¿Qué dicen los usuarios?

Con una puntuación de 4,3 sobre 5, los que ya lo han probado destacan de este smartphone su «buena calidad precio».

«Si no eres muy exigente en prestaciones, el móvil es perfecto. Buena pantalla, buena capacidad de almacenamiento, es rápido al navegar por internet, hace fotos y videos bastante aceptables, en general muy bien para el precio que tiene. Las únicas pegas es que no tiene el cargador tipo USB-C, siendo un móvil de 2023 y no tiene el sistema para el pago por proximidad NFC, en mi caso prefiero la tarjeta de crédito y no es un problema y lo del USB-C tampoco es problema grave», explica Ramón.

Al igual que él, otros usuarios han opinado que se trata de un buen regalo para los pequeños, como un primer móvil.