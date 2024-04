Haz tu valoración:

Lidia Fernández

El verano, las altas temperaturas y la ropa corta normalmente está asociado a un elemento crucial: el bronceado.

El tono de la piel puede ser un complemento más a la hora de lucir los conjuntos más veraniegos y, por eso, ponerse moreno es el objetivo de miles de personas.

No obstante, desde los expertos recuerdan todos los años que ‘tomar el sol’ y el moreno consecuente de después es dañino para piel. Ni siquiera la crema solar puede asegurarte la protección total contra los problemas de piel.

Por eso, la Academia Española de Dermatología y Venereología recomienda mejor el uso de «autobronceadores en spray o en crema y las cremas solares con color«. Productos que hidratan al mismo tiempo que dan color y evitan tener que pasar tiempo en contacto directo con los rayos ultravioletas del sol.

En este contexto, uno de los bronceadores que más triunfa es el de la marca polaca de productos farmacéuticos Ziaja.

Con manteca de karité y cupuazú

Este bronceador de Ziaja es una crema hidratante de aparente normalidad que, cuatro horas después de su uso, transforma el tono de tu piel para aparentar el moreno.

Una crema suave, blanca, que se preocupa por tu piel y actúa sin manchar la ropa ni desteñir.

Un resultado tostado ligero que cada vez más usuarios están probando en Amazon, donde se ha situado en la lista de lo más vendido.

También regenera y mejora la elasticidad de la piel gracias a su composición con manteca de karité y cupuazú.

Conoce las propiedades del cupuazú

El cupuazú es un fruto que se encuentra en la selva brasileña en un árbol relacionado con el cacao.

Una especie de nuez cuyo interior contiene una pulpa blanca con un olor parecido al chocolate.

Estos granos se secan para extraer un aceite que las poblaciones indígenas del Amazonas utilizan para cuidar el cabello e hidratar la piel, ya que combate la sequedad de la piel y repara el cabello muy seco y dañado.

Un ingrediente esencial para los problemas de piel que puedes sufrir con la alta radiación del sol en verano.

¿Qué opinan los usuarios?

La marca Ziaja es una de las más baratas y, a su vez, naturales del mercado. Un precio que no está comprometido con la calidad, pero que hace dudar a los consumidores.

Por eso, las valoraciones de Amazon son esenciales en este aspecto. La crema bronceadora superventas, en este caso, tiene una puntuación de 4,2 estrellas.

«Me ha sorprendido para muy bien», ha confesado Raquel: «Precio inmejorable para la calidad que tiene. Llevo 3 días usándolo y ya veo resultados que me gustan mucho«.

«Con Ziaja nunca fallo», señala María: «Lo recomiendo muchísimo, me lo aplicaré al inicio del verano cuando aún no me ha dado mucho el sol y si tengo algún evento. En el bote pone que a las 4 horas sube el color, y es totalmente tal que así».

¿Cómo se aplica?

El efecto bronceado de la crema de Ziaja no es inmediato, por lo que se puede usar después de la ducha antes de ir a dormir para empezar a notar los resultados por la mañana.

Debe aplicarse como una loción normal, pero dando menos cantidad en los hombres y codos. Después, es necesario lavarse las manos si no quieres que cojan también tono bronceado.

Por último, espera a que se absorba del todo antes de terminar de vestirse, ya que ese es el único momento donde puede teñir la ropa.

Después, es ideal para uso diario y así conseguir poco a poco el color deseado.

