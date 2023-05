(8 votos: 4,88 de 5)

Las tarjetas de memoria son dispositivos de almacenamiento que nos permiten guardar y conservar los datos grabados bien sean vídeos, fotografías, aplicaciones… como esta tarjeta SanDisk Ultra Android, una de las mejor valoradas por nuestros expertos.

Encontramos en el mercado una gran cantidad de tarjetas, que se van a diferenciar en la capacidad de almacenamiento, el tiempo de transferencia y la velocidad de escritura en nuestra tarjeta de memoria. Dependiendo del uso que vayamos a dar a cada tarjeta de memoria, necesitaremos unas más rápidas que otras.

A tener en cuenta

Hay que tener en cuenta algunos factores cuando vamos a comprar una tarjeta de memoria, y debemos conocer los códigos que se ofrecen en el embalaje para acertar con nuestra compra.

Tipos de tarjeta

CF. Compact Flash . Sistema de tarjetas de mayor tamaño que las SD, cada vez en más desuso.

. Sistema de tarjetas de mayor tamaño que las SD, cada vez en más desuso. SD. Secure Digital . De inferior tamaño que su antecesora, es la tarjeta de memoria más extendida y comercializada en la mayoría de dispositivos fotográficos.

. De inferior tamaño que su antecesora, es la tarjeta de memoria más extendida y comercializada en la mayoría de dispositivos fotográficos. MicroSD. Tarjetas de menor tamaño que una SD, de tamaño 15x11x1mm. Habitual en dispositivos móviles.

Capacidad de almacenamiento

A mayor capacidad, mayor precio. Debemos tener en cuenta la velocidad a la que está cambiando el almacenamiento de archivos. Hemos pasado en pocos años de imágenes en JPG a imágenes en RAW, y de formatos de vídeo en 720×576 al 4k. No debemos quedarnos cortos en nuestra elección de capacidad de memoria. Estos son los tipos de tarjeta que podemos encontrar en el mercado:

SD HC . Secure Digital High-Capacity. Tarjeta con capacidad de almacenamiento de 4GB a 32 Gb de datos.

. Secure Digital High-Capacity. Tarjeta con capacidad de almacenamiento de 4GB a 32 Gb de datos. SD XC . Secure Digita Extended Capacity. Tarjetas con una capacidad de almacenamiento de 64Gb a 2TB.

. Secure Digita Extended Capacity. Tarjetas con una capacidad de almacenamiento de 64Gb a 2TB. SD HC 1 y SD XC 1 . UHS.1 (Ultra High Speed, Fase I). Es una mejora introducida para aumentar el rendimiento de las tarjetas SDHC y SDXC. Disponen de una lectura de hasta 50Mb/seg (UHS-50) y 104Mb/seg (UHS-104) en tasas de transferencia de datos.

. UHS.1 (Ultra High Speed, Fase I). Es una mejora introducida para aumentar el rendimiento de las tarjetas SDHC y SDXC. Disponen de una lectura de hasta 50Mb/seg (UHS-50) y 104Mb/seg (UHS-104) en tasas de transferencia de datos. SD XC II y SD HC II . Hablamos de un diseño de alta velocidad (UHS-II) para SDHC Y SDXC que aumentan el rendimiento de estas tarjetas, con límites máximos de transferencia de archivos de 156MB/seg y 312MB/seg.

. Hablamos de un diseño de alta velocidad (UHS-II) para SDHC Y SDXC que aumentan el rendimiento de estas tarjetas, con límites máximos de transferencia de archivos de 156MB/seg y 312MB/seg. Tarjetas A1 y A2. Es un certificado que da validez a una tarjeta SD para poder ser utilizada para instalar aplicaciones de un teléfono en la memoria externa, evitando ralentizaciones y problemas con las aplicaciones almacenadas en la tarjeta.

Velocidad de transferencia o escritura y clase

Es un índice muy importante, ya que valor nos indicará la velocidad mínima con la que la tarjeta puede guardar la información. Este índice se muestra a través de la clase, que define la velocidad de escritura de las tarjetas. Una clase 1, ofrece una transferencia de archivos de 1 Mb/seg. Una clase 10, da una transferencia de archivos más rápida, de 10 Mb/seg. Por lo tanto:

Clase 2. 2Mb/seg. Permite hacer fotos y grabar vídeos estándar

Clase 4. 4Mb/seg. Permite grabar vídeos en HD y Full HD

Clase 6. 6Mb/seg. Permite grabar vídeos en HD y Full HD

Clase 10. 10Mb/seg. Permite grabar en Full HD y tomar fotos en HD

USH -1. 10Mb/seg. Permite grabación real y vídeos largos de alta definición

USH -3. 30Mb/seg. Permite la grabación de vídeo en 4K.

USH –II Clase 3. Con velocidad de transferencia de hasta 312 Mb/seg.

Una tarjeta de memoria con un índice de grabación de datos bajo (clase 2 o 4) puede hacer que nuestra la tarjeta no sea capaz de grabar los datos al ritmo que el dispositivo los genera, llegando incluso a bloquear el dispositivo, por eso es tan importante saber para qué queremos dar uso a la tarjeta de memoria.

Nuevas especificaciones para vídeo

VSC (Video Speed Class) . Especifica la velocidad de escritura de una tarjeta SD para vídeo. Un dato a tener importante, ya que las cámaras han mejorado la grabación en vídeo y ahora ofrecen grabación en 4K.

. Especifica la velocidad de escritura de una tarjeta SD para vídeo. Un dato a tener importante, ya que las cámaras han mejorado la grabación en vídeo y ahora ofrecen grabación en 4K. V6, V10, V30, V60, V90… Estas tarjetas son similares a las USH-1, y tienen un mínimo de velocidad de escritura secuencial. Una tarjeta V6 grabará datos a 60MB/seg., y una tarjeta V90 lo hará al menos a 90MB/s.

Las tarjetas V60 y V90 se recomiendan para grabación en 8K.

Las tarjetas V6, V10, V30 y V60 son aptas para grabación en 4K y Full HD.

Velocidad de bus. Es otro factor a tener en cuenta, y consiste en la velocidad de transferencia de la información entre el dispositivo y la tarjeta SD. Todas las tarjetas de clase 6 (60MB/seg) o inferiores utilizan un Bus Estándar, pero a partir de la clase 10 encontramos Buses de Alta Velocidad (Ultra High Speed UHS-I y UHS-II).

Tarjetas UHS-1 clase 1 . Equivalente a 10 Mb/seg.

. Equivalente a 10 Mb/seg. Tarjetas UHS-II clase 3. Equivalente a 30Mb/seg.

Un dato importante a tener en cuenta: si nuestro dispositivo no es compatible con Ultra Velocidad y utilizamos una tarjeta U1 o U3, no servirá de nada, ya que no obtendremos velocidad adicional alguna.

Protección de escritura. Casi todas las tarjetas SD tienen una pequeña muesca con una pestaña en su parte izquierda. Esta muesca permite bloquear o desbloquear la grabación de datos en la tarjeta.

Conexión wifi. Algunas tarjetas permiten la conexión inalámbrica con un dispositivo, facilitando la transferencia de los archivos de vídeo o fotografía, sin necesidad de sacar la tarjeta de la cámara.

Formatos de archivo

FAT32. Es el sistema de formato de archivos más compatible, aunque no permite almacenar archivos de más de 4GB, salvo que se dividan en particiones.

NTFS. Es el sistema de formato de archivos más avanzado, sin limitación de almacenamiento, aunque es un sistema no compatible con Mac o Linux.

exFAT. Es un sistema de formato de archivos en flash, sin las limitaciones que ofrecía FAT32. Ofrece mejor compatibilidad con dispositivos Windows, Linux y Mac.

Cuadro resumen

Tipo de grabación Tipo de tarjeta Video Full HD (30 fps) Clase 10 (U1/V10) Video Full HD (60fps o más) U3/V3 Video 4K (30fps) Clase 10 (o superior tipo U3/V30) Video 4K (60fps) U3/V30 (o superior tipo V60) Fotografía normal Clase 10 (U1/V10) Fotografía en modo ráfaga U3/V30 (o superior tipo V60) Fotografía en modo RAW U3/V30 (o superior tipo V60) Cámaras deportivas U3/V30 (o superior tipo V60)

*Nota importante: comprobar la compatibilidad de nuestro dispositivo con el modelo de tarjeta.

En primera posición, esta tarjeta de SanDisk Ultra Android

Tarjeta de microSDHC UHS-I de 32 GB con Adaptador SD.

Esta potente tarjeta es bastante rápida, ya que admite una velocidad de transferencia de hasta 100 MB/s, aproximadamente 1200 fotografías por minuto. Es una tarjeta de velocidad clase 10 (10MB/seg), óptima para la grabación y reproducción de vídeos en formato Full HD y almacenamiento de fotografías de alta calidad.

Con categoría A1, la tarjeta está optimizada para almacenar aplicaciones, punto a su favor para mejorar en cuanto a rapidez y rendimiento. Es ideal para dispositivos móviles y tabletas con sistema operativo Android.

Esta tarjeta se caracteriza por su resistencia a todo tipo de condiciones desfavorables, ya sea al agua, rayos x, golpes y temperaturas extremas, por lo que resulta perfecta para trabajar en cámaras de vídeo de acción o de 360 grados.

Una de las ventajas de esta unidad de almacenamiento es el soporte ofrecido por Sandisk: podremos acceder y hacer copias de seguridad a través de SanDisk Memory Zone, o liberar espacio en el Smartphone al mover los archivos a la tarjeta microSDXC.

Esta tarjeta es compatible con microSDHC y microSDXC a través de un adaptador incluido. Una gran opción en cuanto a calidad-precio y velocidad de transferencia de archivos, respaldados por una buena marca.

En segundo lugar, Kingston SDCS/32GBSP

MicroSD Canvas Select de 32 GB.

Esta tarjeta de memoria MicroSD de 32 GB consigue velocidades de UHS-I Clase 10 (para grabación en Full HD) de hasta 80 Mb/segundo. A tener en cuenta que hablamos de una tarjeta compatible solo con dispositivos Android.

Soporta cómodamente la grabación de vídeo en Full HD en calidad cine (1080p) y vídeo en 3D.

Es una tarjeta muy duradera, preparada para soportar condiciones desfavorables o inestables, incluyendo temperaturas de -25 a 85 ºC.

A tener en cuenta que esta tarjeta MicroSD no incluye el adaptador de tarjetas SD, por lo que si fuese necesario, deberemos comprarlo aparte.

En tercera posición, SanDisk SDSDUNC-032G-GZFIN Ultra

Tarjeta de memoria SDHC de 32 GB.

Esta tarjeta de 32 Gb de capacidad se caracteriza por su buen rendimiento en la grabación de vídeo, con una clasificación UHS Speed Class 1 (que permite grabación real y de vídeos largos de alta definición) con una velocidad de escritura alta de clase 10 (10Mb/seg)

Podremos descargar rápidamente nuestros archivos y no tendremos que esperar a verlos, gracias a la velocidad de lectura de hasta 80 Mb/seg.

Tarda en grabar cuando disparamos en modo ráfaga con nuestra cámara de fotos, pero salvo esta circunstancia, es una tarjeta Ideal para emplear con cámaras de fotos si trabajamos en modo de disparo único.

Sin duda, una buena opción si buscamos una tarjeta rápida a buen precio. Importante comprobar la compatibilidad de la tarjeta con nuestro dispositivo.

Otra tarjeta para dispositivos sin conectividad: Transcend

Esta tarjeta de Trascend también permite la transferencia de archivos desde nuestra cámara de fotos a nuestro dispositivo móvil o tableta. Con una capacidad de 32Gb presenta un dispositivo SDHC que permite la grabación de vídeo en Full HD.

Un punto a favor de esta tarjeta es que incorpora un adaptador USB para tarjetas SD y MicroSD. En su contra, diremos que no soporta archivos RAW ni 4K.

Mediante la descarga gratuita de su software tanto para IOS como para Android, podremos realizar rápidamente la transferencia de archivos.

Una buena tarjeta, con algo más de capacidad: Samsung EVO Plus

Esta tarjeta ofrece una capacidad de 64Gb e incluye un adaptador SD. Ofrece una velocidad de lectura de hasta 100MB por segundo y una velocidad de escritura de hasta 90Mb/seg., lo que permite grabar y reproducir vídeos en Full HD sin problemas.

Es una tarjeta resistente, capaz de soportar temperaturas de -25 a 85 ºC, está protegida contra el agua y campos magnéticos.

En relación calidad-precio, es una tarjeta rápida y económica.

