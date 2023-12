(1 votos: 5,00 de 5)

La Navidad cada vez está más cerca y eso se nota. Y no solo en las calles, donde podemos disfrutar de un espectáculo de luces navideñas o del olor a castañas asadas. También se nota en nuestra cuenta bancaria.

Entre la inflación, la habitual subida de precios de la época en la alimentación y la infinita lista de juguetes que piden los niños, nuestros bolsillos se pueden ver resentidos.

Sin embargo, para no acabar arruinados estas navidades, debemos hacer una compra inteligente. Y esto se traduce en aprovechar las grandes ofertas, como las que proponemos. Descuentos de hasta el 41% en los juguetes más vendidos del momento: clásicos, entretenidos y baratos.

Este es el momento de ‘finiquitar’ los regalos navideños, porque es ahora cuando están a sus mejores precios.

Con el clásico juego de Tragabolas se lo pasarán en grande alimentando a cuatro hipopótamos muy hambrientos con un montón de bolas.

Los más de 2.400 usuarios que ya lo han probado aseguran que se trata de un «clásico atemporal que ha deleitado a generaciones de jugadores» y le otorgan una puntuación de 4,4 sobre 5.

Tamagotchi Pix es un juego portátil interactivo con forma de huevo que permite criar a un animal virtual. Se trata de un juguete con 27 años de trayectoria y que todavía sigue encantando a los más pequeños.

Eso sí, ahora cuenta con una pantalla a color, botones táctiles, cámara para hacerle fotos, 17 juegos, una red social donde compartir las fotos y opciones de personalización.

Lo que no ha cambiado es su objetivo: que los más pequeños aprendan a cuidar de una mascota, dándole de comer, jugando con él, llevándolo al baño, bañándolo, paseándolo… Y cientos de actividades más.

Ahora es un rápido bólido… ¡Y ahora es un robot gigante! La fiera más grande de Kaboom City ha llegado. Y su fuerza es…. ¡bestial!

Se despliega con un solo gesto: aprieta la cola y de la modalidad RACE (vehículo) pasará a la modalidad ATAQUE (robot tigre).

Con su garra puede lanzar una pinza para atrapar a los SuperThings, recógela automáticamente pulsando un botón. Además, en la garra de la derecha tiene una metralleta que dispara hasta 3 veces.

Contiene 1 Wild Kid y 1 Wild SuperThing exclusivos.

Con este laboratorio, los pequeños podrán crear sus propios rotuladores con perfumes y colores neón diferentes. Como un verdadero científico del color.

Podrán elaborar hasta 14 rotuladores personalizados mezclando tintas de colores y olores como limón, frambuesa y juego tropical.

Este laboratorio tres frascos de tinta perfumada, 14 juegos para crear rotuladores, dos tubos para medir la tinta, dos hojas de etiquetas, una pinza y una guía.

Es tan clásico que no le hace falta presentación. Aun así, para aquellos pocos que no conozcan cómo funciona, ‘Quien es Quién‘ es un juego para dos personas que consiste en elegir un personaje misterioso y hacer preguntas (que tengan como respuesta sí o no) y adivinar qué personaje ha elegido la otra persona.

Para ganar, deberán adivinar correctamente de qué personaje se trata y antes de que lo adivine su contrincante.

‘Quién es Quién’ cuesta ahora menos de 18 euros por tiempo limitado.

Los peques deberán descubrir qué esconde la cabeza de Gastón. La tarjeta les dirá lo que deben sacar de la cabeza y, solo con el tacto, deberán elegir cuál de esos objetos se corresponde con el dibujo.

Diseñado para grupos de 2 a 4 jugadores, a partir de los 3 años, este juego interactivo fomenta la creatividad y favorece el desarrollo.

Este es el juguete perfecto para los más fans de la famosa serie televisiva La Casa de Muñecas de Gabby.

Con su forma inspirada en un gato y sus coloridos detalles, la casa de muñecas Gabby’s Purrfect Dollhouse es igual que la del programa.

En ella, podrán recrear escenas de la serie y jugar en sus cuatro plantas y siete habitaciones.

Para más diversión, esta casa incluye dos cajas sorpresa, tres accesorios y ocho muebles (un sofá, un tobogán y una mesa que cambia del desayuno a la cena, entre otros)

Asimismo, también viene una figura de Gabby Girl, otra figura de Pandy Patitas y la posibilidad de escuchar música, sonidos y frases de la serie presionando el botón de la parte delantera de la casa (3 pilas AAA no incluidas).

Nancy Aitana es una muñeca igual que la famosa cantante, con todos los detalles, como su pelo castaño oscuro corto con flequillo y su tatuaje Alpha.

El outfit de la muñeca está inspirada en la canción ‘Las Babys’, uno de sus temas más conocidos de su álbum Era Alpha.

El conjunto exclusivo consta de un top azul brillante, un pantalón ancho negro con flecos decorado con estrellas plateadas y el logo de Alpha, además de unas botas negras.

Asimismo, la muñeca cuenta con accesorios como pendientes de aro grandes y collar; al igual que presenta maquillaje de ojos azul.

Respecto a su medida, la Nancy Aitana mide 43 centímetros con certificado de autenticidad que encantará a los fans de la artista.

Un regalo perfecto para niños y niñas desde los 3 años.

Equipado con un sensor CMOS de 1/3″ y 12 MP, el dron Potensic ATOM SE es capaz de tomar fotos de 12 MP y video UHD de 4K Real / 30 fps. También tiene 118º FOV y ángulo de cámara de ángulo de ajuste vertical de +20° a -90°.

Presenta un control inteligente de vuelo SurgeFly y tres modos: Vídeo, Normal y Sport. Cada uno de ellos tiene una velocidad diferente.

En cuanto a su distancia de transmisión, tiene tecnología PixSync 2.0 y un alcance de 4 km, lo que significa que el área de grabación es 𝟏𝟔 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 la de 1 km y 𝟔𝟒 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 la de 500 m.

Asimismo, ofrece un GPS de alta precisión y 62 minutos de vuelo interrumpido gracias a sus dos baterías.

Otras de sus grandes cualidades es su peso, inferior a 249 gramos, y su diseño plegable, lo que permite llevarlo a cualquier viaje.

Todo el firmware es compatible con FOTA y su sensor TOF ayuda a lograr un posicionamiento de alta precisión y un control más estable cuando vuela, o en un entorno sin GPS.

Con este juego podremos encender la chispa de la imaginación de los pequeños. Con él, diseñarán patrones 2D y construirán estructuras 3D con formas geométricas de colores brillantes. Desde la clásica bola magnética hasta un monstruo.

Fomentará y desarrollará mentes creativas y habilidades para resolver problemas.

Hecho con plástico resistente y sin BPA, los imanes de plástico ABS son conformes con CE, AS TM y EN71. Todas las piezas están libres de bordes afilados y son seguras de usar. Los imanes 4600 Gauss de alta calidad facilitan la unión y separación de las piezas.

Este pack incluye 30 triángulos, 28 cuadrados, 2 hexágonos, 2 semicírculos, 2 rectángulos, 4 triángulos isósceles, 4 rombos, 2 trapezoides, 26 tarjetas del alfabeto (no magnéticas), 16 tarjetas numéricas (no magnéticas), 1 noria, 2 Ruedas y 1 Bolsa de Transporte.

Los pequeños podrán recrear las emocionantes aventuras de los cachorros más famosos junto a sus coches patrulla.

Con detalles auténticos, ruedas que funcionan de verdad y una pala móvil, el coche Everest Patrulla Canina está preparado para vivir emocionantes misiones de rescate.

Recomendado para niños de 3 años o más, este juguete trae consigo, además del quitanieves, una figura de Everest.

Este increíble kit de maquillaje lleva más de 30 accesorios con los que jugar a ser estilistas. Desde limas y esmalte de uñas, hasta pintalabios, anillos o sombra de ojos.

Todo ello viene dentro de un neceser de gran capacidad, fácil de lavar, con una asa para transportarlo a cualquier lugar y con temática de sirena.

