Tienes el router del Wi-Fi en el salón. Te mueves hasta la cocina y se pierde la señal. Te vas a la habitación y llega una señal tan débil que tienes intentas conseguir otra ‘raya’ más para conseguir mandar un vídeo sin utilizar tus propios datos.

Si te sientes identificado o identificada, es momento de que te hagas con un amplificador de Wi-Fi.

Puestos a pagar por él, no estamos como para tirar de datos y quedarnos sin ellos. De hecho, parte de la población no tiene datos ilimitados y esto puede hacer que, en los momentos más importantes (sobre todo a final de mes) se queden sin internet en medio de la calle. Y todo por no haber comprado algo tan barato y sencillo como es este repetidor de la marca TP-Link.

Es un dispositivo que ayuda a que la señal se distribuya correctamente a lo largo de toda la casa o la oficina donde estemos. Esto ofrece una mayor velocidad en nuestras cargas y envíos, evitándonos más dolores de cabeza y conversaciones más fluidas.

En el caso del amplificador de TP-Link, es un repetidor que cuenta con un 17% de descuento, dejando su precio por debajo de los 18 euros. A ello se le suma que se trata del amplificador favorito de más de 174.200 usuarios que ya lo han probado.

Para una señal más estable

El TP-Link, un dispositivo que consigue extender la red wifi hasta el último rincón, se ha convertido en el modelo más vendido gracias a sus excelentes prestaciones y a su precio.

Para comenzar a utilizarlo basta con sincronizarlo con el rúter. Se enchufa a la corriente, se siguen unas sencillas instrucciones y… ¡voilà!

Una vez configurado se coloca en la estancia donde se necesite ampliar la cobertura. También hay disponible una app de TP-Link para ponerlo en marcha y localizar el mejor lugar donde instalarlo.

En cualquier caso, el LED inteligente indicará la fuerza de la señal a través del rúter o de la propia aplicación.

El dispositivo funciona con una banda de 2,4 Ghz (300 Mbps) con la que se consigue una señal inalámbrica más estable.

Además, este gadget cuenta con la tecnología OneMesh que selecciona de manera automática la ruta más rápida y eficiente para cada dispositivo conectado, cuando el entorno de red está saturado.

Asimismo, da la posibilidad de poder enchufar un dispositivo a este amplificador de forma directo, mediante un puerto Ethernet.

En cuanto a su compatibilidad, no tendremos que preocuparnos, puesto que es universal. Es decir, funciona con cualquier rúter y compañía.

¿Qué opinan sus más de 174.200 usuarios?

Con una valoración de 4,2 sobre 5, quienes ya lo han probado destacan de este repetidor su sencillez y la capacidad de abarcar «un piso de tamaño estándar».

«¿Merece la pena? ¡Por supuesto! Y más por lo poco que cuesta. En mi caso, para un piso de 75m2 es más que suficiente este modelo. Si vuestra casa es más grande, podéis optar por un modelo superior con antenitas, que seguro os dará la cobertura adecuada. Si lo queréis usar para IPTV en HD, quizás la velocidad de Wifi de 300Mbps este aparato se os puede quedar algo justa, aunque en mi caso, probé con una película de Amazon Prime y sin problemas, pero también dependerá de la TV y otros tecnicismos como el Buffer interno que tenga y demás», detalla un usuario.

Al igual que él, otros han opinado que se trata de un aparato «fantástico«.

«Con este práctico, sencillo y efectivo repetidor de señal wifi, tengo ‘cobertura’ en toda la casa y a gran velocidad. La verdad es que no sé como he podido estar sin él hasta ahora. Lo recomiendo para todo aquel que necesite llevar la señal wifi lejos del router. […]», explica Prien.

