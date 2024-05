(1 votos: 5,00 de 5)

A la hora de cuidar el cabello, a igual que con el rostro, menos es más. El pelo es muy sensible a todos los productos que le echamos a diario y es necesario cuidarlo con el tratamiento exacto que necesita.

Tanto si tienes el pelo muy rizado o rebelde, como si usas herramientas de calor cada día, es necesario protegerlo más allá de la mascarilla o el acondicionador.

Por eso, hay un producto que millones de personas han añadido a su rutina para conseguir un acabado brillante y cuidado de su pelo cada día.

Se trata del sérum profesional de Revlon, un spray que con solo una gota consigue diez resultados únicos en nuestro cabello y un acabado de peluquería tras la ducha.

Protector térmico y anti-frizz

El tratamiento UniqOne de Revlon es el producto elegido por cientos de mujeres porque se adapta a cualquier problema capilar y te sirve para todo en un solo producto.

Para muchas mujeres que buscan un protector térmico para proteger el cabello de quemarse con la plancha o el secador, este el producto ideal porque además tratará las puntas ya maltratadas y nutrirá el cabello.

Por otra parte, quien desee controlar su encrespamiento, es el producto ideal. Define los rizos de cabello y aporta más suavidad y facilidad para manejarlo.

También, nutre, hidrata, ayuda con el peinado, aumenta el brillo y protege el color de los cabellos tenidos.

Todo con una fórmula vegana y mejorada en la que ya han confiado miles de expertos.

¿Cómo usarlo?

El spray debe ser aplicado en el cabello mojado.

Tras haber llevado a cabo la limpieza del pelo dentro de la ducha con champú, es necesario rociarlo con el bote a 20 centímetros del cabello.

Si se quiere usar para revivir el cabello seco, es mejor aplicarlo en las manos y repartirlo de medios a puntas.

Más de 64.000 valoraciones en Amazon

Con 4,5 estrellas en Amazon, es uno de los tratamientos capilares más vendido y, sobre todo, uno de los mejores valorados.

Más de 64.000 usuarias han decidido recibir el sérum directamente en su hogar y comenzar a cambiar por completo su rutina.

En las valoraciones, muchas compradoras comentan que sirve para todo tipo de pelos:

«Tengo un cabello fino que me aliso cada vez que lo lavo, así que lo tengo algo machacado y quiero intentar evitar que se dañe más. Lo he usado varios días y la verdad es que de momento me gusta mucho cómo deja el pelo«, ha asegurado Sara: «Cuesta menos alisar el pelo y también los resultados del alisado son mejores».

«Lo he usado con el cabello húmedo antes de aplicar calor, pero también lo he usado en seco, dando solo una pulverización o dos en las manos, frotándolas y extendiéndolo por el cabello, y el resultado genial, quita el frizz y deja un acabado bonito».

«Tengo el pelo completamente teñido y funciona súper bien. Protege contra el calor, desenreda, da brillo, ayuda contra el encrespamiento… y su olor es maravilloso», añade Ana.

«Es una pasada, yo principalmente lo compré por el dichoso FRIZZ y éste cumple con su función. Me dejó el pelo súper brillante, desenredado, de fácil cepillado y encima es protector térmico.

No engrasa para nada y he aguantado con el pelo limpio más de lo que pensaba, manteniendo el peinado casi como el primer día», ha contado otra clienta con el pelo más rizado.

Otro tratamiento para pelos más rebeldes

Si consideras que es complicado combatir con el encrespamiento y la sequedad de tu cabello, en Amazon hay otro producto que arrasa.

Recomendado para los pelos más rebeldes, se trata del sérum de John Frieda, extrafuerte y también con protección para el calor.

Con 11.000 valoraciones y 4,4 estrellas de puntuación media, funciona tanto en cabellos finos como gruesos.

