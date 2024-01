(1 votos: 5,00 de 5)

Quienes tienen el pelo rizado saben muy bien que no es una melena fácil de domar. Si utilizan una toalla convencional, quiebran sus rizos y se llenan de frizz -o encrespamiento-. Si utilizan champús convencionales, maltratan su pelo y se ve sin vida. Y si no van a una peluquería especializada en melenas rizadas, pueden salir peor de lo que entraron.

Cientos de factores a tener en cuenta si quieren tener unos rizos bonitos, definidos y, sobre todo, que duren. Y entre estas variables, también se encuentran los cepillos.

Empezando por la premisa de que el pelo rizado no se debe peinar en seco, el tipo de cepillo puede marcar la diferencia durante la definición del cabello.

Como es el caso del Beter, un cepillo «esqueleto» que ha encantado a miles de usuarios que ya lo han probado. Aunque está dirigido para todo tipo de cabellos, se trata de un cepillo que promete ser «el mejor» para los rizos, especialmente para pelo fino, y por sólo 5,35 euros (ahora cuenta con un descuento del 22%).

Cepillo especializado en cabellos finos y rizados

El cepillo Beter presenta púas separadas y de 20 mm de largo, flexibles y resistentes que permiten desenredar con la máxima suavidad, en especial el cabello más fino, ya sea con en seco o en mojado. Eso sí, no se recomienda combinarlo con el secador.

Su forma semicurva, en combinación con el largo de las púas, se adapta mejor a la cabeza y permite peinar mayor cantidad en cada pasada.

En cuanto a su material, está fabricado con materiales naturales renovables procedentes de fibras de trigo, cáscara de arroz y polímero de resina. ¿Y su caja? 100% de cartón certificado FSC.

Este cepillo es producto de la empresa española Beter, con más de 85 años de historia, líder en accesorios de belleza y cuidado personal.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 5.900 valoraciones y una puntuación de 4,5 sobre 5, es el cepillo de pelo más vendido del momento. De hecho, en menos de un mes se han vendido 5.000 unidades.

Quienes ya lo han probado opinan que se trata del «mejor cepillo del mundo«.

«Antes de encontrar el mejor cepillo del mundo me servía cualquiera que alguien me recomendara sin tener en cuenta las necesidades de cada tipo de cabello, el tipo de cerdas que necesita cada persona, etc. […] Ha hecho que el fiber de la marca Beter se convierta en mi cepillo de cabecera», explica Jose.

Al igual que él, otros usuarios aseguran que cumple con sus características antitirones y antirroturas, y también encanta a los peques.

«Lo compré para el pelo de mi hija de 5 años que lo tiene ondulado y se le enreda bastante. Al verlo me pareció muy endeble y tenía mis dudas, pero me ha sorprendido gratamente. Desenreda súper bien, sin tirones ni romper el pelo y con bastante suavidad. A mi hija le encanta y le resulta fácil cepillarse sola con él. Sin duda lo recomiendo», relata Sandra.

Los internautas también han comentado que «el único pero» de este cepillo es que, al estar hecho con materiales naturales, su estructura es más frágil. Por lo que recomiendan tener cuidado con él, de que no se rompa o golpee.

