Los mejores cuentos de Navidad

La convergencia de las fiestas más propicias para los regalos con la gran herramienta educativa que supone el cuento hace que sea una opción muy a tener en cuenta para los más pequeños y también, en función de las ediciones, para los adultos.

Por supuesto, la propia temática navideña ha dado lugar a un amplísimo catálogo que permite encontrar uno adecuado para distintas edades.

Además del contenido, imprescindible en esta clase de relatos ambientados en estas fechas, su edición de tapa dura resulta muy vistosa por un precio bastante asequible.

Qué cualidades tienen

No está de más recordar que, con carácter general, el cuento suma varias cualidades entre las que destacamos:

Un incentivo para la imaginación

Mejora la atención del niño o la niña

Potencia la compresión lectora

Aumenta el vocabulario

¿Es un género literario?

Sería exagerado calificar la literatura navideña como género, aunque sí que se puede, habida cuenta de la profusión de cuentos y textos diversos, determinar algunas pautas comunes. Destacamos algunas:

Suelen tener un desenlace con un fuerte componente moralizante

Fuerte presencia de los buenos sentimientos y la generosidad

Prevalencia de personajes con una vida desgraciada o desvalida

Protagonismo de la magia y la fantasía

Finales felices

Qué autores

Como es fácil suponer, vamos a aludir a aquellos que más celebridad han alcanzado con la temática navideña de sus obras:

Charles Dickens

Su ‘Cuento de Navidad’ es, sin duda, la obra cumbre. Su título original completo es ‘A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of Christmas’ y se trata de una novela corta publicada en 1843.

En síntesis, cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

La obra ‘El cascanueces y el rey de lo ratones’ del autor alemán es otro de los clásicos de estas fechas.

Trata sobre el nuevo juguete de la joven Marie Stahlbaum, el Cascanueces, recibido la noche de Navidad que cobra vida y, después de derrotar al Rey Ratón tras una dura batalla, la lleva a un reino mágico poblado por muñecos.

Este relato derivó en la afamada coreografía de ballet ‘El Cascanueces’ que también se suele representar de manera más habitual en las Navidades.

Hans Christian Andersen

Como es lógico, estos días mágicos no escaparon como temática al escritor danés más famoso por sus cuentos para niños.

Por ejemplo, destacamos ‘El abeto’ publicado en 1844 que cuenta la historia de este árbol ansioso por crecer y que se olvida de disfrutar cada momento.

Hermanos Grimm

Otra referencia clásica entre los cuentos. En este caso, destacamos uno menos conocido que lleva por título ‘Los táleros de las estrellas’ que narra la vivencia de una niña muy pobre en un día de Nochebuena.

Emilia Pardo Bazán

El género como tal no es muy popular en España, lo que no quiere decir que grandes autores hayan pasado por alto este universo literario. Destacamos, por ejemplo, ‘Cuentos de Navidad y Reyes’ de la autora gallega.

Paul Auster

Por incluir un escritor contemporáneo de celebridad mundial, terminamos con ‘El cuento de Navidad de Auggie Wren’ que surgió como encargo del New York Times y que fue publicado en 1990.

El escritor más navideño: Alianza Editorial

La celebridad del universo navideño de Charles Dickens le eleva de manera obligada a ocupar el primer lugar por derecho propio.

En este caso, además, se trata de un vistoso y contundente volumen de más de 500 páginas y muy buena encuadernación en el que se incluyen cinco novelas cortas ambientadas en estas fechas.

Un libro que cuenta con un precio bastante económico para sus características ya que, a su paginación, añade tapa dura y la garantía de un sello editorial de prestigio.

En concreto, aparte de ‘Cuento de Navidad’, recoge los relatos ‘Las campanadas’, ‘El grillo del hogar’, ‘La batalla de la vida’ y ‘El Hechizado’.

Un buen regalo, viene hasta con un lazo, para amigos de la lectura y, más aun, para que los más pequeños se aficionen a ella en tiempos tan tecnológicos a través del libro de toda la vida.

Cascanueces contra el Rey ratón: Nordica Libros

Otro de los más renombrados cuentos navideños, aunque haya sido su traslación al ballet el que le haya dado todavía mayor repercusión.

Una buena opción es esta edición ilustrada y en tapa dura del clásico de Hoffman. Como objeción, el número de ilustraciones (a cargo de Maite Gurrutxaga) no es muy numeroso por un precio asequible, pero no de los más económicos.

Una edición que sirve igual para adultos y niños y que suma un clásico más a la biblioteca. No en vano, su autor influyó en escritores tan universales como Víctor Hugo, Edgar Allan Poe y Dostoievski.

Para los más pequeños: Editorial SM

Un cuento orientado a los más pequeños, entre tres y cinco años, con tan solo ocho páginas que busca la atención de los niños a través de mecanismos recurrentes como las pestañas que remiten a otras ilustraciones.

Uno de sus atractivos, muy común en cuentos para estas edades, es el pop-up que se despliega al final en forma de gran árbol de Navidad.

Bonitos y llamativas ilustraciones que acaparan las páginas de este corto relato como es normal cuando se dirige a los más pequeños. Una buena opción en la media por precio de estas ediciones más sofisticadas.

Las travesuras de Pablo Diablo: El barco de vapor

Un libro ambientado en la Navidad publicado por la editorial española especializada en literatura infantil más renombrada.

Más que cuento, viene a ser una novela corta (en torno a cien páginas) dividida en cuatro relatos protagonizados por el personaje Pablo Diablo, creación de la escritora estadounidense Francesca Simon.

Como su nombre indica, se trata de un niño más que travieso que, en esta ocasión, deberá afrontar estas fechas de presunta paz y armonía. Un texto dirigido a niños de edad más avanzada a un precio muy económico.

Antología completa: Alba Editorial

Sin duda el regalo ideal para un adulto bibliófilo que, además, sea muy navideño. Un tomo completísimo que recoge textos ambientados en estas fechas de más de una treintena de autores de todas las épocas.

Como se intuye, la paginación se va por encima de las 600 páginas y el precio por encima de la media, aunque no se puede decir que sea caro habida cuenta del volumen y su edición en tapa dura.

Desde Dickens hasta Auster pasando por Chéjov, Dostoievski o Emilia Pardo Bazán. Difícil encontrar una antología más completa de este subgénero.

