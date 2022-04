En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Sergio F. Núñez

El Día de la Madre se celebra este domingo 1 de mayo. ¿Todavía no le has comprado nada? No te preocupes, tenemos la solución ideal.

Si eres de los que todavía no ha encontrado el detalle perfecto, tenemos que decirte que hemos hecho una selección muy especial de regalos de última hora.

Las madres se lo merecen todo y, en particular, se merecen ser sorprendidas con algo que les guste. Un regalo que no olviden.

Por eso es tan importante inspirarse y buscar buenas ideas de regalos.

Gracias a esta selección, tu despiste quedará en una simple anécdota.

Un poco de historia…

En 1870 dieciocho ciudades estadounidenses realizaron reuniones para celebrar el Día de la Madre.

Esta celebración partía de un movimiento, iniciado por la poetisa Julia Ward Howe, que trabajaba por los derechos de las mujeres y por la paz.

Sin embargo estos festejos con los años se fueron apagando hasta que en 1907 la activista Ana Jarvis, tras la muerte de su madre, se decidió a conmemorar a la misma.

Así, organizó un Día de la Madre que, poco a poco, se fue extendiendo por todo el territorio de Estados Unidos.

Siete años después, en 1914, el vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, proclamó el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre oficial.

Este gesto se hizo eco en otros muchos países que lo adoptaron hasta tenerse la celebración actual.

Sin embargo, aún a día de hoy en otros muchos países se mantiene el Día de la Madre según la tradición católica, el 8 de diciembre.

En España, comenzó a conmemorarse el primer domingo de mayo en el año 1965.

La elección de este periodo se debe a que es el mes de la Virgen María, la mayor representante de la maternidad del mundo cristiano.

Día de la Madre 2022: Regalos de última hora

Entre nuestras propuestas encontrarás opciones para todo tipo de madres, desde las más clásicas hasta las más modernas.

Para asegurarnos de que mamá sepa cuánto la queremos con un detalle que no olvide, aquí va una recopilación de las mejores ideas y regalos que llegarán a tiempo para el Día de la Madre.

Selecciones imprescindibles

Desde Compramejor.es ya hemos estado elaborando varias selecciones de artículos para ayudar a escoger los mejores regalos para el Día de la Madre.

Si necesitas algo en específico, aún puedes tener suerte y, entre nuestros productos, encontrar una opción que llegue a tiempo.

Ya sea una mamá apasionada del deporte, el arte, la tecnología, la gastronomía o la moda, tenemos el presente ideal.

Por otro lado, si nuestra madre es de esas personas con un gusto refinado, también hemos elaborado una selección de productos de alta gama que es perfecta para la ocasión.

Y, por supuesto, no nos podíamos olvidar de las mamás primerizas que, al ser el primer año que lo celebren, merecen un detalle que quede grabado para siempre en su memoria.

