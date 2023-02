Aspiradoras de mano para dejar la casa perfecta en un periquete

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

Las aspiradoras de mano nos pueden sacar de un apuro rápidamente en un momento determinado. Cómodas, pequeñas y normalmente sin cables, estas aspiradoras son tan rápidas de manejar que prácticamente todos los hogares cuentan con una en la cocina.

¡Este tipo de aspiradoras son tan prácticas que se utilizan hasta para limpiar el coche!

Precisamente por la versatilidad de estos objetos, deberemos tener claro para qué queremos utilizarlas y así elegir la mejor potencia o característica en ellas.

Eso sí, tendremos que asegurarnos de comprar un modelo que cumpla con nuestras expectativas. Y para ello, tendremos que analizar una serie de claves.

Porque si una vez tenemos los datos dedicamos un ratillo a priorizar lo que para nosotros es más importante, podremos comprar el mejor aspirador de mano adaptado a las necesidades concretas de nuestro hogar y de los usuarios que la van a utilizar.

Encabeza nuestra selección la Conga Inmortal de Cecotec por su estupenda calidad-precio.

Cecotec Aspirador de Mano Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 V Animal Hand. 22,2 V. Potente. para sólidos y líquidos. Accesorio para Mascotas, casa y Coche. Tecnología ciclónica. Autonomía 25 min.

Qué tener en cuenta antes de comprar una aspiradora de mano

Potencia

La potencia del motor nos indicará su capacidad de succión, por lo que es una característica clave en nuestra aspiradora de mano.

Pero debemos tener una idea de lo que vamos a hacer porque no se necesitará la misma potencia para absorber migas que para atrapar el polvo o el pelo de las mascotas.

La potencia máxima podrá situarse entre los 60 y 100W y un voltaje que supere los 12V. Por debajo de estas cifrar no podríamos estar seguros de que nos encontramos ante una aspiradora versátil, capaz de capturar todo tipo de suciedades.

Por el contrario, y aunque podremos escoger aspiradoras con potencias superiores, es muy importante que en estos casos nos aseguremos de incluyan la capacidad de regular la potencia, para no gastar en exceso la batería de forma innecesaria.

Duración de la batería

Ya no tienen sentido las aspiradoras de mano con cables. Actualmente encontramos aspiradoras realmente potentes que funcionan a base de batería, dándonos más libertad para cubrir todas nuestras necesidades de limpieza.

Por norma general, este tipo de aspiradoras utilizan baterías de Ion Litio porque se cargan con rapidez. Eso sí, son baterías sensibles a los golpes, por lo que son aparatos que deberemos cuidar con mimo.

Lo ideal será que la batería nos dure entre 25 y 30 minutos como mínimo y que no tarde más de 5 horas en cargarse totalmente. Todo lo que sea mejorar esos tiempos será un importante punto a favor del modelo en cuestión.

Además, y aunque no todas lo tienen, es recomendable que estas aspiradoras cuenten con una base para volver a cargarlas. Es la forma más cómoda de utilizarlas ya que, si se guardan en la base, siempre que queramos utilizarlas estarán cargadas.

Sin embargo, también las encontraremos con cargadores de enchufe, para almacenarlas donde nos sea más cómodo.

Ahora bien, tengamos en cuenta que la duración de la batería dependerá en gran medida de su potencia. Y a mayor potencia, mayor gasto de batería.

¿Qué permiten aspirar?

No todas las aspiradoras están preparadas para succionar todo tipo de restos. Lo normal, es que todas puedan absorber las migas que se puedan quedar en el suelo al comer pan, por ejemplo.

Sin embargo, algunas son capaces de succionar el polvo o incluso los agentes causantes de las alergias (como los ácaros).

Incluso encontraremos aspiradoras que pueden succionar líquidos, para hacer frente a los derrames de agua o refrescos que pueda haber en el hogar.

¡Pero cuidado! Tengamos en cuenta que esta última capacidad no depende solo de la potencia del aparato. Si queremos que pueda aspirar líquidos, tendremos que asegurarnos de que el fabricante así lo indica explícitamente.

Filtros del aspirador. Con los filtros, el aspirador se asegura de que los desperdicios que ha succionado no se salgan del depósito. Existen varios tipos de filtros, dependiendo de las necesidades que queramos cubrir:

Con los filtros, el aspirador se asegura de que los desperdicios que ha succionado no se salgan del depósito. Existen varios tipos de filtros, dependiendo de las necesidades que queramos cubrir: Filtro HEPA. Son los más eficientes ya que capturan las partículas más pequeñas y hasta los ácaros u otros agentes alérgenos. Son filtros más caros (normalmente, entre 15 o 20€), que hay que sustituir con regularidad (cada 3 meses aproximadamente, dependiendo de su uso). Este tipo de filtros sólo se recomiendan en los aspiradores de mano para casos muy concretos. Por ejemplo, cuando se utiliza la aspiradora de mano como complemento para mantener la limpieza en el hogar o cuando se utiliza de forma general y hay un bebé en casa. Si se utiliza como aspiradora puntual para derrames o suciedades muy localizadas, se aconseja ir hacia otras opciones más baratas y prácticas a la hora de mantenerlas.

Son los más eficientes ya que capturan las partículas más pequeñas y hasta los ácaros u otros agentes alérgenos. Son filtros más caros (normalmente, entre 15 o 20€), que hay que sustituir con regularidad (cada 3 meses aproximadamente, dependiendo de su uso). Este tipo de filtros sólo se recomiendan en los aspiradores de mano para casos muy concretos. Por ejemplo, cuando se utiliza la aspiradora de mano como complemento para mantener la limpieza en el hogar o cuando se utiliza de forma general y hay un bebé en casa. Si se utiliza como aspiradora puntual para derrames o suciedades muy localizadas, se aconseja ir hacia otras opciones más baratas y prácticas a la hora de mantenerlas. Filtros multicapa. Son también bastante eficaces a la hora de succionar el polvo o de absorber los elementos alergénicos. Sin embargo, no son productos tan caros de sustituir como los filtros HEPA (unos 10 o 12€).

Son también bastante eficaces a la hora de succionar el polvo o de absorber los elementos alergénicos. Sin embargo, no son productos tan caros de sustituir como los filtros HEPA (unos 10 o 12€). Filtros lavables. Son la opción más económica (suelen rondar los 9€) y alargan la vida de cada filtro. Por el contrario, por norma general no capturarán los agentes alergénicos.

Cabezal dirigido

Es importante que el cabezal esté diseñado para recoger los desperdicios de forma dirigida y con una boquilla pequeña. De esta forma, la succión se concentrará mejorando su eficacia.

Limpieza

Como consejo, es importante que las aspiradoras de mano cuenten con un depósito fácilmente extraíble, porque eso permitirá que la limpieza sea sencilla y rápida, sin resultar un engorro.

También es importante saber, por evidente que parezca, que cuánto más grande sea el depósito menos a menudo tendremos que limpiarlo. Así que, si para nosotros eso supone un valor, deberemos decantarnos por depósitos grandes.

Dimensiones y peso de la aspiradora

Este tipo de aspiradora está pensado para manejar con una sola mano. Por lo que su tamaño y peso nos deberán importar.

Si bien las dimensiones deberán de ser fáciles de manejar con una mano, el peso de la aspiradora no deberá superar el 1,5kg.

De lo contrario, acabaremos por dejar en el olvido esta aspiradora por la dificultad o incomodidad de utilizar algo que pese tanto o no sea fácil de manejar.

Extras

Algunas aspiradoras de mano contienen extras interesantes como accesorios para enganchar a la boquilla. De esta forma, podremos llegar a todos los rincones y aspirar sobre todo tipo de superficies.

Algunos accesorios nos permitirán incluso aspirar los pelos de nuestras mascotas.

Cecotec Aspirador de Mano Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 V Animal Hand. 22,2 V. Potente. para sólidos y líquidos. Accesorio para Mascotas, casa y Coche. Tecnología ciclónica. Autonomía 25 min. Bosch Hogar Move 14.4V Aspirador de Mano, 1 Velocidad, Blanco Su sistema innovador high airflow ofrece una alta eficacia en la separación del polvo; Fuente de alimentación: Alimentado por batería BLACK+DECKER PV1820L Aspirador de mano sin cable 18 V (1.5 Ah) 8 Posiciones de limpieza Cabezal pivotante Acción ciclónica Diseño compacto y ligero, Color Blanco Accesorios: boquilla estrecha, cepillo y boquilla larga Rebajas Cecotec Aspiradora de Mano Conga Rockstar Micro 15000 Clean&Car. 200 W, Motor Digital, Poder de Succión 20 kPa, 2 Modos de Potencia, Autonomía 30 Minutos Rebajas URAQT Aspiradora de Mano, 120W Aspirador Mano Sin Cable Potente, Carga rápida USB Aspiradoras en Seco y Húmedo, Batería de 2200mAh,Filtro Lavable, Accesorio Completo para Oficina, Hogar, Coche Rebajas

Las mejores aspiradoras de mano

Mejor calidad-precio: Conga Inmortal de Cecotec

Cecotec Aspirador de Mano Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 V Animal Hand. 22,2 V. Potente. para sólidos y líquidos. Accesorio para Mascotas, casa y Coche. Tecnología ciclónica. Autonomía 25 min.

Con esta opción de Cecotec podremos aspirar sólidos y líquidos. Se trata de un aspirador pequeño en dimensiones y con un peso ligero para un fácil manejo (1,7kg).

Pero con sus 22,2 V contaremos con una gran potencia de succión que compite con otras marcas mucho más reconocidas y alabadas.

Destaca por aspirar notablemente los líquidos, sin mojar el filtro y manteniéndolos en la parte inferior del recipiente. De esta forma, nos es mucho más sencilla de limpiar esta aspiradora.

Sin embargo, su autonomía no es de sus puntos fuertes, ya que su elevada potencia la podremos utilizar durante un máximo de 25 minutos.

Este modelo tiene base de carga incluida. Si la instalamos, será una forma cómoda de guardar nuestra aspiradora mientras se carga para el siguiente uso.

Entre sus extras, incluye un cepillo para capturar los pelos de animales. Eficaz hasta con los pelos más cortos e incrustados y fácil de limpiar tras su uso.

Destaca por ser menos ruidoso que el resto de las opciones. En general, este tipo de aspiradoras suelen superar los 70 decibelios. Pero esta opción de Cecotec se queda rondando los 44dB.

Para el día a día: Bosch Hogar

Bosch Hogar Move 14.4V Aspirador de Mano, 1 Velocidad, Blanco

Bosch es una garantía de calidad por sí misma. Cuenta con varios modelos de aspiradoras de mano, pero nuestros expertos destacan éste por sus prestaciones.

Este modelo, de aspecto discreto, es ligero (1,7 kg) y con unas dimensiones de tan sólo 36.8 x 11 x 13,8cm. Esto nos permite utilizarlo de forma cómoda y rápida, y lo hace muy sencillo de manejar. A pesar de su tamaño, tiene un depósito de casi medio litro por lo que aguantará muchos usos antes de tener que vaciarlo y limpiarlo.

Por otra parte, su sistema High AirFlow ofrece una alta eficacia en la separación del polvo consiguiendo unos resultados de limpieza óptimos.

Limpia fácilmente las migas o los restos de palomitas, por lo que permite mantener la casa limpia con poco esfuerzo y de forma rápida. Además, incluye una boquilla para juntas orientada a limpiar fácilmente los lugares de más difícil acceso, como ranuras o el teclado del ordenador.

Las baterías recargables del aspirador son de níquel-metal hidruro, ideales para aparatos de uso frecuente y son respetuosas con el medio ambiente.

Como pega, su poca autonomía (16 minutos) y que este modelo no aspira líquidos. Tampoco es el modelo adecuado si lo que queremos es hacer una limpieza profunda.

Para llegar a todos los rincones: Black+Decker PV1820L

BLACK+DECKER PV1820L Aspirador de mano sin cable 18 V (1.5 Ah) 8 Posiciones de limpieza Cabezal pivotante Acción ciclónica Diseño compacto y ligero, Color Blanco Rebajas

Esta opción es una de las más diferentes en cuanto a diseño. Es pequeño y manejable, como las opciones (1,38kg).

Sorprende su cabezal pivotante que puede girarse hasta 200 grados, para ser capaces de llegar a todas las esquinas.

Esta opción es más especial porque, aunque la potencia de la batería es de 18 voltios, su autonomía es bastante pobre: 10 minutos.

Entonces, ¿por qué la incluimos como opción? Porque es una de los modelos más eficaces en cuanto a succión si lo que queremos es tener un aparato práctico en la cocina que usar ocasionalmente para suciedades localizadas.

Por ejemplo, limpiar las migas en un punto en concreto, los restos de tabaco al liar un cigarrillo, la harina de la encimera tras sacar el paquete… Con un aparato así, este tipo de suciedad se limpia rápido y de forma práctica.

Y con su poder de succión, podremos limpiar cualquier tipo de basura eficazmente (salvo líquidos).

Este modelo cuenta con indicador de batería LED que 30 segundos antes de acabarse comenzará a parpadear para avisar de su próximo apagado.

Después del uso podremos devolverlo a la base de carga para guardarlo y dejarlo cargando.

También se pliega y se compacta para almacenarlo de forma fácil y práctica, por si no quisiéramos guardarlo en la base. Entre que ya es pequeño de por sí, plegado cabrá en cualquier parte.

La limpieza no puede ser más sencilla: El depósito es traslúcido, para saber cuándo limpiarlo.

Una vez que lo veamos lleno, cuenta con una apertura lateral para poder vaciar el depósito sin tener que tocar la basura. De esta forma, la tiraremos directamente al cubo sin más complicaciones.

Eso sí, preparémonos para el ruido. De todas las opciones, es claramente el más ruidoso de todos (sin llegar a ser insoportable, claro está).

Si hay un concepto que podemos usar para definir esta opción es la potencia de succión. De ahí que podamos “perdonar” que sólo aguante 10 minutos de batería, ya que esos 10 minutos nos cundirán como 20 en cualquier otro modelo.

Hasta 30 minutos de autonomía y gran potencia: Conga Rockstar

Cecotec Aspiradora de Mano Conga Rockstar Micro 15000 Clean&Car. 200 W, Motor Digital, Poder de Succión 20 kPa, 2 Modos de Potencia, Autonomía 30 Minutos Rebajas

De nuevo una opción de Cecotec. En esta ocasión, la más cara de la lista (73,18€ pese a tratarse de un producto rebajado al 8% de descuento), con 30 minutos de autonomía.

Este es un aspirador de mano con motor digital Brushless y gran potencia de succión (hasta 200W y 20 kPa de succión).

El dispositivo incluye cargador de coche y base de carga con accesorios para muebles y esquinas.

Una de sus ventajas es que cuenta con pantalla digital, lo que permite observar cómodamente el porcentaje de batería restante.

Este aspirador cuenta con dos modos de funcionamiento, el Eco y el Turbo, lo que permite adaptar su uso a cualquier circunstancia. El primero alarga la batería al máximo con resultados impecables y el segundo acaba con la suciedad más difícil.

Para salir del paso: URAQT

URAQT Aspiradora de Mano, 120W Aspirador Mano Sin Cable Potente, Carga rápida USB Aspiradoras en Seco y Húmedo, Batería de 2200mAh,Filtro Lavable, Accesorio Completo para Oficina, Hogar, Coche Rebajas

Hablamos de una aspiradora de mano inalámbrica con una autonomía llega hasta los 30 minutos (entre 20 y 30, según recalca el fabricante). Destaca de entre todas las demás porque es la más ligera: pesa 690g por lo que no llega al kilo.

Aspira el pan rallado, la arena, el polvo, el cabello y los líquidos. Por ello, resulta perfecta para limpiar habitaciones, cocinas, despachos y coches. Su punto fuerte, además de su potencia es que carga rápido y tiene protección contra la sobrecarga.

Viene con dos accesorios de boquilla (cepillo y lanza plana) que resultan perfectos para limpiar desde las migas hasta los pelos de animales.

En cuanto al filtro, es de acero inoxidable, extraíble y lavable. Se puede lavar hasta 500 veces, pero hay que secarlo bien antes de usarlo.

Por su parte, la descarga de basura también resulta fácil y tan solo lleva un segundo.

Otra de sus ventajas tiene que ver con que es un dispositivo silencioso, ya que produce menos de 78 dB de sonido sin renunciar a una poderosa capacidad de succión.

Este producto tiene muy buenas críticas en Amazon (la mayoría) por su relación calidad-precio, pero también algunas negativas. Algunos usuarios apuntan, por ejemplo, a que está construida en materiales muy pobres y a que su potencia es escasa.

No obstante, el sentir general de los usuarios apunta a que es una buena opción para salir del paso. Por poner un ejemplo, uno de los testimonios de clientes:

«Aspira bastante, no esperéis que arranque las baldosas del suelo o levante una bola de jugar a bolos… Pero para limpiar el sofá, el coche, la pelusa que se queda en los zócalos, en los huecos de los muebles y la típica de los rincones que con la mopa no se llega a coger va genial.

SÍ que funciona enchufado mientras se va recargando, ósea que si se queda sin batería se puede usar igual. Lo único mejorable es el filtro interno, que es como de de celulosa (no metálico) y con el tiempo seguro que se deteriora.Relación calidad- precio está muy bien».

