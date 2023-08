(1 votos: 5,00 de 5)

Belen Parrilla

Si eres de los afortunados que tienen patio, jardín o terraza, seguro que aprovechas para reunirte con familiares y amigos para disfrutar de las noches de verano.

Sin embargo, cuando el calor aprieta, es importante tener la terraza bien acondicionada para poder seguir disfrutando de ella. Por eso es fundamental contar con un buen toldo o vela de sombra.

Esto te permitirá sacarle el máximo partido a tu jardín, y además, evitar que la casa absorba más calor del sol.

Una de las mejores opciones es colocar la vela de sombra de la marca Ankuka, la más vendida en Amazon por ser resistente, impermeable, con filtros UV, muy fácil de instalar y con una excelente relación calidad-precio.

Así es la vela de sombra más vendida en Amazon

Se trata del modelo más vendido de la plataforma dentro de su categoría. Cuenta con más de 6.000 valoraciones y una nota media de 4,1 estrellas sobre 5.

Las características que la convierten en un producto TOP ventas son principalmente su resistencia, impermeabilidad y relación calidad-precio.

La vela de sombra impermeable Ankuka está fabricada con poliéster de alta densidad completamente nuevo con un revestimiento impermeable, resistente al desgarro y al moho.

Bloquea eficazmente el 98% de los rayos UV dañinos que pasan a través del toldo de vela de sombra. Esto lo hace perfecto para el jardín, espacios al aire libre, piscina, terraza…

Está disponible en una gran variedad de colores, desde tonalidades claras como crema, arena o beige, hasta azul, negro, verde oscuro… ¡Hay para todos los gustos!

Diferentes tamaños y muy fácil de instalar

Está disponible en diferentes tamaños, por lo que podrás elegir el que mejor se adapte a tus necesidades:

2 x 3 m

3 x 4 m

3 x 5 m

4 x 5 m

4 x 6 m

Todos los tamaños incluyen cuerdas para una adecuada fijación (2×3, 3×4 m contiene 4 cuerdas, los de 4×5 y 4×6 m incluyen 6 cuerdas). Y es que su instalación es muy sencilla:

Cada esquina del toldo y el centro del lado más largo de los 4 está equipado con un anillo de acero inoxidable en forma de D para aumentar la tensión y evitar la acumulación de agua en el centro.

Tan solo deberás amarrar cada uno de los extremos de la cuerda tensora a un mástil o a otra argolla en la pared, con la intermediación de un mosquetón.

Eso sí, el toldo debe instalarse con una inclinación de unos 20-40° y tensarse bien para que fluya el agua de lluvia, y no se generen charcos en el centro que puedan desgarrar la vela.

Otra de las ventajas es que al ser impermeable, podrás dejarlo instalado la mayor parte del año, si bien el fabricante recomienda retirarlo cuando las lluvias sean más fuertes y cuando se producen tormentas, tormentas eléctricas o, por supuesto, nieve y granizo.

Lo bueno es que es muy sencillo de poner y quitar una vez se ha hecho la primera instalación.

¿Qué opinan los usuarios?

La mayoría de los usuarios que lo han probado destacan la calidad de materiales y la facilidad de instalación, como es el caso de Claudio que comenta:

«Cumple bastante con su función, buena sombra y se ve de buena calidad, mejor de lo esperado».

También Cincirion compartió su experiencia: «El producto tiene MUY buena calidad, pero la lona tiene bastante peso, por lo que tiende a combarse hacia abajo en el centro, como es lógico y no es posible estirarlo tanto como en la foto. Para darle solución y que no me quedase tan bajo, yo he tenido que poner una sombrilla en el centro».

