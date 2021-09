En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(6 votos: 4,33 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Una de las preparaciones que quizás con más frecuencia solemos hacer son las infusiones, en promedio una o dos infusiones al día bebemos. Para ello, se hacen imprescindibles los hervidores eléctricos.

Realizarlas es muy sencillo, pero que el café o el té nos queden tan bueno como el del bar, no es fácil.

Lo ideal a la hora de preparar un té, café o cualquier otra infusión es prestar atención a la temperatura del agua.

Si leemos las recomendaciones que nos hacen en los paquetes de los productos, siempre está indicada la temperatura ideal para preparar la infusión, evitando como en el caso del té, que las hebras se quemen y pierdan su calidad y verdadero sabor.

Si queremos hacer buenas infusiones, debemos tener en cuenta que cada una lleva su temperatura específica.

No es lo mismo preparar un té verde, que un early grey o una manzanilla. Parece que no, pero en el sabor y en el color se nota si está bien preparado o no.

Otros usos de los hervidores eléctricos

Para preparar biberones los hervidores eléctricos son una herramienta estupenda, puesto que como calculan la temperatura del agua, nos brindan la seguridad de qué el biberón estará siempre listo a la temperatura necesaria para que el pequeño pueda beberlo. También existen calienta biberones que tiene un uso bastante extendido.

Los hervidores eléctricos (también llamados teteras eléctricas) son muy veloces calentando el agua y su funcionamiento es muy sencillo, por eso son ideales para las mañanas en dónde preparase un buen desayuno a veces no es posible porque el tiempo apremia.

Muchas teteras emiten un silbido agudo e incluso molesto para algunas personas, con el fin de avisarnos que el agua está en su punto de ebullición; con los hervidores eléctricos nos evitamos este ruido molesto.

En general son muy livianos y transportables, por lo que los convierte en una buena opción para viajes.

El favorito: Russell Hobbs

En 55 segundos con el hervidor favorito tendremos lista el agua hervida. De acero inoxidable pulido y con capacidad para 1 litro de agua.

Para poder servir el agua está diseñado con una boquilla de precisión, que evita salpicaduras.

Funciona con una potencia de 2200 vatios, no es la ideal de 3000 vatios pero ahorra casi un 60% de energía.

Al ser de acero, puede que el exterior no esté muy bien aislado y al calentarse se note un poco caliente al tacto, lo bueno es que cuenta con un mango de plástico aislante para manipularlo.

Es muy sencillo de utilizar, basta con abrir automáticamente la tapa abatible, colocarlo debajo del grifo y llenarlo hasta la medida que deseemos.

Se calienta en una base 360º que permite colocar el hervidor en cualquier posición; además tiene recogecable, para que cuando no lo utilicemos el cable no este suelto entorpeciendo el espacio.

La longitud del cable puede ser mejorable, por más que en una cocina hay enchufes por todos lados, su largo no supera los 25 cm.

En su interior tiene un indicador con la cantidad de agua para una, dos o tres tazas de 235 ml cada una; indicándonos así su capacidad mínima y optimizando el uso del agua.

En su exterior, la ventana para visualizar el nivel de agua nos permite calcular el llenado para 0.5, 0.75 y 1 litro de agua, medidas intermedias debemos calcularlas a ojo.

El filtro es extraíble, ideal para poder realizar una limpieza periódica.

Puede que con poca capacidad de agua parezca que no está muy estable en su base, pero es una cuestión de peso, porque el contacto para calentar el agua lo realiza sin problema.

No permite regular la temperatura del agua, pero una vez alcanzado el punto de ebullición, se desconecta de forma automática; avisándonos tanto el encendido como el apagado mediante un indicador con luz LED de color rojo.

Lo ideal es utilizarla con agua mineral o tratada, pero si al poco tiempo detectamos manchas en su base interior, seguramente sean de cal y se pueden limpiar.

De todas maneras siempre es recomendable seguir los pasos de uso y mantención del manual del hervidor.

Es un hervidor de buena marca, perdurable, a buen precio, que cumple con su función básica.

Aigostar Juliet

Que su diseño sea compacto no quiere decir que sea más pequeño, sino que sus medidas están distribuidas de otra manera; es decir su capacidad es de un litro como el hervidor Russell Hobbs, pero el Aigostar es un poco más bajo y más ancho. Al distribuir sus medidas de manera diferente hace que se adapte mejor a los espacios.

Las indicaciones de llenado mínimo no son en tazas, sino que en el mismo visor de nivel de agua está todo indicado, el máximo de 1 litro, el mínimo de 0.3 litros y medidas intermedias de 0.5 y 0.75 litros.

Está fabricado en plástico libre de BPA, se llena a través de la tapa abatible y el filtro es extraíble para una mejor limpieza.

Opiniones a favor y en contra, algunos expertos han notado que con el uso el agua puede saber un poco a plástico, otros en cambio no encontraron diferencia alguna.

También es cierto que el fabricante recomienda hervir dos veces el agua antes del primer uso, para evitar el mal sabor.

El interior de su cuerpo es de plástico y la base es metálica, con lo cual mejor limpiarlo con regularidad porque el plástico y la cal no suelen llevarse del todo bien.

Además utilizar vinagre o limón para éste hervidor, puede hacer que su cuerpo plástico tome mal sabor.

Su potencia es de 1100 vatios, lo que hace que sea un poco más lento para calentar el agua y que demore alrededor de unos 3 minutos.

El piloto de encendido se apaga de forma automática, indicándolo mediante una luz LED; y no permite su encendido si está vacío.

Tristar WK-1323

La opción compacta fabricada en metal, con una capacidad un poco mayor que el resto: 1,2 litros.

El visor para el nivel del agua es mejorable, porque indica el llenado cada 0.4, 0.8 y 1.2 litros; es así porque indica el mínimo, máximo y la mitad de capacidad del hervidor, pero convengamos que no son las medidas de uso corriente como medio litro o litro entero.

Además las medidas intermedias se calculan a ojo y es un poco más engorroso que en el resto de los hervidores eléctricos.

Prestar especial atención porque se puede confundir el color con el material.

Su color es el del acero inoxidable, pero su material si bien es acero inoxidable, no es el mejor de los aceros.

Si cada tanto no la secamos por dentro, puede que al cabo de un tiempo comience a oxidarse.

El filtro no es extraíble, no implica que no se pueda limpiar, solo que es mas engorroso.

Como en todos los hervidores eléctricos de acero, la temperatura se siente si tocamos su exterior y entonces nos valemos del asa y en éste modelo es un aspecto mejorable, puesto que no es del todo ergonómica ni confortable al tacto.

También puede que en éstos tipos de hervidores aparezcan manchas (puede que de cal), pero se pueden quitar, siempre siguiendo las instrucciones de limpieza del manual.

La potencia de 2000 vatios lo hace muy veloz calentando el agua.

El resto de funciones son similares a los demás hervidores: apagado automático, protección por sobrecalentamiento y almacén en su base para guardar el cable.

Adler AD 02

Si buscamos un hervidor de menor capacidad, el Adler es una buena opción, permitiendo su llenado desde 0.2 a 0.6 litros de agua.

Punto a favor para el visor de nivel de agua de éste hervidor, indica sus medidas cada 0.1 litro de agua facilitando el cálculo de llenado.

Su filtro es anti cal, otro punto a favor.

El apagado si bien es automático, demora un poco en accionarse luego de hervir el agua, y si usamos la capacidad de llenado a tope, puede que tengamos algún que otro derrame de agua.

No tiene indicador de llenado, es decir si lo ponemos en marcha sin agua, se estropeará.

Su potencia es mucho menor 760W, pero tampoco necesita mucho más tratándose de un hervidor de poco más de medio litro de agua.

Al ser más pequeña y económica que el resto, es una opción ideal para viajes y usos poco frecuentes.

Arendo

Si preferimos un diseño un poco más clásico, podemos optar por el hervidor Arendo.

Está realizado en acero inoxidable cepillado, por eso su acabado es brillante y liso muy parecido a un acabado cerámico.

En el resto de los hervidores eléctricos la tapa abatible facilita su llenado; en éste caso se llena por la boca de vaciado no siendo del todo práctico.

Si queremos capacidad de llenado es una excelente elección, con 1,7 litros como máximo, ideal para familias numerosas.

El tamaño acompaña su capacidad de llenado, con lo cual preparemos espacio de guardado puesto que es bastante voluminoso.

Eso sí, el visor de nivel de agua también mejorable, porque indicando las medidas cada 0.4 litros no es algo muy sencillo de calcular y más a ojo.

La potencia es de 2200 W, pero recordemos que estamos hirviendo más agua, con lo cual no lo hace más veloz.

Además puede resultar un poco más ruidoso que el resto de hervidores.

El sistema Strix-Controller facilita la desconexión automática incluso al retirar el hervidor de su base. El filtro es extraíble y de fácil limpieza.

Bosch TWK8611P

Bosch es otra marca que fabrica hervidores eléctricos de muy buena calidad, incluso éste modelo ha ganado un premio.

Aunque un poco más caro incluso que muchos de la marca, brinda también más posibilidades.

Permite controlar la temperatura desde 70º hasta 100º, y una vez que ha hervido pude mantener el agua caliente con la función “keep warm” durante 30 minutos.

Como medidas de seguridad evita el sobrecalentamiento, el encendido si no contiene agua y apagado automático.

Al alcanzar la temperatura del agua emite una señal acústica, que no es un silbido como el de los hervidores para cocinas, pero es recomendable escucharlo antes de comprarlo, por si llega a resultar molesto.

El visor de nivel de agua está un poco más logrado que en otros modelos. Con medidas cada 0.5, 1 y 1.5 litros y medidas intermedias.

En tamaño es un poco más grande y más pesado, sobre todo teniendo en cuenta que su capacidad de llenado es de 1,5 litros.

Con 2400 voltios, podríamos decir que ni muy rápido ni tan lento, lo justo para un hervidor de sus características.

Está fabricado en acero inoxidable y plástico, y su diseño es distinto al de otros hervidores, mucho más simple y sofisticado.

Incluso más aislante y con un mango ergonómico y cómodo para su agarre.

A tener en cuenta en los hervidores eléctricos

Material

Hay hervidores eléctricos fabricados en plástico y otros en acero inoxidable.

Si pensamos que el plástico puede ser tóxico, no hay evidencias en los hervidores eléctricos de plástico que los componentes del material puedan migrar al agua, pero es bueno que estén libres de BPA.

Dependiendo de la calidad, algunos hervidores de plástico pueden dar mal sabor al agua, sin llegar a ser tóxica.

La mayoría son de plástico, y los de acero inoxidable suelen tener alguna pieza plástica (filtros, partes de la tapa, visor del nivel de agua).

Mientras el plástico sea bueno, el resto ya es una cuestión de acabado, estética y durabilidad.

Ajuste de temperatura

En muchos modelos basta con bajar una pequeña palanca y cuando el agua entra en ebullición, ésta salta y ya tenemos el agua hervida.

Lo bueno de otros modelos es que permiten regular la temperatura a la que queremos el agua.

En éste aspecto hay que poner en claro si buscamos celeridad o precisión: si buscamos un electrodoméstico que hierva el agua de forma rápida, o por el contrario, queremos un ayudante que nos permita realizar las infusiones a la temperatura adecuada.

Incluso hay modelos que permiten seleccionar temperaturas prefijadas o la posibilidad de elegir la cantidad de grados exacta; debemos evaluar entonces cuan precisa necesitamos que sea la temperatura del agua.

Una de sus grandes ventajas es la velocidad a la cual calientan el agua, entre 3 y 4 minutos o incluso menos, podemos tener el agua a punto y reducir tiempos de espera.

Mango de agarre

Debe ser aislante porque estamos manipulando agua a temperaturas muy elevadas y necesitamos poder servirla en un recipiente.

Siempre está la opción de una agarradera de tela o silicona, pero si estamos invirtiendo en un hervidor eléctrico, debe contemplar que su mango sea aislante.

Capacidad

¿Cuánta agua queremos hervir? La capacidad del hervidor generalmente viene indicada en una ventana con medidas impresas.

Nos permite conocer su capacidad máxima, mínima y medir el nivel de agua que coloquemos.

No debemos sobrepasar nunca su medida máxima de llenado, porque al entrar en ebullición el agua puede derramarse y entrar en los circuitos del aparato.

Tampoco es aconsejable, llenarlos por menos de su capacidad mínima. En general su capacidad es de 1 a 1,5 litros.

Otras características

La mayoría de los hervidores eléctricos tienen apagado automático, pero la cuestión es que una vez que se apaga, con el paso de los minutos la temperatura del agua comienza a descender.

Si buscamos que la temperatura se mantenga, debemos contemplar que incluya la opción de mantener caliente el agua.

Mantenimiento

Para un correcto mantenimiento y limpieza es recomendable:

Si el agua es muy dura, cambiarla en cada uso para evitar que las durezas se queden ancladas en el filtro en el interior del hervidor.

Aun así, es recomendable desclasificarla de tanto en tanto. En el manual de uso está indicado como realizarlo, pero si no con el método de agua y vinagre o limón puede realizarse también.

Si el filtro es extraíble, cada cierto tiempo limpiarlo con un cepillo.

No utilices limpiadores abrasivos, ni estropajos que puedan rayarlo, ni lo introduzcas en el lavavajillas.

En su mayoría funcionan apoyados sobre una base de contacto conectada a la corriente eléctrica que los hace inalámbricos, aunque hay modelos en dónde la base y el hervidor están integrados.

Si estamos pensando que mejor calentar agua en el micro o la vitro, un hervidor eléctrico suele ser mucho más eficiente en cuanto a potencia y vatios.

Cuantos más vatios, mayor velocidad al calentar el agua y menor uso de energía, siendo lo ideal que el hervidor use alrededor de 3000 vatios.

Importante: Los hervidores eléctricos de agua, tal como su nombre lo indica, están diseñados para contener agua.

Es importante esta aclaración, puesto que podemos estar tentados a calentar con la leche, el té, el café o cualquier otra bebida, incluso hay muchas personas que los utilizan para hervir huevos.

El resultado es que el hervidor puede estropearse y que la garantía no cubra el arreglo.

Última actualización el 2021-09-23 at 16:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas