Como todo en el sector de la tecnología, el mundo de los videojuegos ha crecido bastante en los últimos tiempos.

Forman parte de la vida de muchísimas personas, la mayoría jóvenes, que se entretienen, ya sea en solitario o con amigos, jugando a videojuegos.

Y, para ello, es vital tener un monitor de alta calidad que nos haga disfrutar plenamente de la experiencia. Amazon parece escuchar las necesidades de los usuarios y ha rebajado con un 20% de descuento, el monitor gaming que todos desean tener en su «set up».

Se trata del monitor gaming de 34 pulgadas HP OMEN.

Características del monitor más demandado del mercado

Pantalla curva WQHD de 86,4cm (34 pulgadas) con una frecuencia de actualización de 165 Hz para movimientos nítidos y jugabilidad excepcional.

Disfruta de la acción sin límites con un tiempo de respuesta GTG de 1 ms con Overdrive, elimina el movimiento borroso para un juego fluido y nítido sin importar lo que suceda en pantalla y con una amplia relación de aspecto de 21:9.

La superficie curva 1500R ofrece una experiencia de juego realista e inmersiva .

Consigue una mayor variedad de tonalidades y colores con un 99 % del sRGB y el 95 % de DCI-P3 para recrear cualquier color de una forma realista.

Tecnología HDR que garantiza colores más intensos . Explora nuevos mundos con una variedad más amplia de colores gracias a un brillo máximo de 400 nits.

Con OMEN Gaming Hub personaliza fácilmente su estación de juego desde un solo panel, optimiza la interacción entre tu monitor, cualquier PC y accesorios

Conecta fácilmente tus consolas o pc gaming con los 2 puertos HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 y 1 salida de audio de 3.5 mm.

Opiniones de los jugadores

Es uno de los monitores más vendidos y demandados del mercado. Con más de 1.400 valoraciones en Amazon, que le otorgan 4,5 estrellas sobre 5 disponibles, se coloca como la opción ideal con este descuentazo irrechazable de Amazon.

Algunas de las valoraciones que ha recibido el monitor son las siguientes: «La calidad, tanto de materiales, como de acabados, me parece bastante buena. Y los marcos están bastante conseguidos», «Trabajo con este monitor y ha sido una excelente compra», «Sin duda, me lo volvería a comprar sin pensármelo» o «Es el mejor que he tenido nunca».

Otras alternativas

Si hay algún sector en el que disponemos de cientos, incluso miles, de alternativas, es el sector de la tecnología y de los videojuegos. Vamos a repasar algunas de las otras opciones que hay para hacernos con un monitos de calidad, más allá del OMEN gaming hub.

AOC Gaming 24G2SPAE

Acciones de pantalla más rápidas con un tiempo de respuesta de 1 ms MPRT y una frecuencia de actualización de 165 Hertz. La tecnología Flicker Free y Low Blue Mode garantiza una reducción de la fatiga ocular y al mismo tiempo aumentar la comodidad visual.

Optimiza tus reflejos cambiando al modo de baja entrada de AOC para reducir el retraso de entrada.

Panel IPS de ángulo de visión, resolución Full HD, pantalla mate, salida de auriculares compatible con soporte de pared Vesa 100 x 100, soporte extraíble, marco delgado, 2 altavoces de 2 W.

Brillo/Contraste: 250 cd/m2, 1000:1, Conexiones: 1 VGA, 1 HDMI 1,4, 1 puerto de pantalla 1,2.

Z-Edge Monitor Gaming Curvo 24»

El monitor para juegos Z-Edge cuenta con una pantalla curva 1650R y un amplio ángulo de visión de 178° que proporciona una experiencia inmersiva de juegos y reproducción de vídeo.

y un amplio ángulo de visión de 178° que proporciona una de juegos y reproducción de vídeo. Brinda una experiencia de juego fluida con un tiempo de respuesta de 1 ms y una frecuencia de actualización de 180 Hz. La tecnología Adpitive Sync incorporada prácticamente elimina el desgarro de la pantalla, la tartamudez y la latencia de entrada . Los modos FPS, RTS y punto de mira te brindan una excelente experiencia de juego.

y una frecuencia de actualización de 180 Hz. La tecnología Adpitive Sync incorporada prácticamente . Los modos FPS, RTS y punto de mira te brindan una excelente experiencia de juego. El monitor de juegos para PC curvo Z-Edge de 24 pulgadas presenta una nueva generación de pantallas VA con profundidad de color de 8 bits, tecnología sin parpadeo, filtro de luz azul, 300 cd/㎡, gama de alta resolución de 16,7 millones de colores y 99% SRGB (NTSC 72%) proporciona colores intensos y captura más detalles de la imagen.

KOORUI 27E1QA – Monitor Gaming de 27″

Calidad de imagen excepcional : la pantalla QHD de 27 pulgadas, (2560 x 1440) con la gama de colores DCI-P3 90% amplia, da vida a lo que estás viendo en más de 16,7 m de colores.

Experiencia de juego más suave : combina una frecuencia de actualización de 144 Hz con Adaptive Sync compatible, lo que permite sesiones de juego fluidas .

Diseño moderno y minimalista: el monitor combina una exquisita artesanía con diseño moderno y aporta un cuerpo ultrafino. El soporte adopta un mecanismo que se puede montar rápidamente, te permite ajustar la inclinación, mientras que el montaje en pared VESA te permite montar tu monitor de en cualquier entorno.

