,4% menos que en 2021. De esta barómetro también se desprende que las mujeres leen más que los hombres, especialmente entre los 25 y 34 años. Por edades, quienes más leen son aquellos entre los 14 y los 24 años. En cuando a los niveles de estudios, el 86,5% de los universitarios lee en su tiempo libre frente al 62,3% con estudios secundarios.

Por comunidades autónomas, donde más leen es en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Navarra. Los más rezagados, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. En CompraMejor, como hacemos mensualmente, seleccionamos los libros que llegan este mes de marzo para ayudarte en la búsqueda del libro perfecto.

Proscrita, de Anna North, un “neowestern” feminista

En plena pandemia, «en un momento histórico en el que la falta de propósito es la característica más abrumadora», la novelista Cristina Cerrada y el maestro de kundalini yoga y terapia de sonido con gong Vikrampal se unen para escribir Escritura y meditación, un libro inspirador que está a medio camino entre la guía de escritura y el manual de autoayuda.

El cuco de cristal, de Javier Castillo

Es la nueva novela del escritor superventas Javier Castillo. En El cuco de cristal nos adentramos al Nueva York de 2017. La protagonista, Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón.

Ella se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

El chico de las musarañas, de Ana Obregón

La televisiva Ana Obregón narra en El chico de las musarañas su desgarrador testimonio sobre la pérdida de su hijo Aless Lequio, tras una larga y dura enfermedad. La novela la empezó a escribir el propio Aless cuando le diagnosticaron cáncer. Se trata de un relato sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar, y que nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que, sin duda, hubiera triunfado como escritor.

Mi abuela sí que era feminista, de Ángel Expósito

El periodista Ángel Expósito relata historias sobre el valor, el coraje, la entrega, la vocación, la lucha y la fe de mujeres ejemplares que han peleado por sus familias, por sus hijos y por la sociedad en general, y nos dan lecciones de superación sin demagogias ni populismos.

Mi abuela sí que era feminista reivindica, en palabras del propio autor, a todas aquellas mujeres, como nuestras abuelas y nuestras madres, empoderadas, pero por ellas mismas.

Castillos de fuego, de Ignacio Martínez de Pisón

Nos trasladamos al Madrid de 1939-1945. Muchos luchan por salir adelante en una ciudad marcada por el hambre, la penuria y el estraperlo. Como Eloy, un joven tullido que trata de salvar de la pena de muerte a su hermano encarcelado; Alicia, taquillera en un cine que pierde su empleo por seguir su corazón; Basilio, profesor de universidad que afronta un proceso de depuración; el falangista Matías, que trafica con objetos requisados, o Valentín, capaz de cualquier vileza con tal de purgar su anterior militancia. Costureras, estudiantes, policías: vidas de personas comunes en tiempos extraordinarios.

Estamos ante una novela que encierra más verdad que muchos libros de Historia y que transmite el pulso de un tiempo en el que el miedo casi arrasa con la esperanza que, de forma natural, se abre camino entre la devastación.

Tres meses, de Joana Marcús

Es la tercera parte de la saga Meses de Joana Marcús.

Jack Ross no creía en el compromiso, y hasta ahora no le había ido mal. La fantasía del amor verdadero, de ese cruce de miradas que te cambia la vida por completo, no era más que un argumento sobreexplotado de las películas que más solía criticar.

Washington Square, de Henry James

A mediados del siglo XIX, cuando las nuevas clases emergentes ya empezaban a mudarse al norte de Manhattan, un rico y prestigioso médico neoyorquino se construye una casa en Washington Square. Es una «casa bonita, moderna», con terraza y porche de mármol.

A ella se traslada a vivir en compañía de su hermana, una viuda romántica y sentimental, amiga de los secretos, y de su única hija Catherine, que a los veinticinco años no ha conseguido ser, según su padre, ni hermosa ni inteligente. A Catherine le corresponde, sin embargo, una herencia considerable, y cuando en su vida aparece un joven guapo y encantador, aunque sin oficio ni beneficio, el doctor no duda de que no puede sentirse atraído por ninguna cualidad de su hija que no sea el dinero.

Eres una niña impresionante, de Valentina García

Este libro recoge fivertidos cuentos infantiles inspiradores para niñas sobre la gratitud, la amistad, y la valentía. Trata de 10 leyendas explicadas para los más pequeños, en especial para ellas, para que conozcan valores que serán imprescindibles en sus vidas: el esfuerzo, la perseverancia, la humildad, la amistad, la fuerza, la determinación…

Qué bien me haces cuando me haces bien, de Albert Espinosa

Qué bien me haces cuando me haces bien es mi tercer libro de relatos cortos tras Finales que merecen una historia (2018) y Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre (2020). Es el final de esta trilogía de relatos que no dejan de ser cuentos para curar el alma.

El objetivo al escribirlos es entretener y que gocéis con unas historias que, por una razón u otra, han preferido residir en pocas páginas, señala Albert Espinosa.

Hijos de la fábula, de Fernando Aramburu

Fernando Aramburu vuelve con una historia trepidante. Dos jóvenes exaltados, Asier y Joseba, se marchan en 2011 al sur de Francia con la intención de convertirse en militantes de ETA. Esperan instrucciones en una granja de pollos, acogidos por una pareja francesa con la que apenas se entienden.

Allí se enteran de que la banda ha anunciado el cese de la actividad armada.

Tras el éxito de Patria, esta nueva novela de Fernando Aramburu nos arrastra, de una manera agilísima y sorprendente, por una peripecia inesperada y un desenlace magistral. Contada con un humor permanente, cáustica, veloz, escrita con frases cuya brevedad son un auténtico virtuosismo, Hijos de la fábula vuelve a demostrarnos que Fernando Aramburu pertenece a la estirpe de los grandes escritores, los que nos cuentan historias como nadie es capaz de hacerlo.

