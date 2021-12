Belenes para niños que van más allá del mero adorno y se convierten en juguete

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Los mejores belenes para niños

La Navidad es junto con las vacaciones de verano la época preferida del año para los niños (y los adultos). No es para menos: las calles se adornan, el olor a castañas y churros envuelve el ambiente, las actividades de ocio se multiplican y en casa se colocan el árbol, las luces y el belén.

Unos símbolos que para los niños se asocian a la llegada de los Reyes Magos y Papa Noel, pero también a un momento lúdico y familiar.

Por eso, en la siguiente comparativa se presentan los mejores belenes para niños, que van más allá del mero adorno navideño y se convierten en juguete.

Generalmente las familias tienen un Belén con figuras de cerámica y una escenografía decorada con musgo, papel de aluminio para crear ríos y lagunas y papel roca para simular relieves. Es, sin duda, muy divertido montarlo, pero una vez colocado es una mera representación ornamental.

Para evitar enfados y berrinches de los peques por la prohibición de tocarlo y jugar con las figuras, se inventaron los belenes de juguete, entre los que el modelo de Playmobil ha sido elegido como favorito por su cantidad de detalles.

Todos los que van a encontrar en esta guía comparativa cumplen con estrictas normas de calidad y seguridad. Sin embargo, si se decanta por otro modelo de Belén, tenga en cuenta dos cosas fundamentales:

Los materiales: Los más utilizados para su fabricación son el plástico y la madera. Aunque los hay de corcho, goma Eva o tela. La elección dependerá del gusto de cada uno. Cerciórese de que no tiene componentes tóxicos.

Los más utilizados para su fabricación son el plástico y la madera. Aunque los hay de corcho, goma Eva o tela. La elección dependerá del gusto de cada uno. Cerciórese de que no tiene componentes tóxicos. La edad recomendada: Piense que los niños pequeños tienden con facilidad a llevarse las manos a la boca. Algunos modelos contienen piezas pequeñas que son peligrosas. Por eso, no compre un juguete sin antes haber mirado el rango de edad para el que está destinado.

Playmobil: el mejor belén infantil

Playmobil es una marca tan reconocida a nivel mundial que no necesita presentación alguna. Solo por eso ya merece ocupar el primer puesto de esta comparativa.

A los fans de la marca alemana, presentada como tal en 1974, les encantarán los PlaySets del Belén y de los Reyes Magos (que se venden por separado), creados para que los más pequeños de la casa recreen las escenas del nacimiento y la adoración de Sus Majestades. Se divertirán con el juego simbólico inventando sus propias historias además de ayudarles en la psicomotricidad fina.

Los materiales son de buena calidad y el atrezo de las figuras está muy logrado. Entre todos ellos llama la atención el candil, ya que la luz emite un ligero parpadeo. No es el único, ya que los Reyes, por ejemplo, traen el incienso, el oro y la mirra y el camello viene cargado con un cofre repleto de monedas.

Al contener piezas pequeñas están recomendados para niños mayores de 3 años.

El subcampeón: Pinypon de Famosa

El anuncio de las muñecas de Famosa indica la llegada de la Navidad desde 1972. Por eso, los que por esa época eran niños, probablemente lo recuerden con nostalgia y cariño.

Dentro de las variadas marcas que forman parte de esta gran compañía alicantina se encuentra Pinypon con sus muñecos, de cabeza y ojos grandotes tan característicos.

Qué mejor manera de celebrar la Navidad que montando y jugando con este entretenido belén que recrea el nacimiento del Niño Jesús con la Virgen María y San José, la mula, el buey, los tres Reyes Magos y el ángel. Además, incluye un escenario con fondo de cartón, una palmera y el pesebre.

Los juguetes de Pinypon, presentes en más de 50 países, cumplen con todos los estándares de seguridad para que los más pequeños los manipulen sin problemas.

Este belén es ideal para niños de edades comprendidas entre los 4 y los 7 años. La principal diferencia respecto al nacimiento de Playmobil es el precio, algo menor.

Este belén de madera es genial para enseñar a los niños la historia de la Navidad de manera divertida. Todas las figuritas son de haya maciza y están pintadas con alegres colores.

Las palmeras envuelven la escena donde el Niño Jesús recién nacido descansa en su pesebre junto a José, María y los Reyes. Pastores y campesinas también quieren participar llevándole presentes al niño.

Small foot es una empresa especializada en juguetes de madera de gran calidad, cuyos diseños redondeados y pinturas atóxicas de acabado brillante están pensados especialmente para niños.

Este juguete, con un diseño simple e infantil en cuanto a los rasgos de las figuras, es excelente para niños mayores de 3 años si se utiliza siempre bajo la vigilancia de una persona adulta.

El más barato: Fofucha belén de Educa Borrás

Educa Borrás es una marca española de referencia mundial por sus juegos educativos, puzles, juegos de magia y familiares. En 2011 fue valorada como la marca de juguetes más conocida entre las familias con niños de edades comprendidas entre los 0 y los 12 años.

El 90% de sus artículos están fabricados en Barcelona con materiales de máxima calidad, reciclables y respetuosos con el medio ambiente, además de cumplir con rigurosos controles de seguridad.

Con este kit podrán crear y diseñar a los personajes principales del Misterio: José, la Virgen María y el Niño Jesús, y recrearlos con muñecas fofuchas.

Para quien no lo sepa, las fofuchas se pusieron de moda hace unos años y se han convertido en un juguete ideal para los niños a quienes les guste la moda Do It Yourself (hazlo tú mismo) y las muñecas.

Su origen es brasileño, pero su popularidad ha dado la vuelta al mundo. Normalmente, se construyen con goma Eva y bolas de poliespán para la cabeza y el cuerpo; pero, en este caso y al tratarse de una manualidad para niños, la figura de la fofucha es de plástico.

Tijeras, cinta adhesiva, patrones y pinturas son otros de los materiales que se utilizan. Se pueden complementar con telas, fieltro, cintas, hilos e infinidad de accesorios que aporten color y realidad a la muñeca. Solo son necesarias un poco de imaginación y creatividad. De esta manera, cada fofucha será un modelo único que trasmitirá la personalidad de los pequeños artistas.

Es una excelente idea para regalar (es el belén más barato de la comparativa) y con la que pasar un rato agradable junto a los pequeños de la casa haciendo manualidades durante las próximas fiestas navideñas.

La edad recomendada es a partir de seis años.

Su primer Belén

Por algún lugar hay que empezar, eso es así. Y qué mejor que hacerlo jugando y con un Belén avalado por la experiencia de una marca histórica como Fiser-Price.

Un nacimiento pensado para que los más pequeños de la casa se acerquen a la tradición al tiempo que juegan con las figuritas que lo componen disfrutando de buenas tardes de entretenimiento e imaginación. El pack completo lo componen doce figuritas Little People, cinco accesorios y el pesebre como escenario de su primer Belén. Es muy resistente, realmente detallista y fácil de montar.

Sus figuras llegarán a sorprenderte hasta el punto de que el ángel, al presionarle, hará sonar una canción al tiempo que iluminará la estrella.

Está recomendado para edades comprendidas entre los doce meses y los cinco años.

¡Arriba el telón! El Belén de tela

Se trata, en este caso, de una representación dramática, por así decirlo. El escenario en el que se ubica este Belén es, literalmente, un escenario. Las tablas de un teatro servirán para representar este momento icónico de la historia.

Los más pequeños de la casa podrán pasar horas jugando a ser artistas al tiempo que se acercan a la tradición. Un pesebre construido en tela prefabricada, que hará de escenario, y diez figuritas de madera que darán vida a aquel momento: la Virgen María, José, el Niño Jesús, sus Majestades los Reyes Magos… todas ellas, al igual que el pesebre, están fabricadas en madera, convirtiendo a esta opción en una realmente resistente a los juegos de niños y niñas.

Para la nevera: Belén de imanes

Si queremos ser originales y tener un segundo Belén en nuestra nevera esta opción es maravillosa. Tan maravillosa como simple. Se trata de una selección de nueve figuras con acabados realmente detallistas y llamativos para los pequeños. Están fabricadas en madera, para hacerlas resistentes, y dotadas todas de un imán para que se adhieran a la nevera.

Está compuesto por las figuras de la virgen María y San José, el Niño Jesús, los tres Reyes Magos, el buey y la mula. Son de un tamaño considerable, con una altura, cada una de ellas, de siete centímetros por lo que lo tendrán realmente sencillo para manipularlas. Gracias a ellas aumentará la creatividad de los niños y niñas ya que les permitirá cambiar las escenas cada día. No habrá lugar al aburrimiento.

Está recomendado para niños de más de tres años. Todas ellas cumplen con las normativas CE de seguridad.

