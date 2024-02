¿Antojo de algo dulce? Así es la mini gofrera que arrasa en Amazon por 15€

(1 votos: 5,00 de 5)

Los gofres son uno de los favoritos cuando hablamos de desayunos, postres o antojos dulces. Quizás es porque queda bien con casi cualquier cosa que le pongas, como chocolate, nata, fresas… Y aunque su receta es muy sencilla, el único punto negativo es que para hacerlos necesitas una gofrera.

Este pequeño electrodoméstico no es demasiado común en los hogares españoles, o en aquellos que no tengan demasiado espacio de almacenaje. Pero no te preocupes porque en Amazon tienen una opción perfecta: una minigofrera antiadherente. Fácil de almacenar y limpiar. ¡Y solo cuesta 15€!

Minigofrera antiadherente que arrasa en Amazon

Es perfecta para disfrutar de un gofre recién hecho en cualquier momento. Su tamaño compacto lo hace muy fácil de guardar y también de llevarlo contigo a cualquier parte. Su medidas son de tan solo 11 x 20 x 12 cm y con un peso de poco más de 1 kg.

Cuenta con revestimiento antiadherente, no tendrás que preocuparte de que los gofres se peguen. Esto también facilita mucho el proceso de limpieza. Con una potencia de 550W es más que suficiente para cocinar.

Incorpora una luz indicadora de la temperatura, que se pone en verde cuando es el momento de echar la masa o cuando el gofre está listo para ser servido.

El mango está aislado térmicamente y cuenta con tracción antideslizante para un manejo firme y seguro.

Está disponible en varios colores:

Amarillo

Verde

Rosa

Negro

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 4.400 valoraciones en Amazon, este modelo es el más vendido dentro de su categoría y cuenta con una excelente nota de 4,6 sobre 5 estrellas.

Quienes la han probado recalcan que la calidad es excelente y que consigue hacer unos gofres perfectos en muy poco tiempo, como es el caso de Ester, que comenta:

«Es compacta, se calienta rápido y hace los gofres en nada de tiempo. Un 10. También se limpia bien, aunque no es desmontable».

Por su parte, Juanma asegura que «Diseño, tanto la forma como el color son fantásticos, uno de esos electrodomésticos que gusta tener a la vista. Es bastante pequeña, de unos 10 cm. Desde mi punto de vista el tamaño es un aspecto positivo el tamaño es ideal, permite hacer un gofre pequeño y tarda unos 3 min. Fácil de usar, solo debes enchufarla y echar la masa a la gofrera y ¡listo!».

¿Cómo limpiar la gofrera?

Limpiar la gofrera no es complicado, pero debe hacerse de la forma correcta si no queremos estropear el revestimiento antiadherente.

Lo primero que debemos hacer es desenchufar el electrodoméstico, y dejar que se enfríe. Luego, pasamos una bayeta de microfibra húmeda (no empapada) y comenzamos a retirar los posibles restos.

Si necesitamos hacer una limpieza más profunda porque los restos están incrustados, lo indicado es limpiar la gofrera de igual forma pero cuando esté aún templada, para que el vapor de agua reblandezca la suciedad. Pero siempre con el aparato desenchufado.

Es importante no utilizar estropajos tipo nanas ni nada que pueda rayar la superficie. También es recomendable evitar dentro de lo posible utilizar detergentes o productos corrosivos. Por último, es muy importante que ningún tipo de líquido alcance la parte eléctrica.

