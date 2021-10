En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

Luce tu ‘peor’ cara con estas pinturas para Halloween

¡Prepárate para lucir tu ‘peor’ cara en la noche más terrorífica del año, Halloween! Elegir un buen maquillaje junto con un espeluznante atuendo va de la mano.

Porque de poco sirve llevar el mejor disfraz con la cara lavada. ¿A quién pretendes dar miedo así?

Tu rostro debe ser tétrico. Por eso, equípate con un bote de látex o carne artificial para crear heridas, sangre artificial para dar realismo, prótesis para desfigurar tu cara, sets de maquillaje para Las Catrinas y los tatuajes.

Si utilizas alguno o varios de estos productos que se desgranan a continuación, disfrutarás de un resultado asombroso y de lo más aterrador.

La elección, evidentemente, va a depender del personaje al que quieras representar, por lo que debes tener en cuenta cuáles son los colores y el tipo de maquillaje que mejor funcionan.

Antes de disfrutar de una de las festividades más populares, lee y déjate embadurnar por los mejores productos de maquillaje que se detallan.

Látex líquido

Si buscas un producto que haga que su maquillaje de Halloween sea superrealista, no dudes en comprar el látex líquido Mehron makeup de Costume.

Es uno de los principales productos si el objetivo es crear deformaciones, heridas o quemaduras tipo las de Freddy Krueger, por ejemplo.

Una vez secado permanece muy sólido. Puedes acelerar este proceso con un secador si dispones de poco tiempo. Por eso resulta más adecuado que la carne artificial para hacer heridas de gran tamaño en alguna zona difícil.

Cada botella contiene 133 mililitros que da para unas 20-80 aplicaciones.

Carne artificial

De nuevo, los expertos confían en la marca americana Mehron para crear efectos especiales o tenebrosos en la piel que dejarán a todos asombrados esta próxima noche de Halloween.

Se trata de una cera que simula la carne y puede moldearse con facilidad dando formas de todo tipo y permitiendo crear heridas tan reales que hasta usted se llevará un susto cuando se mire al espejo.

Después bastará maquillarlas para darle el efecto que desee buscar.

¡Verás cómo los resultados son espectaculares!

Sangre artificial

Otro de los productos estrella para transformar tu cara o perfeccionar heridas es la sangre artificial. Se trata de un elemento clave junto a la carne artificial o el látex.

La sangre representa la muerte y la muerte está más que presente en la noche de los muertos. No pueden vivir lo uno sin lo otro.

No hay muerto viviente o carnicero sanguinario sin cicatrices sangrientas en alguna zona de su cuerpo. Imagina qué bien quedará alrededor de la boca de un vampiro bajo los blancos colmillos.

Se trata de un bote de 50 ml que contiene sangre oscura de consistencia pegajosa exacta a la de la sangre, por lo que da un toque final de maquillaje hiperrealista.

No daña la piel y es fácil de aplicar y quitar.

Sets de maquillaje

No hay que cometer el error de coger su maquillaje habitual o pedírselo prestado a tu pareja, madre o hermana.

En mitad de la noche puedes acabar como un cuadro emborronado y no le aportará nada de realismo.

Hazte con uno de los sets de maquillaje al agua que se proponen a continuación. Encontrarás la solución para conseguir el aspecto deseado.

Zombis, brujas, vampiros, Catrinas, payasos… ¿Qué personaje elegirás para esta noche de Halloween?

Snazaroo, kit de pintura para Halloween

Snazaroo es una marca especializada en maquillaje facial y corporal que utiliza materiales de calidad con base de agua, fáciles de pintar y más fáciles de quitar.

Un detalle que se agradece bastante ya que existen algunos que de tanto frotar durante el desmaquillado corremos el peligro de terminar con la cara como un tomate… cuando ya no toca ir disfrazado.

No dañan la piel y tienen una amplísima paleta de colores para elegir.

En este caso y como la ocasión lo requiere, se ha escogido la paleta especial Halloween que contiene 8 colores, una esponja para aplicar, un pincel para los detalles y una guía donde explica cómo realizar algunos maquillajes concretos.

No obstante, en Internet existen múltiples tutoriales de maquillaje, por lo que tampoco hace falta ser un artista para realizar un razonable trabajo facial.

Neon feeling, pintura arte corporal Neón

Como dice el refrán, “una imagen vale más que mil palabras”. No me digas que este tipo de maquillaje fluorescente no es genial para lucir en la disco durante la fiesta de Halloween de tu ciudad.

Zombis y Catrinas de lo más fashion se pasearán luciendo estas pinturas neón que brillan en la oscuridad con gran intensidad.

Hay 6 colores intensos donde elegir. Además, se pueden mezclar y sobreponer tonos. ¡Sorprende a tus amigos y familiares con un resultado espectacular!

Basta con frotar con agua y jabón para limpiar la cara y la ropa fácilmente.

Kit de maquillaje para Halloween de vampiro: Rubies

Este completo kit trae todo lo necesario para que cualquiera se pueda convertir en un aterrador chupasangre este Halloween.

Incluye 3 paletas de pinturas de agua en color blanco, rojo y negro, con una esponja para extenderlas uniformemente; 3 pipetas de sangre artificial; una dentadura con colmillos; y una cruz- amuleto para evitar que los cazavampiros te atrapen.

Kit de maquillaje calavera mexicana de Amacando

El maquillaje de Catrina o calavera mexicana es de los más chulos en la noche de Halloween.

Este make-up es el complemento ideal para completar el disfraz ya que incluye los tres colores indispensables en las calaveras mexicanas ‒blanco, rojo y negro‒, un tatuaje facial, aplicaciones para colocar bajo los ojos y un lápiz negro para dibujar detalles.

El maquillaje de Calavera mexicana o Catrina puede ser tan elaborado o sencillo como se quiera. Todo depende de la habilidad y la creatividad de cada uno.

Este kit contiene los colores de calavera mexicana clásica, pero existen múltiples versiones con variado colorido para los más atrevidos.

Kit de maquillaje de payaso asesino

Una noche o fiesta de Halloween no es tal sin un payaso tenebroso paseándose por las calles.

Conviértete en el rey de la fiesta con este kit de maquillaje al más puro estilo Pennywise. ¡Todo el mundo huirá despavorido al verte!

Colócate la nariz y hazte con una peluca, maquilla tu cara de blanco con profundas ojeras negras, píntate una sonrisa desgarrada con el látex líquido, ponte la dentadura de dientes afilados con el pegamento especial y añade sangre por doquier… Como ves, este kit es completísimo.

Además, todos los materiales están fabricados con materiales atóxicos de máxima calidad.

Pack de tatuajes temporales de cicatrices

Con estos tatuajes temporales súper realistas, darás un buen susto a tus familiares y amigos. Te confundirán con un monstruo o un zombie de película.

Lo único que tienes que hacer con este producto es aplicártelo como cualquier otro tatuaje temporal que ya hayas usado antes.

Te lo pones en la parte de la piel que tú elijas, lo aprietas con fuerza, viertes agua en el parche, esperas un poco, y listo.

Ya puedes inventarte la mejor historia sobre cómo te hiciste esas marcas.

Este pack incluye 80 cicatrices en total y no son tóxicos. Cuando acabe la fiesta, podrás quitártelos con agua y jabón.

Lentillas blancas Leo Eyes

Estas sombrosas lentillas blancas completan cualquier disfraz de Halloween. Puedes utilizarlas para ir de vampiro, de zombi o de hombre lobo.

Adopta fácilmente el papel de tus héroes colocándote las lentillas e impresionando a todo el mundo.

Y si te preocupa la calidad de las lentillas, son lentes de contacto de la empresa Leo Eyes, especializada en este tipo de productos.

Son las más vendidas de su categoría, y los usuarios que las han probado están muy conformes con la experiencia.

Además, tienen una elevada proporción de agua para que sean más cómodas de llevar. Eso sí, son para una ocasión especial. No las lleves siempre.

Y ante cualquier duda, contacta con tu oftalmólogo.

