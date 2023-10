(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

¿Infecciones en los oídos por el frío y el viento? Sí. Como lo oyes. Los expertos apuntan a que las orejas, que están hechas de cartílago y una mínima grasa, no tienen la capacidad de aislarse de las bajas temperaturas.

Esto hace que nuestros oídos luchen desde dentro para mantenerse calientes (a partir de los 15 grados) y es ahí cuando vienen los problemas: hay más probabilidades de sufrir una otitis o pérdida de audición.

Además de todos estos riesgos, tener las orejas frías no es una sensación muy agradable. Por ello, además de hacernos con ropa térmica, bufanda y gorro, no debemos olvidarnos de unas buenas orejeras. Para aquellos días o situaciones en los que no podamos echar mano de un gorro.

Orejeras suaves, cómodas y en el TOP ventas

Estas orejeras unisex son las más vendidas del momento. De la marca Satinior, están hechas de una tela de felpa suave, multicapa, que proporciona una mayor retención del calor.

Asimismo, se presentan como unas orejeras cómodas de llevar en las orejas durante largos periodos de tiempo. No sólo porque no pesan, sino también porque no se caen con facilidad gracias a su marco de alambre de acero.

Se colocan por la parte posterior de la cabeza, es decir, no se colocan como una diadema, sino más bien como si fuesen unos cascos deportivos. Gracias a esto, podremos llevar, a la vez, otros accesorios como sombreros o gafas.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 2.100 valoraciones, quienes ya las han probado opinan que se tratan de unas orejeras «agradables, suaves y confortables«.

«Ideal si te afecta el frío en los oídos«, indica un internauta.

Al igual que él, otros usuarios opinan que «abrigan bastante«.

«Suaves, cómodas y se ajustan muy bien si tienes la cabeza pequeñita, como es mi caso. Permiten escuchar sin problemas lo que ocurre a tu alrededor. Abrigan bastante. Mejor de lo que pensaba«, detalla otro cliente de Amazon. Uno de los detalles a mejorar de estas orejeras, según los usuarios y por lo que no ha alcanzado las 4 estrellas, es su alambre. Algunos detallan que, si no se acomodan correctamente, puede llegar a ser molesto en la cabeza. Versión sport TAGVO Cinta para el Pelo Orejeras, Paquete de 2 Material Ligero y cálido Material de vellón de Cubierta Completa Orejeras Deportivas Banda para el Sudor Multifunción Las orejeras no sólo están recomendadas para cuando vayamos caminando tranquilamente por la calle. Para momentos de ejercicio, en especial al aire libre, también se recomienda proteger nuestros oídos del frío. Éstas, que también son una de las opciones preferidas de más de 2.000 usuarios, presentan una composición de 94% de poliéster y 6% de spandex, y Material de Polar Fleece. Claro que esto también hace que no sean demasiado transpirables. No si queremos mantener el calor. En cuanto a su diseño, se trata de una banda elástica, que ocupa gran parte de la cabeza, apta para hombres y mujeres adultos. La circunferencia de la cabeza adecuada es de 22.4″. Asimismo, gracias a esta diadema elástica podremos mantener nuestro cabello fuera de los ojos. Ideal para todo tipo de deportes, estas orejeras también son lavables.

Última actualización el 2023-10-31 at 10:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados