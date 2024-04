Este es el dispensador definitivo para tu mascota… rebajado a mitad de precio

Haz tu valoración:

Quien tiene una mascota, normalmente, suele tener una preocupación constante. Sobre todo, cuando el dueño sale de casa, se va de viaje o, simplemente, recibe algún invitado en casa. El tema de la comida es algo esencial para los animales, que suelen tener hambre constantemente y, si se tiene un día apurado en el que se prevé que apenas se estará en casa, este es el instrumento ideal que tanto anhelabas para quitarte todas las preocupaciones.

Un dispensador automático

Este dispensador, casi a mitad de precio, ha revolucionado el mercado por su mejora al resto de dispensadores de la competencia. Con una capacidad de programación de hasta diez comidas por día, podrás salir de casa sin preocuparte de que tu mascota vaya a pasar hambre o te vayas a encontrar tu casa «patas arriba» tras abrir la puerta.

El comedero automático Petkit Freshelement Solo puede controlarse a distancia a través de la aplicación. Además, puedes personalizar los horarios de alimentación y controlar los registros de alimentación para tener totalmente controlada la alimentación de tu mascota. Tiene una capacidad de 3 litros y capacidad para 1,33 kg de comida seca, lo que equivale a unos 15 días de comida para un gato adulto.

La estructura de dosificación de alimento optimizada es adecuada para diferentes tipos de alimento para mascotas, como alimento seco y alimento liofilizado (partículas < 12 mm), para satisfacer diferentes necesidades de alimentación. Los canales más anchos y los impulsores mejorados hacen que todo el proceso de dosificación de alimento seco sea más suave (10 gramos por ración, hasta 5 raciones por comida).

El triple sistema de frescura mantiene los alimentos frescos. La bolsa desecante incorporada y la tira de sellado mejorada trabajan juntas para evitar la humedad, manteniendo los alimentos secos y frescos durante más tiempo. La salida de autocierre garantiza que la comida interna permanezca seca después de la alimentación.

El comedero automático para perros viene con un cable de alimentación USB y también se puede alimentar con pilas de repuesto de 3 A para evitar cortes de energía para garantizar la alimentación a tiempo.

El dispensador comida perros/gatos Petkit está fabricado con ABS de alta calidad alimentaria y acero inoxidable 304 para mejorar la seguridad de la alimentación. La estructura interna se ha mejorado con huecos más pequeños y mejor sellado. Fácil de desmontar y fácil de limpiar, no hay necesidad de preocuparse por los residuos de comida seca para gatos. Es, sin duda, la mejor opción para otorgarle y facilitar la vida, tanto de su mascota, como la suya. Además, es una oportunidad única, con el dispensador a mitad de precio.

La opinión de los clientes: «Estoy encantado»

Como aquel que dice, «el cliente siempre lleva la razón«, y qué mejor para orientarte sobre si este es el dispensador idóneo para tu mascota que la opinión de las personas que ya disfrutan del mismo. Con más de 1670 opiniones en Amazon, más del 87% de las valoraciones tienen cuatro o cinco estrellas (de cinco disponibles).

Los usuarios destacan su comodidad, su fácil uso (importante para personas mayores) y, sobre todo, lo que destaca si lo comparas con otros dispensadores. Algunas de las opiniones de los clientes son: «Me ha ayudado mucho con mi gato. Me quedo tranquila porque sé que tiene comida. Es fácil de programar, y no es ruidoso», «Me es muy útil, sobre todo para cuando estoy de vacaciones» o «Es el mejor regalo que le he podido hacer a mi abuela. Es muy mayor y le cuesta mucho agacharse para darle de comer al gato. Ahora lo tiene que hacer mucho menos y me asegura que es muy fácil usarlo».

No desaproveches la oportunidad, el dispensador de comida líder del mercado casi a mitad de precio.

