A la hora de comprar un ordenador, uno de sus muchos atractivos es su capacidad de almacenamiento. Y no sólo por poder guardar fotos y vídeos, sino también porque esta característica también influye en la capacidad del dispositivo para tener un arranque más rápido o para cargar mejor un videojuego, por ejemplo.

Sin embargo, no podemos predecir si ese almacenamiento será al final suficiente o no. Quizás nuestras necesidades cambien a medida que pasa el tiempo. Pero para no volver a gastarnos cientos de euros en otro ordenador, sólo deberemos hacernos con una memoria interna SSD. Asequibles y muy potentes.

En este caso hablamos de la SSD interna de Crucial. Una de las más vendidas y con un precio muy apetecible. Eso sí, por tiempo limitado.

300% más rápido que un disco duro normal

Esta SSD interna tiene una capacidad de 1 TB, aunque está disponible hasta con una capacidad de 2 TB. Lo que hace que el ordenador tenga un arranque más rápido y una mejor capacidad de respuesta general del sistema.

Es, tal y como detallan sus fabricantes, un 300% veces más rápido que un disco duro normal.

Del mismo modo, mejora la vida útil de la batería porque es 45 veces más eficiente en términos energéticos que un disco duro convencional

Con esta SSD interna podremos obtener lecturas/escrituras secuenciales hasta 540/500 MB/s en todos los tipos de archivo.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 63.800 valoraciones, los usuarios que ya la han probado le otorgan una puntuación excelente: 4,7 sobre 5.

Los usuarios destacan de ella que tiene un «rendimiento excepcional y una capacidad generosa«.

«[…] En resumen, el Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5 pulgadas SSD interno es una opción increíble para cualquier persona que busque una actualización de almacenamiento asequible y confiable. Su rendimiento excepcional, capacidad generosa y calidad de construcción lo convierten en una opción imprescindible para mejorar la experiencia de uso en cualquier computadora», indica una internauta.

Al igual que ella, otros han opinado que tiene «muy buena calidad«.

«Un 10 de producto. En cuanto a juegos, le he puesto dos estrellas principalmente porque desconozco su rendimiento en juegos, yo únicamente uso el PC para trabajo, ¡¡¡y para datos, rendimiento, rapidez y eficiencia es un 10!!! Producto genial, muy buena capacidad a un muy buen precio, como siempre Crucial se ha puesto las pilas y sigue ofreciéndonos muy buena calidad a un precio razonable. Para no decir las 3B (Bueno, Bonito, Barato)», relata Eduard.

