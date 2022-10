En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

César M.

¿Te apetece celebrar Halloween con una cena original y una mesa divertida junto con a tu familia o amigos?

No pierdas detalle porque en esta guía se han recopilado los mejores artículos que convertirán la mesa de tu salón en un horripilante escenario donde tus invitados degustarán deliciosos y terroríficos platos.

Para ello necesitas diferentes artículos que se detallan a continuación. Lo primero que hace falta es un mantel espeluznante.

Lo segundo que debes buscar, sin duda, es una vajilla aterradora.

En este caso se ha escogido una desechable, decorada con la temática de Halloween y que incluye lo imprescindible para juntar hasta 12 personas.

Lo tercero es darle un toque especial para sorprender y asustar a los comensales.

Basta con esparcir por la mesa un montón de bichos: arañas, gusanos, moscas… Échalos en la sopa o escóndelos bajo las servilletas. ¡Los sustos y las risas estarán aseguradas!

Pon, además, ambiente en la estancia con globos, lamparitas o ‘stickers’ en la pared. El comedor quedará conjuntado y, por tanto, superchulo.

Asimismo te sugerimos que, para decorar la mesa, no te olvides del símbolo por excelencia de la noche de los muertos: la calabaza.

La luz de las velas de su interior creará un ambiente lúgubre y misterioso, perfecto para la velada.

El ingrediente estrella: La calabaza

Y, cómo no, hazte con un kit para tallar calabazas y colóquelas por todos los rincones.

A los ‘pequemonstruos’ les encantará vaciarlas y darles personalidad con caras simpáticas o terroríficas.

Aprovecha esta pulpa sobrante de las calabazas para preparar galletas con divertidos moldes o cocina un bizcocho o unos pastelitos.

Quedarán geniales como postre y asombrarás a los presentes, que se chuparán los dedos.

Pese a que era un alimento denostado en muchas zonas de la España rural porque se utilizaba para alimentar a los animales, la calabaza es rica en agua y fibra y es un fruto antioxidante.

Photocall de miedo

Para poner la guinda al pastel y como última recomendación te damos una idea que encantará a todos, grandes y pequeños.

Escoge un rincón de la casa y coloca un telón de fondo para hacer un photocall de Halloween con todos tus invitados.

Pon como requisito indispensable el ir disfrazados y dales una sorpresa al final de la velada.

Lo pasarán genial haciéndose fotos divertidas.

No dejes pasar la ocasión, anímate y prepara la mejor fiesta de Halloween.

Manteles tenebrosos

¿Qué te parece este mantel de tela de araña para tu mesa en Halloween? Está diseñado con encaje que simula una telaraña de donde cuelga un enorme murciélago por uno de los lados.

La mesa quedará sensacional y casi elegante creando el ambiente idóneo para un guateque de Halloween.

Tiene unas medidas de 244×122 cm y, en caso de ensuciarse, puede lavarse a máquina con un programa delicado, aunque se recomienda su lavado a mano y dejarlo secar en horizontal para que no se estire.

El único requisito para colocar estos manteles es que, al ser de rejilla, quedará mucho mejor con otro mantel, blanco o de otro color, por debajo.

Vajilla Halloween Yidaxing

Sorprende a tus invitados con este genial pack desechable de plástico con el que podrás disfrutar con tus amigos.

El set incluye: 12 platos de postre de 18 cm, 4 platos de 23 cm, 16 platos de 22 cm, 20 vasos de plástico, 12 copas, 30 servilletas, 15 cucharas, 15 tenedores, 15 cuchillos, 15 cucharitas, 12 pajitas, 1 pack de confeti, 1 pack de telaraña decorativa y 1 farolillo.

Es supercompleto. Y su diseño con horripilantes platos de tétricas calabazas, unido a la combinación de los míticos colores de Halloween, negro y naranja, encantará a los comensales.

Hará que tu mesa quede monstruosamente perfecta este Halloween.

¡¡Bichos!!

No se pretende incitar a la malicia en esta reseña de productos. Aunque quedarás como un vil (y genial) anfitrión colocando uno de estos 156 bichos asquerosos y relistas en los bolsillos de tus amigos y familiares, dentro de la copa o como ingrediente misterioso en la sopa o en el asado…

Cucarachas, arañas grandes y pequeñas, repugnantes gusanos, moscas, escorpiones, ciempiés y geckos…

Tranquilos, no se trata del menú, pero puede formar parte de él o de la decoración de la mesa.

Esparce unos cuantos sobre el mantel y ríete a carcajadas cuando alguien se tope con alguno de ellos.

¡Además, brillan en la oscuridad!

Lamparitas de Halloween para tu mesa

Una manera de conseguir el ambiente perfecto en la noche de Halloween es con la iluminación.

Estas lamparitas simulan la luz de una vela en su interior y funcionan con pilas.

Nos ha parecido genial porque, al no haber llama, no hay que preocuparse de que ocurran posibles accidentes y, además, no se recalientan por lo que puede mantenerlas encendidas durante toda la noche.

Cada una tiene un diseño diferente que genera distintos efectos luminosos y coloridos.

A los pequeños de la casa les encantará porque, agarrándolas por el asa, las podrán llevar por todas las habitaciones, si tienen miedo de encontrarse con algún monstruo.

Sin fuego, sin humo y sin sustos. Estas lamparitas, sin duda, son el detalle perfecto en la cena de Halloween.

Stickers para decorar paredes

La mesa ya está decorada, pero ahora hace falta darle un toque al resto de la estancia adornando las paredes y colocando detalles para que la fiesta sea insuperable.

Por eso, The Twidlers ha ideado una estupenda decoración de pared para colocar en los muros, espejos o cristales del salón al mejor estilo de Halloween.

Los asistentes quedarán impresionados con el fondo divertido y estremecedor que los acompañará durante la cena: muertos vivientes que salen de sus tumbas, retorcidos árboles, murciélagos y brujas sobrevolando la pared.

Globos decorativos

El remate final para engalanar la fiesta se conseguirá con este pack de 40 globos decorados con figuras de Halloween.

Los dibujos son muy divertidos, de gran variedad y tamaño, y fáciles de hinchar.

Además, la calidad del látex es realmente buena y no se pinchan con facilidad.

Quedarán chulísimos en los pomos de las puertas, atados a las sillas o colocados encima del sofá.

Kit de tallado de calabazas

Dar forma fantasmagórica a estos frutos puede ser una bonita actividad para realizar en familia mientras se prepara la fiesta.

Por eso, este kit de tallado para crear la calabaza más inolvidable de este Halloween, nos ha encantado.

Las herramientas están fabricadas con acero inoxidable y mangos de ABS (plástico muy resistente al impacto).

Incluye cuchara de calabaza, sierra pequeña, herramienta de grabado, dos sierras de doble cara, taladro de calabaza, cuchillo pequeño y bolsa de almacenamiento de alta calidad.

Este kit te ayudará a tallar caras feas o sonrientes en la calabaza, figuras como una bruja con su escoba o la cara del Conde Drácula, un paisaje del bosque encantado o un “Happy Halloween” para recibir a los invitados.

También se explica por medio de unas sencillas instrucciones cómo hacer el vaciado de la pulpa y usar las herramientas.

Una vez terminada la escultura solo faltará meter unas velas dentro y colocar el sombrerito.

Adorna tu mesa de Halloween junto a las lamparitas y conseguirás crear una atmósfera tenebrosa tal y como se presta esta noche.

De la mesa, al photocall de Halloween

¿Quién va a imaginar un photocall dentro de una casa? Con este telón de fondo fotográfico tu fiesta causará sensación cuando comience la danza de la muerte y la música de ultratumba.

Hazte fotos divertidas junto a tus seres queridos, aunque esa noche tengan cara de pocos amigos o un color extraño en su tez.

Está confeccionado con poliéster de buena calidad y vivos colores, con un paisaje nocturno que os adentrará en un oscuro bosque encantado.

Eso sí, tened en cuenta las medidas: 1,5×2 metros.

Adhesivos para ventanas y superficies

Al entrar a un rincón escondido que está bien decorado con estas pegatinas sangrientas y aterradoras, una atmósfera siniestra y horrible te hará temblar de miedo.

Decora tu casa de forma atrevida para que a la gente le da miedo acceder a su interior.

Estas nueve pegatinas de deferentes tamaños son resistentes al agua y se adhieren fácilmente. Están hechas de material de PVC impermeable, autoadhesivo y reutilizable.

Se quitan fácilmente después de su uso.

