En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Patricia Díaz

Halloween está a la vuelta de la esquina y a estas alturas ya deberías tenerlo todo planeado: el maquillaje, el look y la decoración de la casa. Espera un momento… ¿Todavía no has encontrado los disfraces perfectos?

Para todos aquellos que se han dormido en los laureles, hemos encontrado los mejores disfraces de Halloween.

Tengas la edad que tengas, podrás encontrar tu disfraz ideal: desde el clásico de vampiro o bruja a otras ideas espeluznantes como alienígenas o fantasmas.

Y es que ahora que ya no tenemos toques de queda, cierres perimetrales o límite de reunión, son muchos los que desean celebrar Halloween.

Así que, si eres de los que buscan ideas para sorprender a todos durante la noche más terrorífica del año, desde CompraMejor te damos algunas.

Halloween: Los mejores disfraces de mujer

Terror en los mares: Smiffy’s

Hace muchos años, cuando las rutas marítimas eran frecuentes, los piratas dominaban los mares y asaltaban barcos a su antojo.

Pero se vieron ensombrecidos por la aparición de una bella y joven corsaria… ¡Pues algo parecido te ocurrirá a ti cuando asistas con este disfraz a la fiesta de Halloween!

Se trata de un conjunto compuesto por un vestido de hombros caídos, cintas para los brazos, cinturón y pañuelo.

La parte superior del traje es totalmente blanca mientras que la zona central es ceñida y en color negro.

La falda del vestido es larga y tiene un diseño de rayas verticales en colores marrón oscuro y blanco. Además, lleva una segunda capa en color rojo.

Por último, la falda tiene corte de pico a la altura de los tobillos. El disfraz también incluye cintas para los brazos y un cinturón en color rojo.

Para completar el conjunto, viene también con un pañuelo para la cabeza, a juego con las cintas y el cinturón.

Sombrerera loca: Atosa

Volverás a todos locos en tu próxima fiesta de disfraces con este divertido disfraz de sombrerera loca. Incluye vestido con chaqueta, pajarita y sombrero.

El vestido tiene un detalle fruncido en el escote y una mini falda recta decorada con un patrón de rayas.

Lleva adherida una chaqueta verde, confeccionada con un tejido muy agradable al tacto y detalles muy cuidados, como las solapas y los puños.

Este disfraz se completa con las medias en color verde y morado y el icónico sombrero de este personaje de cuento.

Disfraces de Halloween para hombre

De prisionero: Funidelia

Con este disfraz de preso para pasarás por un auténtico reo de la prisión. Este Halloween te convertirás en un peligroso delincuente que ha escapado de la prisión de alta seguridad.

Este traje, que se comercializa en varias tallas, está compuesto por una camiseta y unos pantalones de rayas horizontales negras y blancas.

También se incluye un gorrito de rayas a conjunto con un número de preso impreso. ¡Qué no te atrape la poli!

El malo malísimo: Joker de Funidelia

Tenemos con nosotros a uno de los personajes preferidos del «Universo Batman». Ahora podrás convertirte en el malvado Joker gracias a este disfraz.

Si quieres llevar el mismo look que el villano este disfraz incluye: un traje de chaqué morado a rayas blancas, un chaleco amarillo con botones y una pajarita verde.

Y, para darle el toque definitivo a tu look, este traje también incorpora una cadena dorada que simula un reloj de bolsillo y unos guantes blancos.

¡Porque ser elegante no está reñido con ser terrorífico!

Mini disfraces terroríficos para Halloween

Niño

Vampirito: Cloudkids

Más que sangre, lo que más le puede llegar a gustar a un pequeño vampiro son las chucherías, las piruletas y el chocolate.

Por eso, jugar a »Truco o trato» en Halloween con este disfraz de vampiro le va a parecer superdivertido.

El conjunto incluye una camisa blanca, chaleco rojo, unos pantalones rectos a juego y una capa negra.

Para que tu niño se convierta en el pequeño vampiro más sangriento de la noche, completa este disfraz infantil con unos colmillos falsos, sangre artificial y maquillaje terrorífico.

¡El pirata más peligroso!: Spooktacular Creations

Los mares ya no volverán a estar seguros desde que los piratas han tomado las costas y las rutas marinas.

El conjunto consiste en una camisa en color blanco con mangas acampanadas junto con un chaleco en marrón y dorado y unos pantalones azules.

También cuenta con unos cubrebotas en negro, un pañuelo rojo, un sombrero y un cinturón en forma de cinta en color marrón.

Si lo combinas con una afilada espada de pirata, tu pequeño será el rey de todos los mares.

Niña

Brujita: Atosa

Lanza hechizos por doquier con este disfraz de bruja esqueleto. Se trata de un traje perfecto para la noche de Halloween compuesto por vestido, sombrero, manguito y leggins.

El vestido es de color negro y lleva estampado un brillante torso de esqueleto, a juego con los otros detalles del look.

¡Tu pequeña se adueñará de Halloween en un abrir y cerrar de ojos!

Calabaza terrorífica: Atosa

Este disfraz de calabaza y con gorro y medias, es perfecto para cautivar a los vecinos en el truco o trato.

Es un traje perfecto para disfrazarse en Halloween de un modo cómodo y calentito. Será lo más adorable que hayas visto en mucho tiempo.

¡Seguro que a tu peque le encantará!

Halloween: Los mejores disfraces para bebés

Payasito aterrador: Cloudkids

Con este disfraz de payaso el más pequeño de la casa se quedará con todos los dulces del ‘truco o trato’.

Se trata de mono colorido en azul, amarillo y rojo, con un gorrito a juego y una nariz de payaso.

¡Adorable y listo para dar miedo!

Calaverita de miedo: BabyPreg

Puede que no sea absoluto terror lo que provoque, pero desde luego ver a tu bebé vestido con este disfraz de calaverita será una visión curiosa… ¡Y divertida!

El disfraz consiste en un mono de una pieza de color negro con el dibujo de calavera y un tutú.

Además, añade unas bonitas medias a juego, una diadema y unos zapatos muy terroríficos.

¡Cuando apagues la luz tu pequeño se convertirá en un bebé calavera!

Última actualización el 2021-10-18 at 20:12 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas