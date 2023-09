(1 votos: 5,00 de 5)

Los móviles se han convertido en una prolongación más de nuestro cuerpo. Lo utilizamos para capturar cada momento, para comunicarnos con nuestros seres queridos o, incluso, como una herramienta de trabajo.

Es este intenso uso el que hace que este dispositivo no llegue con ‘vida’ hasta el final del día. Y si añadimos que nuestro teléfono ya tiene unos años, notaremos este descenso de la batería mucho antes.

De hecho, a pesar de que los móviles de la marca Apple (iPhone) son de los más deseados, tienen la fama de tener baterías que no duran demasiado.

Sin embargo, en estas ocasiones las baterías externas portátiles son nuestro mejor aliado.

Quizás podemos pensar que llevar una batería de este estilo no es nada práctico, que pesan y ocupan mucho. Pero, al igual que los smartphones han evolucionado para cubrir nuevas necesidades, las baterías portátiles también lo han hecho.

Se tratan de dispositivos portátiles que empezaron como una caja de dimensiones no muy pequeñas y han acabado ocupando el mismo espacio que una barra de pintalabios.

Este es el caso de una de las baterías más vendidas de Amazon que ahora, además, tiene un 43% de descuento: la iWALK.

Compacta y con conexión directa, sin cables

Además de tener un tamaño ultra compacto (77 x 42 x 33 mm), esta batería portátil también destaca por su conexión directa con el smartphone. Es decir, no necesita un cable adicional para poder pasar la energía de esa batería al móvil.

Y para que la funda del móvil no sea un impedimento para utilizar esta batería, la iWALK tiene un conector más largo. Para que no haga falta retirar la funda.

Esta batería recargable tiene una capacidad de 3350mAh, una carga rápida (5V 1.5A output) y un ‘pass-through charging‘, lo que significa que se puede cargar la batería mientras carga, a su vez, el teléfono.

Compatible con…

2022 – iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone SE

2021 – iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13 mini

2020 – iPhone 12 Pro Max/12 Pro/12 mini/ SE

2019 – iPhone 11 Pro/ 11 Pro Max/ 11; 2018 – iPhone XS/ XS Max/ XR/ X

2017 – iPhone 8/ 8 Plus; 2016 – iPhone 7/ 7 Plus; 2015 – iPhone 6s/ 6s Plus

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 16.400 valoraciones, los usuarios que ya la han probado le otorgan una puntuación de 4,2 sobre 5.

Definen a esta batería como un «cargador cómodo».

«Un cargador cómodo, aunque dura bastante en dar una carga completa y se queda de los tres puntos en uno. Es decir, que solo tiene para 1 carga completa. Pero bien para viaje ya que es pequeño y te carga», comenta un cliente de Amazon.

Al igual que él, otros usuarios también han destacado su presentación.

«Muy bonito. Pesa un poquito, pero es pequeño e ideal para guardar donde sea. Me ha gustado la presentación en caja. De momento no lo he usado aún, pero por las reseñas he visto que solo es para una carga completa, que desde mi punto de vista considero que es suficiente para mí«, indica Gabriela.

Aun así, los usuarios no le han otorgado más puntuación a esta batería puesto que, al ser tan pequeña, sólo da para una carga completa.

