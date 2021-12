En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La cuenta atrás para disfrutar de varios de los momentos más especiales del año llega a su fin. Y los adornos de Navidad no pueden faltar en nuestro hogar.

El Belén y el Árbol no faltarán seguro en nuestras casas, pero tampoco debemos olvidarnos de darle un toque navideño a todas las estancias.

Existen multitud de soluciones decorativas para engalanar nuestro hogar. Desde luces, de interior o de exterior, pasando por los clásicos calcetines americanos hasta la llegada de tradiciones venidas de muy lejos en forma de figuras de fieltro.

Las opciones se cuentan por decenas, pero desde CompraMejor.es seleccionamos varias con las que vestir de gala nuestras ventanas, nuestra mesa en las ocasiones especiales, nuestras estanterías…

Mucho cuidado con recargar demasiado. No hace falta volverse barroco para que se respire ambiente navideño en casa durante las próximas semanas.

Do It Yourself

La Navidad es uno de esos momentos en los que se disfruta más pasándolo en familia. Decorar el Árbol y montar el Belén son dos actividades que suelen estar marcadas en rojo en el calendario de todos.

Seguro que tienes recuerdos de cómo era hacerlo de pequeño en casa, todos juntos, y cómo lo has trasladado hasta la actualidad.

Ahora, además, con la tan extendida moda del “hazlo tú mismo” o DIY, por sus siglas en inglés (Do It Yourself), podréis sumar nuevos momentos preparando la decoración de toda la casa.

Si bien es cierto que ponerlo en marcha haciendo uso de materiales reciclados como botellas, periódicos o latas, ayudará a potenciar vuestra creatividad, también existen opciones más guiadas para dar rienda suelta a la imaginación de toda la familia.

Los 10 adornos navideños por excelencia

Desde CompraMejor.es realizamos una selección con los adornos más especiales, al tiempo que diferentes, para que puedas decorar esta Navidad tu casa de un modo único.

Pegatinas decorativas

Ventanas y puertas pueden ser un buen lienzo sobre el que empezar a pintar de Navidad nuestra casa.

Existen opciones variopintas para decorarlas y que además sean realmente sencillas de quitar una vez pasadas las fiestas.

Representaciones de los Reyes Magos, del misterio de Belén, de Papá Noel, muñecos de nieve variados y elegantes copos con los que darle espíritu navideño a nuestra casa para todo aquel que pase por delante.

Están hechos en PVC adhesivo, pero recuerda ponerlos en una superficie lisa, seca y limpia para su adhesión sea perfecta.

Para los más pequeños

Esta es una gran elección si hay pequeños en casa.

Es la manera de decorar, al tiempo que darle a niños y niñas nuevos juguetes durante las fiestas.

Están diseñados en tela y rellenos de algodón. Se convertirán también en un buen acompañante de juegos.

Desde el norte de Europa y en trineo, Papá Noel en la ventana

Llevando la tradición de Papá Noel al máximo nivel, podemos decorar alguna de nuestras ventanas con una figura colgante de este protagonista navideño.

El que hemos seleccionado está hecho de franela de alta calidad, es muy resistente y duradero, y respetuoso con el medio ambiente.

La forma de colgarlo hace que sea muy sencillo de adaptar a cualquier superficie, además, es adecuado para decoraciones tanto en interior como en exterior.

El tamaño de este Noel de franela, desde la mano hasta los pies, es de 108 centímetros y el ancho, de mano a mano, de 95 centímetros.

Tradición alemana: Coronas de adviento

Es una de las tradiciones con más historia de todo el continente.

Las coronas de adviento, originarias de Alemania, se han popularizado desde que en 1925 empezaran a colgarse también en iglesias católicas. La primera vez fue en Colonia.

Las cuatro velas representan cada una de las semanas del calendario de adviento, que habría que ir encendiendo cada uno de los domingos de esas semanas.

En este caso, hemos escogido una realizada de forma ornamental con colores tradicionales, verde y rojo, capaz de dar un tono cálido a cualquier centro de mesa durante los días más especiales.

Su tamaño y su resistencia la convierte en un buen aliado tanto para nuestras cenas navideñas como para nuestra decoración del día a día.

De Estados Unidos: Calcetines navideños

Los hemos visto mil veces en mil películas made in Hollywood. Los calcetines en la chimenea son una de las decoraciones más internacionales.

El no tener chimenea no es un excluyente. Puedes colgarlos de alguna pared o en los picaportes de las puertas. Incluso añadirlos al árbol.

Están diseñados en tela de alta calidad y, además de decorar, tienen capacidad suficiente para almacenar las sorpresas navideñas.

Leyenda escandinava: El gnomo Tomte

¿Alguna vez te has preguntado cómo se celebra la Navidad en los países del norte de Europa? Cada uno de ellos tiene una variación muy especial, aunque todos tengan en común la figura de Papá Noel.

Desde Suecia llega la leyenda del gnomo Tomte. Una figura entrañable que decorará tu casa de un modo distinto esta Navidad y que te hará trasportarte hasta las gélidas tierras del norte de Europa.

Se dice de Tomte que es uno de los mejores ayudantes de Noel desde que plasmaran su alianza en una fría noche de Navidad muchos siglos atrás.

El que hemos seleccionado para tu decoración navideña está hecho a mano, tiene un tamaño de cincuenta centímetros por su enorme gorro, y está hecho de fieltro.

Para disfrutar las fiestas: Calendarios de adviento

En CompraMejor.es hemos seleccionado los mejores calendarios de adviento con los que dar un aire especial a todas las fiestas.

Esta tradición se remonta a la Alemania protestante del siglo XIX, cuando los niños encendían una vela cada día durante el período de adviento.

Ahora, las fechas más habituales son muy claras: del 1 al 31 de diciembre.

Los hay que, además de ser útiles y hacernos disfrutar, decoran. Es el caso de este calendario diseñado en fieltro y que podréis ir rellenando para daros pequeños caprichos.

Sus dimensiones son 81 centímetros de largo y 28 centímetros de ancho. Además, su diseño resistente permitirá usarlo más de una Navidad.

¡Todos a la mesa con estos adornos de Navidad!

Nochebuena, Nochevieja, el día de Reyes… aunque esta Navidad será diferente y no como de costumbre juntando a toda la familia, cuando nos veamos, nuestras mesas deben lucir espectaculares.

Para conseguirlo existen opciones variadas. Desde decoraciones muy recargadas, pasando por las más minimalistas y hasta las que nos permitirán tener un dos por uno decorando también nuestra mesa durante todas las fiestas.

Manteles, piezas para cubrir los cubiertos, centros de mesa…

Los clásicos en familia: El Belén y el árbol

Nunca pueden fallar. Todas las navidades deben tener su árbol y su Belén.

Representan el máximo espíritu navideño y le dan encanto a la casa.

Además de escoger el mejor Belén de entre los que se pueden encontrar en el mercado, siempre podéis añadir nuevas figuritas al misterio, ampliar el escenario o darle un toque más realista con nuevos adornos.

Las que te presentamos en esta selección 36 figuras están diseñadas artesanalmente y producidas en resina con un tamaño de 7 centímetros de alto cada una.

Cuentan con la garantía de la marca Paben, expertos belenistas.

Del mismo modo que tras escoger el mejor árbol de Navidad deberéis rellenarlo de adornos como bolas, guirnaldas o elementos de madera como estrellas o renos.

En ambos casos podréis encontrar un sinfín de posibilidades en función del rango de precios que manejéis, pero desde CompraMejor.es hemos querido seleccionar las opciones más interesantes según tres criterios:

A tu manera

Si lo que te gusta es que tu decoración tenga tu sello, hazlo tu mismo.

Esta opción, de 60 adornos, está diseñada en madera resistente con unas medidas aproximadas por cada pieza de 8.9×7 centímetros.

Tu árbol quedará bien completo con esta opción DIY.

Elección rústica

Tanto si vives entre montañas como si no, la decoración rústica, y más durante estas fechas, está muy de moda.

Este set de decoraciones para el Árbol está compuesto por doce piezas de cuatro estilos diferentes que completarán ese aire rústico e invernal.

Están hechos de tela de arpillera natural y rellenos de algodón para hacerlos suaves y resistentes. Su hilo para colgarlos del árbol está hecho de cáñamo.

