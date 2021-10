En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Hay series que siempre estarán en el imaginario colectivo, no solo por su trama, sino también por sus personajes. Identificándonos (o no) con ellos, hay que reconocer que hay a quienes se les coge un especial cariño.

Es el caso del Dr. Sheldon Cooper, uno de los protagonistas de The Big Bang Theory. Su peculiar carácter se ha ganado a muchos seguidores… y también a los críticos. Jim Parson, quien da vida a Cooper, ganó en 2010 el galardón a mejor actor protagonista de los Premios Emmy.

Distintivo con el que se alzó también en 2011 y al que estuvo nominado en 2012. Eso sí, repitió como mejor actor protagonista en serie de comedia en 2013 y 2014.

— The Big Bang Theory (@bigbangtheory) March 24, 2021



La sitcom, que en España emitía Atresmedia, está disponible en Amazon Prime Video, junto a otras series que atesoran estatuillas a lo largo y ancho del mundo.

A continuación, te presentamos las mejores series más premiadas para ver solo (o en familia):

Perdidos (cuyo nombre original es Lost) es una serie de televisión que se emitió entre los años 2004 y 2010 y que en nuestro país se emitió en la cadena de Mediaset España, Cuatro.

La sitcom dramática, que se centra en las vivencias de los supervivientes de un accidente aéreo, cuenta con 6 temporadas y 121 episodios. La primera de las temporadas comienza con el accidente del vuelo 815 de Oceanic Airlines.

Los supervivientes ‘aterrizan’ es una isla aparentemente inhabitada del océano Pacífico. Los primeros 25 capítulos de ‘Lost‘ congregaron a una media de 15 millones de espectadores, convirtiéndose en una de las series más vistas del siglo XXI.

Fue tal el éxito que se alzó con el premio a mejor serie de televisión de la Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.

El personaje principal es el Dr. Gregory House, un médico irónico y satírico, que encabeza un equipo de diagnóstico en el Hospital Universitario Princeton-Plainsboro en Nueva Jersey (Estados Unidos).

A lo largo de ocho temporadas y 177 episodios, la serie narra la historia de este doctor y su confrontación con su jefa, la decana de medicina la Dra. Lisa Cuddy.

Durante las primeras tres temporadas, el equipo de diagnóstico se encontraba formado por el Dr. Robert Chase, la Dra. Allison Cameron y el Dr. Eric Foreman. Al final de la tercera temporada, este equipo se disolvió.

El actor principal, Hugh Laurie, se alzó con el Choice TV: mejor actor en programa de drama. Es el programa del año del AFI Awards del año 2005, Emmy por el guion excepcional y Globo de Oro 2007 a la mejor actuación por un actor en una serie de televisión.

This is Us