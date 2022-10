¿Netflix o Amazon Prime Video? ¿Por qué están a punto de empatar en audiencia?

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

Seguramente recuerde cuando no existían los servicios de streaming o consumo de vídeo bajo demanda. Aquellos tiempos en los que viernes de «pizza y peli» significaba alquilar en el videoclub una cinta, y darse prisa en comprar las palomitas para verla. Porque después había que devolverla y nos había costado nuestro buen dinerito.

Hasta el nacimiento de Netflix, el 29 de agosto de 1997 en Scotts Valley (Estados Unidos), eso era lo que había. Porque Netflix fue pionera en su terreno. Aunque al gigante estadounidense no tardarían en salirle competidores:

Amazon Prime Video surgió en 2006,

Disney Plus en 2019,

HBO Max en 2020.

El 61,4% de los españoles tiene acceso a alguna plataforma

A día de hoy, según datos de enero a marzo de 2022 recogidos por El Confidencial, el 61,4% de los españoles tiene acceso a alguna plataforma de streaming. Son las conclusiones que arroja el estudio sobre el análisis del consumo y contenidos en ‘VOD’ elaborado por SigmaDos30′, compañía de investigación y medición de audiencias de VOD.

Por el momento, Netflix sigue a la cabeza. Su cuota de mercado corresponde al 80,5%. Una cifra nada desdeñable, desde luego. Aunque la compañía no debería dormirse en los laureles, ya que Amazon Prime Video le sigue muy de cerca con un casi idéntico 78,9%.

En cuanto a sus otros competidores, están lejos pero no se retiran. Aunque las cifras no les acompañan tanto como a Amazon Prime Video:

HBO Max tiene una cuota del 41,6%,

Disney + tiene una cuota del 39,8%.

Los precios de las suscripciones

Un importante factor a tener en cuenta para decantarse por una o por otra plataforma, como usuario, son los precios. Los desvelamos a continuación:

Netflix. La forma de pago es mensual. Cuesta 7,99€ la sucripción básica, 12,99€ la estándar y 17,99€ la premium. Amazon Prime Video. Coste mensual: 4,99€. Coste anual: 49,90€. HBO Max. Coste mensual: 8,99€. Coste anual: 69,99€. Disney +. Coste mensual: 8,99€. Coste anual: en su web indican que ahora se pueden conseguir 12 meses por el precio de 10 (lo que supondrían 89,99€).



¿Netflix o Amazon Prime?

Si por razones económicas -o de cualquier otro carácter- tuviésemos que apostar por una única plataforma mayoritaria, tendríamos dos opciones: Netflix o Amazon Prime. La elección, ya le adelantamos, no es fácil.

¿Qué contenidos tiene Netflix que le hacen llevarse ese 3,6% más que Amazon Prime? ¿Y qué tiene Prime Video para pisarle los talones y estar cada vez más cerca?

La respuesta en principio, parece evidente: ambos servicios tienen catálogos estupendos, que abordaremos a continuación.

Sin embargo, Amazon Prime tiene algo más. Porque con la suscripción a Prime (que por cierto ahora es gratuita durante el primer mes) no solo se accede a entregas sin coste en un día (y sin compra mínima) y al servicio de contenidos audiovisuales bajo demanda, sino que también se tienen otros beneficios:

Más de 2 millones de canciones sin publicidad con Prime Music.

Cientos de eBooks gratis para Kindle con Prime Reading.

Almacenamiento gratuito e ilimitado con Amazon Photos.

Contenido adicional para usuarios de Twitch Prime, para ver los directos de streamers conocidos como Ibai Llanos o AuronPlay.

Lo mejor del catálogo exclusivo de Amazon Prime

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder

Amazon Prime tiene la serie más cara de la historia: ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’. Se estrenó el 1 de septiembre y hasta el próximo 14 de octubre no conoceremos el desenlace de su primera temporada.

Según The Wall Street Journal, Amazon habría gastado 715 millones de dólares en producir tan solo la primera temporada.

Otro dato significativo resulta que 25 millones de personas empezaron a verla durante las 24 primeras horas tras su lanzamiento.

«Es la serie visualmente más fastuosa desde Fundación: los clichés televisuales quedan fuera de la ecuación en una visión de formato panorámico (CinemaScope, para ser precisos), con un gran énfasis en el paisajismo emocional y una cámara movida por la intención o la mejor intuición», asegura Juan Manuel Freire en EPE.

The Boys

Sin duda, una de las series del momento que suma ya tres temporadas. La tercera se estrenó en junio de este año. Basada en las viñetas, nos cuenta lo que pasa cuando los superhéroes abusan de sus poderes. Y lo que sucede es que un grupo de vigilantes llamados ‘The Boys’ trata de contenerlos.

«Nadie discute que The Boys es una de las producciones originales más populares de Amazon Prime Video«, asegura Mikel Zorrilla en el portal especializado espinof.com.

Y concluye: «The Boys confirma con esta salvaje tercera temporada que sigue siendo una de las mejores series originales de Amazon Prime Video. Todo lo que nos conquistó en sus dos anteriores entregas sigue ahí y además va creciendo poco a poco en lugar de caer en el error de repetirse».

Telenovelas turcas por doquier

No es un secreto para nadie que las telenovelas turcas, también conocidas como dizi, están de moda.

Cuentan historias dramáticas y arrasan tanto en su lugar de nacimiento, como en España y América Latina.

A estas alturas es difícil no haberse topado con una, aunque sea por equivocación. Y sobre todo si se está suscrito a Amazon Prime Video, porque tiene una cuantas:

Elif. La historia de una niña de seis años de buen corazón. Esta niña es clave en las rivalidades de la familia Emiroglu, a la que su madre entrega para que crezca como su criada. Una pista: la niña desconoce quién es su padre.

La historia de una niña de seis años de buen corazón. Esta niña es clave en las rivalidades de la familia Emiroglu, a la que su madre entrega para que crezca como su criada. Una pista: la niña desconoce quién es su padre. Stiletto Vendetta. La historia de cuatro amigas de la infancia que vuelven a reunirse en la adultez. Ahora son guapas y triunfadoras, pero no es oro todo lo que reluce. Porque la broma cruel que gastaron a Oya en el pasado, una de las cuatro, les pasará factura.

La historia de cuatro amigas de la infancia que vuelven a reunirse en la adultez. Ahora son guapas y triunfadoras, pero no es oro todo lo que reluce. Porque la broma cruel que gastaron a Oya en el pasado, una de las cuatro, les pasará factura. Amor de Contrabando. Una novela que narra la historia de Omar, un policía que ha perdido a su prometida Sibel, quién ha sido asesinada. Cuando por fin puede pensar con claridad descubre que en su asesinato hay algo muy sospechoso.

Una novela que narra la historia de Omar, un policía que ha perdido a su prometida Sibel, quién ha sido asesinada. Cuando por fin puede pensar con claridad descubre que en su asesinato hay algo muy sospechoso. Bella y valiente. La historia de un influyente patriarca, Tahsin Korludağ, de una familia poderosa y adinerada.

La historia de un influyente patriarca, Tahsin Korludağ, de una familia poderosa y adinerada. Chivatto. Una telenovela que narra las venturas y desventuras de dos hermanos que desconocen que lo son y curiosamente están enfrentados ante la justicia.

La rueda del tiempo

Dicen que esta serie se podría disputar la batalla con ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos al Poder’ y con ‘Juego de Tronos’.

La ficción cuenta que algunas mujeres, pero solo algunas, tienen acceso a la magia. Y de entre todas las elegidas, solo una de ellas lo será para emprender la búsqueda de un dragón renacido que podría salvar o destruir a la humanidad.

«Álvaro Morte y Rosamund Pike protagonizan esta serie épica en la que hay brujos y viajes en el tiempo. La producción, que se estrena en Amazon, inaugura la nueva edad de oro de la fantasía, marcada por los estrenos de las series ‘La casa dragón’ y ‘El señor de los anillos’ en 2022», asegura Carla Melchor en El diario de Mallorca.

Se estrenó el 19 de noviembre de 2021. En julio del 2022 fue renovada para una tercera temporada.

Invencible

Una producción animada basada, de nuevo, en un cómic. En esta ocasión de Robert Kirkman. Pero animada, ojo al dato, no quiere decir infantil, ya que hablamos de una animación violenta y con un final cuanto menos desgarrador.

Su protagonista es Mark Grayson, un joven de 17 años y uno de los superhéroes más grandes de la tierra (junto a su padre).

El catálogo exclusivo de Netflix: sus puntos fuertes

Si hablamos de estrenos, estos han sido algunos de los que más han arrasado en la plataforma en 2022:

Stranger Things

Ya va por su cuarta temporada y ha conquistado a todos. Tanto es así que en 2022 fue nominada en los Emmy a la mejor serie de drama. Stranger Things comenzó narrando la desaparición de una niña en los 80. Este suceso destapa otros que tienen lugar en la zona y son fruto de una serie de experimentos que realiza el gobierno.

Resulta reseñable que sus protagonistas iniciaron la producción como niños y hoy son adolescentes hechos y derechos.

Stranger Things, años después, sigue enganchando a la audiencia, aunque la crítica a veces se muestra escéptica:

«Más grande no siempre es mejor (…) sigue siendo disfrutable, pero empieza a correr el peligro de ser demasiado actual (…)», aseguraba Juan Manuel Freire en El Periódico de España.

Pese a ese peligro de ser «demasiado actual», sus creadores, los hermanos Duffer, ya han confirmado y ofrecido detalles sobre la que será su quinta temporada, si bien la fecha del estreno aún se desconoce, aunque algunas voces apuntan a que será en 2024 ya que la anterior tardó dos años en filmarse.

«Hace siete años, planeamos el arco argumental completo de Stranger Things. En ese momento, predijimos que la historia duraría entre cuatro y cinco temporadas. Se demostró que era demasiado grande para contarla en cuatro, pero -como pronto veréis vosotros mismos- ahora nos estamos precipitando hacia nuestro final. La cuarta temporada será la penúltima; la quinta será la última», han explicado sus creadores.

Cobra Kai

Lanzada en 2018, ya va por su quinta temporada, lo que suponen 50 episodios a sus espaldas. Precisamente el pasado 9 de septiembre se estrenó la última. Se trata de una secuela de Karate Kid que narra qué ocurre entre Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Los mismos actores, los mismos personajes, pero ahora sin su emblemático mentor, el señor Miyagi.

«Cobra Kai’ sigue bastante al dedillo los arcos argumentales de su película de referencia, pero el tono es diferente, más cercano a la comedia que al drama (…) Tanto Macchio como Zabka parecen haber nacido para estos roles. Han crecido en todos los sentidos, y verles en acción es el mayor goce de la serie», aseguraba de nuevo Juan Manuel Freire (El Periódico) sobre la primera temporada.

«Su trama y su fórmula dan serias señales de agotamiento, pero cada capítulo oculta al menos un par de momentos inspiradores que justifican la continuidad«, asevera sobre la más reciente.

Tamara Falcó: La Marquesa

Un docureality que se estrenó el pasado 4 de agosto de 2022. Se trata de una serie sobre la socialité, chef y empresaria Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, descendiente de Carlos Falcó e Isabel Preysler.

Aunque la crítica no la deja muy bien, los datos son los datos: según explicó la propia plataforma, la producción aguantó en el top 10 del contenido de televisión más visto en España durante dos semanas.

Café con aroma de mujer

Si decíamos que La Marquesa estuvo una buena temporada en el top 10 de Netflix… Café con aroma de mujer es otro de esos fenómenos. Pero esta serie no estuvo dos, sino hasta más de 34 semanas en lista.

Hablamos de una ficción romántica que no es otra cosa que una adaptación de una telenovela homónima de 1994. Ahora los actores Laura Londoño y William Levy encarnan a la dulce y carismática recolectora de café «Gaviota» y a Sebastián, uno de los hijos de la familia de la hacienda para la que esta trabaja. La familia de él no se lo pondrá fácil…

Yo nunca

Surgió en 2020 y ya lleva en pantalla tres temporadas. La última se lanzó en agosto de 2022. Se trata de una comedia que, como tantas otras, aborda el proceso de abandonar la adolescencia para empezar la vida de adulta, en su etapa más embrionaria.

Se diferencia de esas tantas en que, en este caso, la protagonista es una joven estadounidense de origen indio de primera generación, y está inspirada en la infancia de la propia productora y guionista de la serie, Mindy Kaling.

«La comedia romántica adolescente favorita de todos, narrada por John McEnroe, ha vuelto, y me atrevo a decir que mejor que nunca», señalaba Abby Cavenaugh (Collider).

Sandman

El 5 de agosto de 2022 se lanzó la primera temporada de la adaptación del mítico cómic del británico Neil Gaiman, una de las grandes voces del cómic, quien cultiva, sobre todo, el género fantástico.

The Sandman (los cómics) es una serie de historietas ilustradas por una amplia gama de artistas de varios estilos publicada por DC Comics. La saga está considerada como una de las más originales, sofisticadas y artísticamente ambiciosas series de comics. Tal fue su repercusión que fue una de las primeras novelas gráficas que formaron parte de la lista de best sellers del The New York Times.

«Una lujosa, oscura y apasionante adaptación del cómic, con una profundidad emocional casi inaudita en estas fantasías épicas. Gustará tanto a los fans como a los neófitos (…)», aseguraba Rebecca Nicholson en The Guardian.

