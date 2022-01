En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

El cuidado del cabello es, más si cabe, fundamental durante el invierno. El frío, el viento y la humedad influye en el estado de nuestro pelo: encrespamiento y caída del cabello. Sin embargo, hay una marca que se preocupa (y mucho) para proteger al máximo las melenas.

Tangle Teezer es una empresa especializada en los cabellos más rebeldes. Después de años de investigación, han desarrollado un cepillo capaz de desenredar el pelo de forma fácil y rápida. Desde 2003 es uno de los peines más innovadores (y más vendidos del mercado).

Desenredar el pelo mojado, tras la ducha o el baño en la piscina o la playa, supone un reto casi imposible. Por eso, recurrir a un cepillo específico para esta tarea es imprescindible, ya que el cabello mojado es más vulnerable.

Es tal el éxito del cepillo anti tirones de Tangle Teezer, diseñado para llevarlo en el bolso, neceser o mochila, que ha recibido más de 34.000 valoraciones en Amazon.

Este cepillo profesional es apto para todo tipo de cabellos, y se puede usar tanto en pelo mojado como seco. Cuenta con unas exclusivas cerdas (las largas que desenredan y las pequeñas que suavizan la cutícula) que desenreda y evita la rotura de la fibra capilar.

¿Por qué es un éxito de ventas?

Y además de su tamaño, lo que más enamora de los cepillos anti tirones y que desenreda de Tangle Teezer es que se adapta a la palma de la mano.

“Mi pelo se enreda muy fácilmente y para mí siempre ha sido un suplicio tener que desenredarlo, pero con este cepillo es facilísimo, ya que da muchos menos tirones. La diferencia entre mis cepillos anteriores (más caros) y este es total”, ha escrito una usuaria sobre el principal modelo de la marca.

“Soy un chico y desde hace muchos años que tengo el pelo largo. Siempre he usado cepillo de estos que tienen bolitas al final de las cerdas y me rompía mucho el pelo para quitar los enredos y sufría. Ahora me lavo el pelo y me lo cepillo con esto y en tres pasadas me he cepillado el pelo y he quitado todos los enredos, es una maravilla”, ha reseñado un internauta.

Trucos (casi) infalibles contra los tirones de pelo

No lavar en exceso No enredar el pelo mientras enjabonamos el cabello Evitar cepillar con el pelo seco No dormir con el pelo mojado No usar goma que pueda fracturar el cabello

Clásico: Tangle Teezer

Es el modelo de Tangle Beezer más vendido de Amazon. Con más de 30.000 valoraciones, nos encontramos ante un cepillo que se puede adquirir en varios colores (negro, rosa, rojo, verde y azul).

Forma parte de la gama Panther Black, la versión original para un cabello suave, brillante y, sobre todo, libre de enredos.

Con su reducido tamaño (cabe en la palma de la mano) y su peso (70 gramos) podrás llevarlo allá dónde quieras. Ahora, con un descuento del 10%, puedes hacerte con el cepillo de moda por tan solo 9,99 euros.

Compacto: Tangle Beezer

El modelo de Tangle Beezer está disponible en varios colores y por un precio de 15,95 euros. La función de este cepillo es la de desenredar el cabello sin tirones. Además, gracias a su tapa podrás conservarlo como el primer día protegiéndolo del polvo.

Original: Tangle Beezer

Este cepillo, a diferencia de los dos anteriores, cuenta con un mango ergonómico para una mejor sujeción. Apto para todos tipos de cabellos (lisos, rizados, ondulados…), cumple con su misión a la perfección. El peine se desliza a la perfección sobre el pelo, sin lesionar y evitando la fragilidad.

Pesa 40 gramos y está disponible únicamente en dos colores: negro y rosa. Con más de 14.000 valoraciones, este modelo también ha causado sensación: “Desenreda súper fácil, mi pelo tiene mucha caída… Entonces al peinar se me cayó un poco, pero eso sí, con otros peines se cae más”.

The Ultimate: Tangle Teezer

Con un peso algo superior (90 gramos), este modelo unisex (como todos los modelos), está pensado para cepillar el pelo seco. Está diseñado para lograr un resultado perfecto, manteniendo el volumen y la textura.

Es fácil de sostener y muy efectivo, como ha escrito una usuaria. “Hay que empezar cepillando suavemente las capas de fuera, con tranquilidad, y poco a poco el cepillo va entrando más y más hasta llegar al cuero cabelludo, sin tirones”.

Para los más pequeños: Tangle Teezer

¿Quién no recuerda los lagrimones por los tirones de pelo de pequeño? Pues con este modelo de Tangle Teezer, con diseño de unicornio, será la solución a este problema. Pesa 30 gramos y, como indica la compañía, no se debe usar con calor.

