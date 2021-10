Los disfraces inspirados en películas para arrasar en Halloween

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

El séptimo arte ha aportado terroríficos personajes a la cultura popular que han trascendido a lo largo de los años y que, en la noche de Halloween, traspasan las pantallas para convertirse en nuestros vecinos.

No temas, con la siguiente guía, el 31 de octubre no te cogerá despistado gracias a esta selección, en la que encontrará los mejores y más originales disfraces de películas de terror diseñados para toda la familia… ¡Incluidas las mascotas!

Estos atuendos son perfectos para los admiradores de las películas de miedo y están confeccionados con todo lujo de detalles de la mejor calidad y a unos fantásticos precios.

Aquí descubrirás personajes clásicos como Freddy Krueger, los Cazafantasmas, C, Pennywise (el payaso de It) y otros más actuales inspirados en la peli de Coco, con sus calaveras mexicanas. En resumen: unos más amables y otros escalofriantes, todos ellos pensados para gente osada y con ganas de pasar una noche terroríficamente divertida.

Te invitamos a inspirarte en nuestro pasaje del terror donde seguro encontrarán la mejor opción para este 2020.

Freddy Krueger

Pesadilla en Elm Street es, probablemente, una de las sagas de películas de terror de serie A más vista y que más miedo provocó en los adolescentes de los 80. Su personaje, Freddy, aparece en las pesadillas de los jóvenes para convertirse en realidad y asesinar a quienes sueñan con él.

Su look es inconfundible: un sombrero marrón, la cara desfigurada ‒murió ajusticiado en un incendio‒, un jersey a rayas rojas y verdes y un guante con cuchillas.

Quienes decidan recuperar este personaje para la noche de Halloween tienen el éxito asegurado. Para conseguirlo, el mercado ofrece todos los accesorios necesarios para completar el traje tanto para adulto como para niño.

El disfraz de adulto elegido como el mejor (y sin tener que gastarse un dineral) es el que se describe a continuación: Se trata de un kit que incluye los cuatro elementos necesarios para completar la apariencia de Freddy: un jersey rayado de talla única, una máscara de goma EVA, el guante con cuchillas y un sombrero de fieltro marrón. Es un disfraz cómodo de llevar que permite ponerse ropa debajo en el caso de que la noche sea fría. La máscara probablemente tenga un olor fuerte a plástico por lo que se recomienda ventilarla antes de ponérsela. Adquirir el jersey de rayas es primordial, pero el pantalón no es necesario. Con cualquier modelo de color oscuro bastará.

Para los pequeños de la casa que se atrevan a llevar este disfraz, la mejor opción es la que ofrece Guirca:

Se trata de un traje completo de camiseta y pantalón que puede adquirirse en diferentes tallas y se adecúa a edades diferentes. El sombrero y el guante pueden adquirirse aparte por un bajo coste adicional. Para completarlo basta con un poco de maquillaje especial de Halloween o coger alguna pintura del neceser de mamá. Después solo falta disfrutar y ver cuántos caramelos y chuches se consiguen con el archiconocido “truco o trato”.

De esta manera, toda la familia sin excepción podrá disfrutar de la noche de los muertos. Incluso las mascotas pueden disfrazarse de Freddy y ver si les cae alguna chuche.

Consigue tu disfraz y pasa una gran noche, pero al llegar a casa… ¡cuidado, no te duermas! Freddy puede estar esperándote en tus pesadillas…

Los Cazafantasmas

Es pensar en estas pelis y, automáticamente, tener la melodía de su banda sonora en la cabeza. ¡Qué geniales fueron!

Aunque el estreno de la primera parte fue en 1984 y queda lejana para los milennials, en 2014 la gran pantalla ofreció una nueva versión protagonizada por mujeres que despertó la curiosidad de los jóvenes por ver las originales.

Su repercusión a lo largo de estos años ha sido tan grande que el mercado ha dado cancha a la creación de videojuegos, cómics y literatura, series de animación, juegos de mesa, juegos de rol, figuras de acción y, como no, disfraces.

Y es que la idea de ir con una mochila de protones con la que absorber a esos fantasmas fastidiosos mola. Y mucho.

Además, el disfraz es supersencillo: un mono en color beige y la mochila que puede ser hinchable o de plástico rígido.

Existen modelos para todos, hombre, mujer, niño y mascota. ¡Nadie quedará excluido con este disfraz!

Gracias a las opiniones de expertos, se han escogido las mejores opciones para esta noche de Halloween que se detallan a continuación:

Para los peques, Rubies’s 884320

Seguro que los niños llamarán la atención con este superdisfraz. Se trata de un mono beige con cremallera frontal, parches con el logotipo de Los Cazafantasmas y una mochila con pistola hinchable que se ajusta a los hombros y a la cintura. Está disponible en varias tallas para niños desde los 3 hasta los 10 años.

El traje está confeccionado en 100% poliéster de buena calidad y con un tallaje grande para que les sirva varios años. La parte delicada del conjunto es que la mochila puede pincharse si el niño se tira por el suelo buscando espectros, pero el fabricante ya ha pensado en eso y vienen unos cuantos parches incluidos por si eso ocurriera.

Para adulto, RUBBIES FRANCE

Igualito al de los peques. Así, padres e hijos formarán un gran equipo buscando y atrapando fantasmas en su mochila con pistola de protones. La única diferencia es que el disfraz de adultos solo lo hacen en talla única. A las personas delgadas y no muy altas les tocará arreglar bajos y ajustar el mono con un cinturón.

Pennywise

Pasamos del buen rollo que tienen los héroes de Los Cazafantasmas a un personaje que provoca escalofríos: Pennywise, el payaso de It.

Tanto el remake estrenado en 2017, como la miniserie de 1990 están basados en la novela de Stephen King donde Pennywise suele aparecer con forma de payaso asesino. En esta ocasión se han elegido los disfraces más fieles a la descripción que ofrece el libro y la última versión cinematográfica donde It lleva un sucio traje plateado de estilo victoriano con grandes botones o pompones rojos, guantes y encaje blancos en los puños y el cuello.

Otros rasgos que le caracterizan son su cara blanca con nariz roja, su pelo naranja y colmillos amarillentos con los que amedrenta a sus víctimas. Por eso, para mimetizarse con el personaje es imprescindible adquirir una máscara o utilizar un buen kit de maquillaje y una peluca.

Mini Pennywise

Nos ha encantado este modelo para los “gamberros” de la casa que, aunque cambia el color, sigue siendo fiel al personaje. Aunque parece de dos piezas, es un mono completo con el que se sentirán espeluznantemente cómodos.

Tiene originales detalles que lo hacen especial, como las mangas a rayas, los pompones rojos o el aspecto ajado de la camisa. Además, incluye la peluca y el palito con el globo que tanto caracteriza al payaso protagonista. Así ya estarías listo para salir a tocar timbres para conseguir dulces; pero, con un toque de maquillaje, el look quedará clavado. Hay tres tallas para elegir: S (4-6 años), M (7-9 años) y L (10-12 años).

¿A que dan ganas de hacer clic y vestir a toda la familia de Pennywise? Acertarás seguro y lo pasaréis en grande diciendo a los vecinos: “Flotan, todos flotan… Tú también flotarás”.

Coco: Catrina o calavera mexicana

En México, el Día de los Muertos es una de las fechas del calendario por excelencia donde la tradición cobra un gran peso. La película Coco, multigalardonada como la ‘Mejor Cinta de Animación del 2018’, nos ha acercado a esta celebración que ofrece un atractivo abanico de posibilidades en disfraces para Halloween: mariachis, Catrinas o Damas de la Muerte, calaveras…

El traje de calavera mexicana es vistoso por sus colores y terrorífico por la calavera que representa. La mezcla perfecta para el mejor disfraz de la fiesta de Halloween para toda la familia.

Mariachi

Este disfraz es perfecto para los amantes de las rancheras. Está compuesto por un mono negro con capucha y un esqueleto dibujado en blanco, una americana negra larga con bordados y un pañuelo y fajín rojos. El sombrero se vende por separado. Para completar el disfraz tan solo será necesario adquirir maquillaje blanco y negro para dar el aspecto de calavera real. ¡Sal a la calle, toca la guitarra y celebra el Día de Muertos!

El toque final lo dará un buen maquillaje para las que se atrevan a sacar su vena artística, o una máscara para las que no tengan tiempo o no les guste embadurnarse la cara.

Calaveritas

Los niños también tienen sus disfraces del Día de Muertos o Catrina. En este caso, se ha elegido uno de elegante chaqué con cuerpo de esqueleto, fajín y pajarita rojos, chistera y careta. Es un traje excelente para niños o niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Como la mayoría de disfraces para niños, en realidad es un mono completo que aparenta llevar una chaqueta por encima.

En el caso de la pequeña Catrina hay un vestido con mangas de gasa transparente, fajín rosa y calaveras pintadas en el pecho y en los volantes de la falda. Pueden utilizarlo niñas desde los 5 hasta los 12 años. La diadema no viene incluía.

Todos los trajes para niños cumplen con los estándares que los hacen seguros y adecuados para su propósito.

No te quedes en casa y sal en familia la noche de Halloween para pasar un rato divertido y ser el más cool de la fiesta.

Las máscaras de otros personajes aterradores de la gran pantalla

La lista anterior se ha confeccionado para que toda la familia pueda disfrutar de la fiesta, pero hay muchísimos personajes de terror que han nacido del mundo del celuloide. Si eres de los que o no tiene tiempo o solo necesitas una máscara para mimetizarte con el embrujo de la noche de Halloween, a continuación tienes una guía de máscaras de célebres personajes del cine de terror:

Chuky, el muñeco diabólico

Los muñecos y los niños dan verdadero miedo en este tipo de pelis. La cinta original, de 1988, está protagonizada por Chucky, un muñeco poseído a través de magia vudú por el alma demoníaca de un asesino en serie americano. Con esta máscara de látex y un cuchillo ensangrentado, no hará falta ningún disfraz adicional ya que todo el mundo reconoce sobradamente al personaje.

Michael Myers, Halloween

En 2018 se estrenó, cuarenta años después de la primera entrega, la undécima y última secuela de la saga de Halloween. Así que quien lleve esta máscara estará a la última, además los que vean el filme, seguramente sentirán un escalofrío al ver esa cara. Está fabricada con látex de color blanco con pelo integrado. No necesitas nada más. ¡Anímate y ve al cine con sus amigos! Un planazo para la tarde del 31 de octubre con fiesta de disfraces posterior.

Jason, Viernes 13

Jason es el protagonista de las 12 películas de género slasher Viernes 13. Es un homicida que asesina a los antiguos compañeros de un campamento de verano donde murió ahogado al no saber nadar y sufrir una discapacidad. Esos bullies no tienen escapatoria porque Jason no se ahogó en aquel lago y, como renacido de los infiernos, vuelve para vengarse de ellos. Viste una máscara y una camiseta de hockey y lleva en su mano un machete o arma punzante. Con estos datos quien quiera representar a este personaje la noche de Halloween solo necesita esta máscara que cuesta menos de 10 €.

Los fans de las espeluznantes hazañas de este asesino sabrán que en una de las pelis se enfrenta a Freddy Krueger (Freddy contra Jason, 2003). Por eso, quienes quieran simular una pelea encarnizada entre esos dos monstruos también encontrarán la máscara perfecta del de Elm Street.

La matanza de Texas

Quienes quieran dar miedo de verdad lo conseguirán con esta máscara hiperrealista hecha al detalle con material de buena calidad. Esta película americana de cine independiente. ‘La Matanza de Texas’, se llegó a convertir en un clásico del terror que, debido a la crudeza de algunas de sus escenas fue prohibida en países como Reino Unido y Australia. El personaje utiliza una motosierra para exterminar a sus víctimas y va ataviado con un traje con corbata y un delantal. Fácil, ¿no? Serás el rey de los sustos y harás que los niños salgan huyendo despavoridos cuando llamen a su puerta para pedir golosinas con “truco o trato”.

Más personajes aterradores: Saw, La Monja, Scream, el Joker, Sloth, Venon, MoMo

