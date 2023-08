(1 votos: 5,00 de 5)

Para ir al gimnasio, o para entrenar sea donde sea, siempre nos dicen que hay que ir cómodos. Con ropa transpirable y que nos dé libertad de movimiento.

Pero por ello no significa que no podamos ir también guapas o bien conjuntadas estos lugares.

Al fin y al cabo, la cuestión principal es cuidar nuestro cuerpo y, eso, lo podemos hacer tanto por dentro como por fuera.

Bajo esta premisa, Amazon ha lanzado ofertas de hasta el 52% en prendas Nike, con las que poder entrenar segura y a gusto en todos los sentidos.

Sujetador deportivo Med Non Pad Bra

Este sujetador deportivo, sin relleno, absorbe el sudor que se genera en actividades de impacto medio gracias a su combinación Nike swoosh y tela C, y su tencología Dri-fit. Así, podrás mantenerte seca y cómoda durante el entrenamiento.

En cuanto a su diseño Racer back (espalda cruzada), sin cierre, permite un movimiento natural. En este aspecto, también cuenta con un diseño de compresión para que el pecho no sufra ante deportes de impacto medio como entrenamientos de gimnasio, spinning, entrenamiento cruzado, tenis y running.

Hecho 88% poliéster y 12% elastano, este sujetador deportivo cuenta con costuras planas para no dañar la piel.

Con una valoración de 4,4 puntos sobre 5, las usuarios que ya lo han probado aseguran que se trata de un sujetador «perfecto» y, muchas, ya tienen más de uno en casa.

«Para mí, perfecto para hacer deporte (eso sí, uso una talla S, no hay mucho que sujetar..) y ya es el segundo que compro. Este modelo me gusta incluso más el ajuste alrededor del cuerpo, justo debajo del pecho, está hecho de un tejido más suave, y no se marca tanto como en el otro modelo, que se ciñe con una simple goma elástica plana», indica una usuaria.

Nike-CZ8530, con un 40%

Pasamos a un clásico, los leggins negros Nike. Y ahora con un ahorro de casi 20 euros.

Un producto de calidad, 61% algodón, 33% poliéster y 6% elastano.

Su diseño es Slim fit, con un cierre Pull on, es decir, sin cremallera ni botones, y tiene una cintura elástica.

Al igual que en el sujetador deportivo, estas mallas también cuentan con tecnología Dri-Fit que elimina el sudor para mantenerte fresca y cómoda.

Para una mejor higiene, se recomienda lavar en la lavadora.

Otro de los leggins que mejor representan a la marca son los W NP 365 Tight, con un corte entallado, su tela suave y con una cintura elástica más llamativa.

Estos están compuestos por 78% poliéster y 22% elastano, son transpirables y, además, recomendables para cualquier actividad deportiva.

Con más de 2.600 valoraciones, las usuarias que ya los han probado otorgan a estos leggins una puntuación de 4,5 sobre 5.

Muchas de ellas coinciden en que son «originales, de calidad y a un precio aceptable».

Aunque hay algunas usuarias que advierten que la parte de los gemelos se estropea más fácilmente que el resto del leggin.

One Icnlcsh Crop CR Leggings Rebajas NIKE One Icnlcsh Crop CR Leggings, Light Thistle/White, S para Mujer Más allá de los colores grises y negros, muy presentes en la marca, estos leggins te sorprenderán por su estampado. Además, su cintura media-alta garantiza una comodidad de uso segura y elegante. A ello se le suma que viene con varios bolsillos incorporados, los que brindan espacio de almacenamiento para artículos importantes, como pueden ser llaves o los auriculares inalámbricos. Compuestos de 82% poliéster y 18% elastano, hay que tener en cuenta que estas mallas no llegan hasta el tobillo, sino que son lo que se llama Capri (pantalón de largo intermedio entre las rodillas y los tobillos). Asimismo, cuenta con una forrado interno y, ahora, ¡un descuento del 45%! NIKE W NP 365 Short 3″ Rebajas NIKE CZ9779 W NP 365 Tight Leggings Women's Smoke Grey/htr/Black/White XL Y como estamos en pleno verano, no podía faltar la opción corta de los leggins. Los Nike Pro están hechos de un tejido elástico, elegante y de apoyo, que permite que el sudor se evapore durante el entrenamiento. Proporcionando, así, una piel seca y una gran comodidad. Todo ello gracias a la tecnología Dri-Fit. En cuanto a su estilo, es regular fit, con un cierre pull on. En este caso, su composición es 100% poliéster. Con más de 2.100 valoraciones, quienes ya lo han probado le otorgan una puntuación de 4,5 sobre 5, y lo definen como un pantalón «muy bonito» y que «sienta muy bien». «Queda muy bien, ajusta pero sin apretar, es muy cómodo», opina Olga . NIKE Revolution 6 Rebajas NIKE Revolution 6, Zapatillas de Gimnasia Mujer, 36 EU No podían faltar las zapatillas Nike más vendidas en Amazon que, además, tienen un 28% de descuento. Las Nike Revolution 6 son unas zapatillas de running, con un diseño sencillo, con un cierre de cordones y una construcción estable. Tiene una malla en la parte superior que es muy transpirable y cuenta con una entresuela de espuma, que proporciona una agradable amortiguación a tus pasos. En cuanto a su composición, su exterior es sintético, al igual que su revestimiento. Mientras que su suela es de caucho y el resto de su composición es de tela.

