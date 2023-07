(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Cada vez son más los afectados por las pantallas de smartphones y ordenadores. Es por eso que resulta fundamental vigilar nuestra salud visual y contar con hábitos de higiene visual correctos, como por ejemplo, trabajar con la iluminación adecuada.

De hecho, muchos profesionales sanitarios ya han alertado del peligro para los ojos del exceso de exposición a estas pantallas y su relación con el Síndrome Visual Informático (SVI). Un síndrome que engloba un conjunto de problemas relacionados con el ojo y la visión, y se manifiesta a través de fatiga ocular, dolor de cabeza, visión borrosa y sequedad ocular.

Si quieres asegurarte de que tus ojos están a salvo de estos peligros, hay algunos hábitos que puede ayudarte. Desde realizar descansos visuales cada vente minutos, hasta ampliar el tamaño de letra, si fuese necesario. Pero hay un hábito en concreto con el que, desde CompraMejor.es, podemos ayudarte. Y es el de valerse de una iluminación adecuada.

Para esto último, podemos recurrir a lámparas específicas, orientadas a reducir la fatiga visual, como esta que puedes encontrar en Amazon. La lámpara LED de escritorio Slator, ahora rebajada con 20% de descuento.

Hazte miembro de Amazon Prime GRATIS Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso. Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Reduce la fatiga ocular y cuesta menos de 20€

Hablamos de una lámpara de mesa respetuosa con la visión, con 52 puntos LEDS, que genera una luz suave y sombras. De este modo, reduce la fatiga ocultar (habitualmente causada por la luz parpadeante y por el deslumbramiento intenso).

Así pues, esta lámpara resulta ideal para trabajar, leer o estudiar durante largos periodos de tiempo. Entre otras cosas, porque tiene 10 niveles de brillo y 5 modos de iluminación seleccionables, por lo que tienes 50 posibilidades de encontrar la iluminación que más se ajuste a tus necesidades en cada momento.

Y lo mejor: como tiene función de memoria solo es necesario ajustar el brillo y el color una vez, puesto que gracias a dicha función, se encenderá con dicha configuración por defecto en sucesivas ocasiones.

Su sistema de encendido/apagado es completamente táctil, y su brazo es de 180 grados y flexible. Esto permite elegir el ángulo de iluminación deseado.

Además, cuenta con un estabilizador en la base, por lo que esta se mantendrá firme y segura una vez se establezca el ángulo deseado.

En cuanto a su material, está fabricada sin plomo ni mercurio, y no genera radiación, ni UV ni IR.

El disipador de calor es de aleación de aluminio, lo que permite hasta 50.000 horas de vida útil. Esto quiere decir que su vida útil es 40 veces más larga que la de una lámpara incandescente clásica.

¿Qué opinan los usuarios de la lámpara Slator?

Con más de 8.000 valoraciones en Amazon, los usuarios que ya la han probado le otorgan una puntuación de 4,4 sobre 5, quienes definen a este dispositivo como «muy buena compra», «100% recomendable», «muy buen artículo».

«Después de probar el producto y estudiar con él es de lo mejor que he probado la luz es genial, cómodo y muy práctico, el precio está muy contenido y la calidad es bastante aceptable […]», explica un comprador de Amazon.

Otros usuarios, como Raquel, también aseguran que es una gran adquisición. Sobre todo para estudiar: «Llevo bastante tiempo con este flexo y es estupendo. Me gusta que puedas graduar la intensidad y el color de la luz, y además es completamente flexible. Otro punto a favor es el temporizador, que puede ser de 30 min o 1 hora. En mi caso, me viene genial cuando leo por las noches porque me olvido de tener que apagarla».

Última actualización el 2023-07-20 at 15:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados