Lidia Fernández

La temporada de helados ya ha comenzado oficialmente. Aunque las altas temperaturas no se han establecido por completo en nuestro país, el sol constante abre el antojo de tomar helados y polos refrescantes cada día.

Para ahorrar dinero y asegurarte que no te pasas con la ingesta de azúcar, el mejor remedio es empezar a realizar tus propios helados en casa.

En Amazon, hay muchas opciones de moldes para decorarlos de manera divertida o más visual, pero hay uno que arrasa por su comodidad y parecido al producto original.

Se trata de un pack de 120 moldes para ‘flashes’ que te permitirá llenar de fruta congelada todos tus días.

Desde hace varios días se encuentra en la lista de los productos más vendidos, ya que solo cuesta 15 euros y puede durarte todo el verano.

Cómo hacer tus propios flashes

Este molde de la marca Obcam cuenta con un abre-fácil que permite volcar todo el líquido dentro de la bolsa y volver a cerrarlo de forma hermética antes de colocarlo en la nevera.

Además, incluye un embudo para ayudar a rellenar todas las bolsas que desees.

Después de cinco o seis horas en el congelador, puedes elegir cortar el borde y tomarlo como si fuera un flash recién comprado y después desechar el plástico.

Su diseño amplio permite introducir todo tipo de recetas:

Yogur

Zumo

Batido

Bebidas

Todo quedará completamente congelado y proporcionará una merienda mucho más saludable, especialmente si la mezcla está hecha por ti misma en una batidora o picadora.

La marca también asegura que las bolsas son ideales para guardar chucherías, snacks pequeños o cualquier comida que quieras llevarte, ya que con su cierre hermético funcionan como almacenamiento al mismo tiempo que cómo molde.

Así lo han usado otros usuarios

El molde más vendido de Amazon tiene una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5 y muchos consejos sobre cómo sacarle el máximo provecho.

La mayoría ha triturado fruta y con algo de edulcorante o un dátil ha creado la merienda perfecta. Las frutas más repetidas han sido la sandía o el melón, que aseguran que dan para 20 helados diferentes.

Cristina ha comentado que está muy feliz con la compra: «Me encantan estas bolsitas para hacer tus flashes caseros, los utilizo con mi hija, que siempre quiere comer helados, así que le bato fruta y la meto ahí, le encantan«.

«Sé que no son muy ecológicas, ya que son de usar y tirar, pero tengo otros moldes y cuando sale mucha cantidad no son suficientes, además de que ocupan demasiado en el congelador. Estos al ponerlos tumbados no ocupan nada. ¡Yo estoy encantada!«, ha añadido

