Ya sea para irte a la playa, a la piscina, de picnic o de camping…Una nevera portátil es un imprescindible para que puedas disfrutar cómodamente de estas experiencias sin necesidad de pasar hambre o sed.

Y aunque la búsqueda de la nevera de playa perfecta puede resultar un verdadero caos ante las infinitas opciones que ofrece internet, en Amazon está más que claro cuál es la que triunfa: Polarbox Nevera Portatil.

Se trata de la nevera más vendida de esta plataforma y sus usuarios lo corroboran, otorgándole una puntuación de 4,6 sobre 5.

Entonces… ¿Cuáles son las características para que una nevera así se convierta en la más vendida?

Un diseño bonito y fácil de transportar

La Polarbox portátil tiene un diseño retro y colorido. Lo que algunos llamarían un diseño vintage.

Además, su asa ajustable, sus dos hebillas laterales y su tapa extraíble la hace perfecta para llevarla a cualquier lugar.

En cuanto a su capacidad, cuenta con 20 litros donde podrás transportar comida y aproximadamente 30 latas fácilmente, también gracias a su máximo aislamiento y comodidad. Sus medidas interiores son 27 x 13 x 16 cm.

Por otro lado, destaca por estar fabricada 100% en España con materiales de calidad, tanto en su interior, con styrfoam, como en su exterior, con asa de piel.

Para que puedas tener la Polarbox que más se adapte a tus gustos, puedes elegir entre los diferentes colores que ofrece, por el mismo precio: amarillo, celeste, malva, nude o verde agua.

Entre algunas de sus recomendaciones de uso, el fabricante sugiere guardar esta nevera en un lugar limpio y seco, con la intención de que no se deteriore y puedas seguir disfrutando de ella muchos más veranos.

Algunos de los que ya la han probado han quedado encantados con ella. Como Conchi: «Es muy bonita y no pesa mucho. Me encanta!». O como Luis García: «Excelente producto. Conserva muy bien los alimentos. Se le he regalado a mi mujer y está muy contenta».

