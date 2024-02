La plancha de vapor más vendida en Amazon es Cecotec y cuesta 20€ por tiempo limitado

(21 votos: 4,19 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Abel Tena

Uno de los electrodomésticos imprescindibles en un hogar es la plancha. Y por mucho que estiremos bien la ropa después de lavarla, siempre necesitaremos darle una pasada.

Sin embargo, y pese a perseguir un mismo objetivo no todo el mundo necesita el mismo tipo de plancha. Porque no tienen las mismas necesidades una pareja que una familia numerosa. Y existen muchos factores que deberemos tener en cuenta para que la compra satisfaga nuestras necesidades, como las tablas de planchar.

Nuestra favorita es la Cecotec Vapor Fast-Furious, por su excelente relación calidad precio y sus más de 3.000 valoraciones en Amazon.

¿Centro de planchado o plancha tradicional?

Seguro que a estas alturas ya nos habrá llegado el buen resultado que dan los centros de planchado. Sin embargo, un centro de planchado está pensado para grandes cantidades de ropa.

Es decir, si somos una familia grande y planchamos desde los vaqueros hasta los trapos de cocina, sin duda deberemos inclinarnos por un centro de planchado.

Los centros de planchado, aunque suelen tener más potencia y no es necesario cambiarles el agua cada dos por tres, pesan bastante y ocupan mucho espacio. Por ello, no se recomiendan a usuarios que no le vayan a dar un uso intensivo.

Nuestra selección de planchas de vapor

Cecotec Vapor Fast-Furious 5010

Plancha de vapor potente y precisa, con una gran potencia de 2600 W para un planchado rápido y eficaz. Suela Turbo Slide de gran resistencia y antiadherencia con un deslizamiento perfecto.

Tecnología Power Steam que genera un vapor continuo de hasta 55 g/min. Supervapor de 200 g/min que elimina las arrugas más difíciles penetrando en el corazón del tejido.

Tecnología iTemp que controla la temperatura. Gracias a su regulador de temperatura en 4 posiciones podrás adaptarla según las necesidades de cada tipo de tejido.

Sistema antigoteo Drip Block. Para cuidar tu ropa, evitar manchas y asegurar un correcto funcionamiento del producto.

Sistema antical Cyclo Clean, filtrado que consigue que la cal no se acumule y la plancha mantenga un alto nivel de uso durante mucho tiempo.

Braun TexStyle 7 Pro

Este modelo de Braun es una estupenda opción por su calidad-precio y por sus especificaciones, pensada para aquellos que planchan regularmente pero en pequeñas cantidades de ropa.

Es una plancha pequeña y bastante ligera al usarla, con una buena capacidad (300ml) y una potencia considerable (2400W). Con ella, podremos planchar durante una hora con el vapor “a todo trapo” sin necesidad de cambiar el agua.

La emisión del vapor puede llegar a 210g/min, lo que junto con una punta de precisión afilada nos permitirá quitar arrugas hasta en las zonas más escondidas o difíciles de planchar.

También funciona correctamente para usar el golpe de calor en vertical para cortinas o prendas. Sin embargo, ese uso vertical aunque es correcto, no es el punto fuerte de esta plancha.

Su manejo es muy sencillo. Su ligereza ya nos encantó, pero lo mejor es su suela: cuenta con una tecnología con la que podremos deslizar suavemente la plancha en cualquier dirección (incluso hacia atrás) sin riesgo de doblar o arrugar la ropa.

Como pega, el botón para humedecer en las zonas más complicadas está muy cerca del mando. Y eso hace que sea relativamente corriente apretarlo sin querer durante su uso. Sin embargo, no es una gran pega a este electrodoméstico que tan buenos resultados ofrece.

Braun apuesta por la calidad en sus productos. Tanto, que esta plancha (y todas las de la marca) disponen de 4 años de garantía. Se trata de una plancha de muy fácil manejo y, por sus características, perfecta para solteros, parejas o familias pequeñas.

Bosch TDS8060 Serie 8: El mejor centro de planchado

Si somos usuarios exigentes con nuestra plancha por la cantidad de ropa que planchamos, nos compensará comprar una estación de planchado. Este modelo de Bosch no sólo es una gran opción en cuanto a eficacia, sino que tiene una relación calidad-precio muy ajustada por lo que merece la pena invertir en esta estación.

Se trata de un centro de planchado de una potencia de 2.400W y la capacidad del vapor es muy superior a cualquier plancha individual que podamos encontrar en el mercado. Básicamente, si este electrodoméstico no puede con una arruga, ninguna plancha podrá.

Tiene un extraordinario depósito de agua (1,8 litros), lo que nos permitirá usar la plancha durante horas sin necesidad de rellenarlo. Lo único que debemos tener en cuenta para alargar la vida de este centro de planchado es que tenemos que mezclar agua de grifo y agua destilada en igual proporción cuando rellenemos el depósito.

La suela de la plancha es Ceranium Glisèe, una tecnología de cerámica creada para mejorar el deslizamiento de la plancha y su resistencia a rayados.

Gracias a su potencia y su fácil deslizamiento, logramos planchar grandes cantidades de ropa en muy poco tiempo y con unos resultados óptimos. ¡Realmente sorprendente! Para los que siempre hemos pensado que no tenemos mucha maña planchando, esta plancha nos hará sentir profesionales de la tarea gracias a su eficacia, manejo sencillo y ligereza.

Este centro cuenta con 8 programas predefinidos según el tejido que queramos planchar, para adaptar la temperatura y el vapor. Y contempla tejidos que van desde la lencería o seda, hasta el lino o los vaqueros.

En caso de no estar seguros, tiene además un sistema inteligente que adapta las dos variables de forma automática.

Y entre sus extras también dispone de un sistema de apagado por inactividad y de un sistema de bloqueo tras su uso, para que sea fácil de guardar y transportar.

En cuanto a su consumo energético, esta plancha incorpora un modo Eco que permite un mayor ahorro de energía y de agua, así como un sistema antical súper eficaz y sencillo de limpiar.

Por cierto que el sistema antical es casi eterno, porque no requiere recambio sino un mínimo mantenimiento que pedirá la propia máquina. Aún así, pasarán muchas horas de planchado antes de que nos lo pida.

Otro extra que nos ha llamado la atención (y entusiasmado) es el sistema anti-brillos para las prendas oscuras. Realmente útil para ciertas prendas y consigue resultados excelentes. ¡Se acabó el planchar la ropa al revés para evitar que surjan esos brillos!

En definitiva, si somos de los que planchan hasta los calcetines y vivimos varios en casa, agradeceremos infinito contar con un centro de planchado.

Este modelo de Bosch, además de tener un precio ajustado para sus especificaciones, no nos dejará indiferentes merced a su eficacia, difícil de superar por otros modelos de la competencia.

Rowenta Eco Intelligence DW6010D1: La más eficiente

Rowenta es una de las grandes referencias en planchas de ropa. Y este modelo en concreto presenta una de las mejores relaciones calidad-precio.

Está fabricada con materiales de primera, es muy eficiente, y a todas luces resulta una opción compacta y muy práctica para un uso regular.

Se trata de una plancha potente (2400W) y con un sistema de alta perforación con 400 salidas de vapor (180g/min) que agilizarán la tarea de planchar consiguiendo mejores resultados.

La suela es de acero inoxidable recubierta de microstream 3D, una tecnología que incorpora un sistema ‘antirayadura’ para alargar la vida útil del producto y que distribuye mejor el vapor.

En cuanto al peso, no destaca por ser especialmente ligera pero sí por lo sencillo que resulta deslizarla. También es digno de mención el diseño de la punta fina (el pico), que hace realmente sencillo llegar a todas las esquinas de la ropa.

Su depósito, de 300ml, permite utilizarla al máximo de potencia durante una hora sin necesidad de rellenar el agua, y cuenta con un sistema antigoteo.

Dispone de un modo Eco con el que ahorrarás un 30% de energía (según el fabricante). La realidad es que con ese modo los resultados también son espectaculares y no echaremos de menos más potencia.

Funciona muy bien con el modo Autosteam. Una opción en que la propia plancha regula de forma automática la temperatura y el vapor según el tejido que estemos trabajando.

También trabaja bien poniéndola en vertical y utilizando sólo el vapor para lograr un planchado ‘en seco’ de trajes u otras prendas que lo requieran.

Un extra muy interesante es el limpiado automático y su sistema antical.

Como aspecto negativo, los botones y rueda de control de los modos de uso están en una zona muy sencilla de pulsar por error. Y nos puede pillar de improviso si no estamos atentos mientras planchamos. Tampoco dispone de apagado automático.

Philips Azur Performer GC4541/20: Una plancha ligera pero potente

Este modelo de Philips combina una buena potencia con una interesante facilidad de uso. Destaca por el recubrimiento de la suela (SteamGlide) que permite deslizarse mejor por la ropa, acelerando el proceso de planchado.

Tiene una potencia más que suficiente (2600W) y alcanza la temperatura adecuada en cuestión de segundos. El golpe de vapor también es bastante potente (200g/min), y se puede usar en vertical con bastante eficacia. En cuanto a potencia y vapor, no echaremos nada de menos en esta plancha.

Quizá en su parte menos positiva se encuentra el hecho de que el control automático de vapor no está 100% conseguido. Aunque la mayoría de las veces será más que suficiente, a veces se excede de precavido para no correr el riesgo de aplicar calor de más. Se soluciona elevando un poco la temperatura y ¡voilà!

Tiene un buen depósito de 300ml, pero esto no repercute en el peso de la plancha, y resulta bastante ligera para la capacidad y especificaciones técnicas que tiene. La sensación al utilizarla es que resulta muy sencillo maniobrar con ella.

Otras de las características importantes a destacar son una práctica función antigoteo y un sistema antical automático.

Y en la parte negativa se encuentra la longitud del cable. Dos metros se suelen quedar justitos para este tipo de productos y puede resultar incómodo, dependiendo de cómo coloquemos la plancha y dónde tengamos el enchufe.

También habríamos puesto el plástico del depósito algo más transparente. Porque no es sencillo ver el nivel del agua a simple vista.

Con todo, Philips es una gran marca y una garantía de calidad para con sus productos.

Qué tener en cuenta antes de comprar una plancha

La potencia

La potencia de la plancha repercutirá en la rapidez de calentamiento de la misma, en la capacidad de mantener la temperatura durante su uso… y afectará notablemente en la salida de vapor que tenga.

Para que ninguno de estos factores se vea afectado, deberemos elegir un modelo que supere los 1800W, siendo preferible que ronde los 2000W.

También es importante fijarnos en la salida de vapor ya que es uno de los factores más importantes que debemos de tener en cuenta.

Una buena salida de vapor nos permitirá planchar hasta las prendas más duras y complicadas. Invertir en la potencia será proporcional a invertir en una buena salida del vapor.

Material de la suela

Por norma general nos encontraremos tres tipos de materiales en la suela:

Cerámica: Es el material más común y recomendado. Ofrece un buen deslizamiento por la ropa, es anti-adherente y cuenta con una maravillosa conductividad térmica. Es relativamente rápido cogiendo la temperatura deseada y enfriándose después. Además, no es un material pesado.

Aluminio: Las planchas más baratas suelen tener este material. Es más ligero y se calienta y enfría con bastante rapidez. Ahí está su mayor virtud y su mayor peligro: esta rapidez hace que haya más riesgo de quemar la ropa.El problema de este material es su conductividad térmica y su fragilidad, pudiendo rayarse con cualquier botón o cremallera que lleve la ropa. Por ello, se suele recubrir de algún otro material que combata las limitaciones del aluminio (como el teflón).

Acero inoxidable: Conduce mejor el calor pero, por el contrario, es muy lento calentando la plancha o enfriándola. Ofrece un buen deslizamiento por la ropa y es muy resistente, por lo que una de sus grandes ventajas es que se trata de un material fácil de limpiar. En contra está que es el material más pesado.

Los materiales utilizados en la suela son, en muchas ocasiones, un argumento de marketing para los fabricantes. Tratan de innovar en recubrimientos que les diferencien de la competencia. Por ello, nos encontraremos una enorme variedad en los recubrimientos que ayuden a paliar los aspectos negativos de cada material.

Depósito de la plancha

El depósito de la plancha es importante que tenga buena capacidad, pero sin ser excesivamente grande. Y tampoco demasiado pequeño, para que no tengamos que parar el planchado para rellenarlo a mitad de tarea.

Sin embargo, un depósito demasiado grande afectará al peso y a la comodidad de uso de la plancha. Por ello, en el caso de comprar una plancha de vapor, deberemos encontrar un equilibrio entre ambas variables.

Por poner una referencia que nos ayude a estimar: Si tenemos una plancha con un depósito de 300ml tendremos que rellenar su depósito después de una hora y media usándola constantemente y con el máximo vapor posible.

Es decir, para un uso medio nos podrá durar hasta tres horas aproximadamente, dependiendo de la potencia del vapor. Y esa cantidad no se puede considerar un depósito excesivo, por lo que no nos aumentará el peso de la plancha innecesariamente.

Por poca ropa que planchemos, probablemente una hora semanal planchando no nos la quite nadie. Así que el peso de la plancha es un factor a tener en cuenta si no queremos dejarnos la espalda en el proceso.

Limpieza de la plancha

Escoger una plancha que sea sencilla de limpiar es algo que agradeceremos a medio plazo. Porque su uso continuado puede hacer que la suela atrape trozos de tejido o suciedad que, unidos a la cal, pueden manchar mucho la ropa.

Por ello, cada vez más el sistema de autolimpieza de las planchas así como el filtro antical están instaurándose entre las funciones básicas de estos pequeños electrodomésticos.

Otros extras

Un extra interesante es que la plancha disponga de un sistema de seguridad para evitar recalentamientos. Este dispositivo permite bloquear el aumento de la temperatura cuando la plancha alcanza la que hayamos seleccionado nosotros.

Este extra, a parte de darnos una mayor seguridad, nos permite un ahorro de energía interesante.

Última actualización el 2024-02-19 at 16:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados