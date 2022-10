En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Las series están llenas, por definición, de malos malísimos.

Y aunque muchos meten miedo sin quitarse la corbata ni perder su maléfica sonrisa, en estas líneas hemos apostado principalmente por los que asustan con su aspecto y se han hecho famosos, en la mayoría de los casos, por cometer o sufrir atrocidades.

Pero también están aquellos que sin ser malos del todo están dotados de poderes ocultos que desarrollan en lo más cercano al inframundo, o se relacionan con el mundo de la oscuridad y la maldad.

Son los disfraces de las series de televisión. Entre aterradores, salvajes y hasta seductores.

Desde el mundo de los zombies en The Walking Dead, hasta los misterios y los miedos que se viven en The Stranger Things. Incluyendo, por supuesto, a los personajes que han pasado alguna vez haciendo el mal por Juego de Tronos.

Disfraces de película, asequibles y sencillos que con una buena dosis de maquillaje y algún adorno extra nos permitirán dar el golpe y disfrutar de lo lindo en Halloween o Carnaval.

Halloween es una gran noche para meter miedo con disfraces, caretas maquillajes… y qué mejor manera de asustar que vestirse de personajes de los que lo sabemos casi todo, y que seguro serán reconocidos en cualquier calle y al primer vistazo.

Juego de Tronos

Para los más fans de la exitosa serie de Juego de Tronos, creada por George R.R. Martin, podrán luchar entre dinastías de familias por el control del Trono.

The Walking Dead

Encarna al famoso sheriff Rick Grimes luchando para sobrevivir después de despertar de un coma y descubrir que el mundo ha sido invadido por zombis.

La Casa de Papel

¿Estás preparado para asaltar la Casa de la Moneda Real? Disfrázate de tu personaje favorito: Tokyo, Moscú, Berlín, Nairobi, Rio, Oslo, Denver o Helsinki.

Stranger Things

Suplanta a Once y Jim Hopper en busca de Will en el Upside Down con tus amigos.

The Umbrella Academy

Disfrázate de The Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror y White Violin para descubrir cómo murió The Monocle. Eso sí, ¡ten cuidado y que no te pille el Apocalipsis!

Peaky Blinders

Únete a Tom Shelby y guarda el honor de los Peaky Blinders con uno de sus disfraces. Cuando te disfraces de uno de ellos, te sentirás como a principios del siglo XX y empezará a salirte un acento muy british. ¡By order of the Peaky Blinders!

The Mandalorian

Coincidiendo con el estreno de la segunda temporada, Halloween es una gran ocasión para revivir los recuerdos espaciales. Vístete de Mando, el pistolero solitario, o del pequeño Yoda, para salvar el futuro de la galaxia.

Vikings

Esta famosa serie relata las hazañas de los pueblos bárbaros escandinavos en la Edad Media.

Personajes como Ragnar, Bjorn, Ladgerda, Floki o Jarl Borg ya forman parte del imaginario televisivo. En diciembre de 2019 se estrenó la sexta temporada, y sus fans están deseando que los vikingos vuelvan a la carga.

Transfórmate en uno de ellos con alguno de estos increíbles disfraces y déjate llevar por tu lado más salvaje.

Orange Is The New Black

Transfórmate en Piper Chapman pasando un año en una cárcel de mujeres como resultado de los negocios con el tráfico de drogas.

El Cuento de la Criada (The Handmaid’s Tale)

El uniforme de «la criada» es ya un icono de la lucha feminista en muchas partes del mundo. En la serie, las mujeres lo visten como una forma de denotar su condición de esclavas sexuales que sobreviven a una sociedad autoritaria.

Mr. Robot

Mr Robot es una cyber thriller con un estilo muy peculiar de agitación y propaganda anticapitalista; creada, escrita y dirigida por Sam Esmail y una de las series más fascinantes de la televisión ahora mismo. Una de las series más complejas y confusas de la historia de la televisón.

Rick y Morty

Vístete de Rick Sánchez, el genio científico, cuyo alcoholismo y comportamiento temerario y nihilista hace que Morty, su nieto, disfrute de las mejores y más locas aventuras del universo y viajando entre dimensiones con su pistola interdimensional.

