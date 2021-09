En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Estamos familiarizados con el peso o volumen de los alimentos, en la costumbre por ir al mercado o tienda a comprarlos y comprarlos envasados o a granel. Pero siempre se hacen necesarias las básculas de cocina.

Cuando cocinamos, también nos valemos de las medidas de peso y volumen.

Pero, ¿y si pudiéramos calcular estas medidas de forma más específica o en cantidades más pequeñas?

¿Por qué una báscula de cocina?

Depende del tipo de receta que elaboremos, necesitamos de cierta precisión en el cálculo de los ingredientes.

Si bien muchas veces podemos guiarnos de jarras medidoras, una báscula de cocina suele ser un instrumento más preciso.

Por ejemplo, si colocamos harina en una jarra medidora y la movemos, se compactará más o menos y hará variar la medida.

Con una báscula esto no sucede, ya que independientemente de cuán compactado esté el sólido, siempre nos dará su peso justo.

Podemos realizar el pesaje tanto para ingredientes sólidos o líquidos. Inclusive algunos modelos de básculas de cocina, permiten descontar el peso del recipiente y sólo calcular el contenido del mismo.

Más ventajas

Otra ventaja que encontramos en las básculas de cocina, es que pueden pesar diferentes tipos de medidas y realizar conversiones, ya sea que pesemos onzas, libras, gramos, o incluso midamos volumen en litros u onzas líquidas.

Si tenemos que afrontar algún tipo de régimen o cuidado especial en las comidas, las básculas de cocina son de gran utilidad porque nos permiten medir con más exactitud las porciones.

Algunos modelos también ofrecen información nutricional sobre el alimento que estamos pesando.

El favorito: Etekcity

Tiene casi todas las funciones que se pueden esperar de una báscula de cocina digital.

Pesa hasta 5 kilos con una graduación de 1 gramo; sus medidas son reducidas y cómodas para cualquier cocina (18 x 14 x 1,8 cm) y está fabricada en acero inoxidable, un material ideal para la cocina por su higiene y por su estética.

Además si la dejamos sobre la encimera, incluso podrá hacer juego con el resto de los electrodomésticos.

El pesaje de la báscula es fiable, porque permite pesar gramo a gramo. Pero lo más importante es su función de conversión de medidas.

Es una opción que nos permite por ejemplo pasar de onzas a gramos, resultando muy cómodo si recurrimos a recetas que están en inglés o que a veces en la traducción no incluye las medidas.

Siempre está la opción de recurrir a una aplicación que nos convierta las medidas, pero en ése caso tendremos que contar con un elemento extra y arriesgarnos a que pueda o no ser preciso.

Incluye la función Tara que nos permite por un lado exactitud: restar automáticamente el peso del recipiente, obteniendo el peso neto del contenido; y por otro lado comodidad: podemos ir agregando ingredientes sin cambiar el recipiente, pero teniendo conocimiento de cuanto pesan cada uno de esos ingredientes que vayamos agregando.

Su apagado es automático y nos indica cuando es necesario recambiar las pilas.

Utiliza 2 baterías AAA, que se pueden comprar en cualquier supermercado e incluso suelen usarse para muchos aparatos que tenemos en casa; a diferencia de las pilas de botón que traen otras básculas de cocina, y que en muchos casos duran menos, son más difíciles de cambiar y no se suelen encontrar en cualquier parte.

Ventajas y desventajas

La báscula tiene con respecto a su tamaño una ventaja y una desventaja, según se mire.

La ventaja es que al ser pequeña y de poca altura cabe en cualquier cajón y ocupa poco espacio en la encimera.

La desventaja es que si queremos pesar un ingrediente en un plato, los números desaparecerán de nuestra vista bajo el borde del propio plato, lo que nos obligará a mover el plato pudiendo alterar la medición o agacharnos si queremos ver lo que pesa.

Porque su exactitud, el aspecto elegante y la comodidad de su conversión de medidas la sitúan por encima de la competencia.

Otro punto positivo es que tiene una función que arroja una cifra en negativo si la báscula se encuentra sobre una superficie desnivelada.

Un aviso muy práctico, porque nos permitirá nivelarla para para mejorar la precisión del pesaje.

Como agregado la marca asegura que utiliza la tecnología “Stainless stell”, y que gracias a ello evita que las huellas digitales dejen marcas en la báscula siempre que no tengamos las manos manchadas con comida.

Soehnle Fiesta

Si queremos una variante en cuanto a diseño, la báscula Soehnle es una opción de diseño sobrio y elegante, y no por ello debemos pagar un precio excesivo, el costo de ésta báscula está por debajo de los 20 euros.

La bandeja para pesar es de vidrio, extraíble y lavable; muy bonita porque el vidrio en la cocina es un material apreciado por su higiene, pero no por eso está exenta de que si en un descuido la bandeja se nos cae y no se rompa.

Más al cocinar, que nuestras manos no suelen estar especialmente limpias de los ingredientes con los que estemos trabajando.

Si contar con que en caso de que se rompa el vidrio, debemos pensar en su repuesto.

A algunos expertos, el cristal en altura no los ha convencido del todo. Depende del recipiente, puede tener el mismo problema que la Etekcity y obstaculizar el visor de pesaje.

El punto más crítico es que si apoyamos un bol con gran capacidad, puede no ser del todo estable sobre la plataforma, ante algún descuido, si el bol se cae pondremos en riesgo el contenido y la plataforma de vidrio.

En el resto de sus funciones, es muy similar a la Etekcity: conversor de medidas, función Tara, etc; salvo que para funcionar utiliza 2 pilas AA, las cuáles también son sencillas de adquirir.

Sus medidas: 20,3 x 11,4 x 2,9 cm, si contamos con un espacio de guardado reducido, puede que no sea la mejor opción, aunque una báscula así más bien tenerla sobre la encimera y que se luzca.

AccuWeight

Diferente en cuanto a diseño, no solo por el color sino porque está fabricada de vidrio, pero tendríamos el mismo problema que en la Soehnle, si se cae se rompe, y en éste modelo no hay posibilidad de pensar en un repuesto puesto que no se trata de una bandeja extraíble sino de la propia báscula.

Aquí no hay tanto peligro por la bandeja en altura, pero debemos ser muy cuidadosos cuando apoyamos los recipientes porque podríamos astillarla o rajarla.

Lo que más les ha gustado a los expertos de esta báscula, es que no derrocha espacio de la superficie de pesaje con la botonera, porque están colocados en el borde inferior.

Tendremos las mismas dimensiones que en otras básculas, pero al estás distribuido los botones de otra manera, ganaremos espacio para el área de pesaje y ¡no tendremos problemas con el visor!

Además es importante que al no estar sobre la misma superficie, la botonera está resguardad de cualquier ingrediente que estemos manipulando.

Es una de las básculas más económicas y cuenta con todas las funciones básicas.

Beurer

Beurer es una marca alemana reconocida por la fabricación de productos para la salud y el bienestar.

No es que se trate de un elogio a la marca, sino que con ésta báscula si de hay algo de lo que debemos estar seguros, es de su precisión.

Tiene las mismas funciones que los modelos anteriores, pero incluso la función “Tara” la realiza de manera automática.

Cuenta además con el componente adicional de ofrecer una variedad de diseños, si lo que buscamos claro, es darle a la cocina algún toque de color o divertido.

Por si estamos pensado en su espacio de guardado, sus medidas son estándar de 14,5 x 20 x 1,7 cm; aunque lo bonito con ésta báscula es poder tenerla a la vista y que haga las veces de objeto decorativo.

Con ésta báscula no debemos preocuparnos por los botones, puestos que son táctiles y están incorporados en la misma superficie de la báscula.

La desventaja con éste tipo de botones táctiles, es que si tenemos las manos mojadas o manchadas, puede que nos cueste un poco hacer que detecten el dedo.

Podremos limpiarnos, pero es cierto que en los repetidos usos esto puede resultar un poco molesto.

A diferencia de otras básculas de vidrio, está fabricada con vidrio de seguridad, que la hace más resistente que otras básculas de vidrio, pero aun así hay que tener precauciones.

SmartLab

Seguramente notemos que el visor de ésta báscula es un poco más complejo, no es que se trate de una tablet pensada para la cocina, pero podría acercarse.

La particularidad que tiene éste tipo de básculas de cocina es que nos permite realizar un análisis nutricional de los productos que pesemos.

Brinda información sobre calorías, colesterol, grasa y carbohidratos. Es como tener a tu nutricionista sobre la encimera.

Es ideal para personas con problemas de colesterol, diabetes o que tengan que llevar adelante algún tipo de régimen estricto, como los deportistas; no solo por los datos que brindan, sino porque se caracterizan por ser extremadamente precisas.

La desventaja que podemos encontrar en éste tipo de modelos, y en la SmartLab es que su memoria no siempre cuente con la lista exhaustiva de alimentos que pudiéramos llegar a necesitar.

Algunos alimentos muy específicos puede que no los contemple, y no permite agregarlos.

Su costo es de alrededor de 30 euros, y para las de su tipo es una opción muy económica.

Si pretendemos mayor sofisticación, debemos estar dispuestos a estirar nuestro presupuesto un poco más.

Básculas de cocina: Recomendaciones

¿Básculas de cocina digitales o mecánicas?

Por su precisión, los expertos nos recomiendas las digitales.

Cualquier pequeño incremento en el peso, una báscula digital lo detecta mejor que una mecánica, debido a su sensibilidad.

Para esto es importante tener en cuenta, en adquirir una báscula que tenga una graduación de 1 gramo, es decir que que posibilite la lectura a partir de 1 gramo.

Una báscula digital facilita la lectura del peso ya que aparece de forma exacta en el visor, a diferencia de una mecánica en donde la lectura la tendremos que realizar nosotros mismos.

Si bien una báscula mecánica pesa cantidades mayores que una digital, también tienen más margen de error.

Precisión

Si estamos pensando adquirir una báscula justamente por su precisión, cuánto menos margen de error tengamos mejor, y por lo tanto nos conviene una digital.

Ahora si necesitamos pesar grandes cantidades, una digital no nos serviría ya que suelen pesar hasta un máximo de 5 kilos.

Dependiendo de las básculas de cocina, algunas incorporan la función “Tara” que permite ir añadiendo pesos, sin quitar el antes pesado.

Es útil a la hora de realizar mezclas de ingredientes, ya que no es necesario cambiarlos de un recipiente a otro a medida que se pesan.

Esta función también suele utilizarse para quitar el peso del recipiente, ya que podremos pesar el recipiente solo y luego ir agregando los ingredientes; el resultado es un peso más exacto.

Limpieza en las básculas de cocina

Como estamos pesando comida es importante tener en cuenta la limpieza de la báscula, lo ideal es que la bandeja de pesado sea desmontable y lavable, cosa que ocurre en la mayoría de los modelos.

Si nos gusta el diseño y que haga juego con el resto de los utensilios de cocina, deberemos contemplarlo, puesto que los materiales suelen ser diversos como metal, vidrio, plástico, lisas o con dibujos.

También es recomendable que se apaguen de forma automática, para que no consuma toda la batería, en caso de que nos olvidemos de apagarla.

