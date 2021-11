En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Ya está aquí el Cyber Monday, la guinda más esperada de la gran semana de ofertas de Amazon, que tiene su culmen en el Black Friday y su máxima potencia en muchos productos, sobre todo de tecnología, en este lunes de ofertas.

Pero Cyber Monday hace tiempo que dejó de ser sólo un día de grandes descuentos en tecnología, y podemos encontrar rebajas realmente importantes en todo tipo de categorías. Porque realmente hay miles de productos que hoy tienen un descuento especial. Tantos que es imposible abarcarlos, y por eso hacemos esta selección de ofertas, con el objeto de que nuestros lectores sólo tengan que decidir entre las mejores.

En este caso hemos hecho un artículos de productos para el bebé, y para hacer la vida más fácil a las mamás recientes. No olvidamos que octubre es el mes con más nacimientos del año en nuestro país, y seguro que muchos de estos productos se convertirán en regalos de éxito para muchas de nuestras madres, primerizas o no.

Hemos encontrado en este Cyber Monday grandes ofertas en sillitas de paseo, de coche, artículos de lactancia, cunas, tronas… todo lo necesario para cuidar bien de los más pequeños de la casa, y de sus mamis.

Dodot 224 Pañales Sensitive Talla 3 al 28% de descuento

La capa absorbente de Dodot Sensitive, está hecha con materiales suaves como una pluma, por eso proporciona a tu bebé una increíble sensación de suavidad.

Incorpora tiras laterales más resistentes que antes, para un mejor ajuste que se adapta a cualquier movimiento de tu bebé y ayuda a prevenir fugas.

Además, su sistema único de absorción, ofrece la máxima absorción de caquita líquida y pipí de Dodot, cuidando con total delicadeza la piel de tu bebé.

Dodot 864 Toallitas Aqua Pure por menos de 30 euros

Las toallitas Aqua Pure Dodot están elaboradas con un 99% de agua para una limpieza delicada de la piel de tu bebé.

El 1% restante incluye ingredientes delicados con la piel que ayudan a recuperar el pH natural de la piel y previenen de irritaciones.

Además, contiene algodón orgánico para que el contacto con la piel del bebé sea muy suave.

Estas toallitas son apropiadas para la piel desde el primer día y han sido testadas dermatológicamente. No contienen perfume, alcohol, fenoxietanol y parabenos.

Ahorra más de 100 euros en la Cybex Silver Solution X2-Fix

La silla de coche Solution X2-Fix se puede colocar y retirar de forma fácil y es cómoda de transportar.

El reposacabezas reclinable, junto con la protección de impacto lateral, ofrece mayor seguridad en caso de impacto lateral.

Para garantizar la máxima comodidad, Solution X2-Fix cuenta con un asiento amplio y profundo y un respaldo reclinable.

Esta silla se fija al asiento del coche con el cinturón de seguridad del propio vehículo y además, de forma opcional, con el sistema ISOFIX.

Maclaren Quest Arc silla de paseo por 136 euros menos

Un carrito que podréis usar desde el nacimiento y hasta que el bebé pese unos 25 kilos.

Este modelo cuenta con un sistema de viaje flexible al que se le puede acoplar cualquier silla de coche en solo un par de clics.

En otro orden de cosas, también importantes y que convierten a esta en una opción interesante, el plegado es muy cómodo gracias, en gran medida, a la ligereza del modelo, cuyo peso no llega a los 8 kilos.

El carrito incluye: una capota de lluvia, un organizador y un sujetavasos.

Brevi bañera reversible al 25% de descuento

Cuando un bebé tiene poco tiempo de vida, la hora del baño debe hacerse con sumo cuidado.

A la temperatura correcta del agua (entre 36 y 37° C) y del ambiente (alrededor de 23° C) se lo podrá mimar durante no más de 10 minutos jugando con el agua.

Por eso es importante que puedas contar con una bañera que sea fácil y práctica de utilizar y, en especial, que te permita lavar y secar a tu niño sobre una misma superficie.

Bagnotime es una bañera infantil que permite girar la cubeta hacia la derecha o la izquierda respecto de los grifos, con 6 posibilidades de altura, rango de 11 cm y patas de pinza ajustables.

Al mismo tiempo, es un práctico cambiador con bordes de seguridad para vestir al pequeño tras el baño. ¡Cerrado ocupa tan solo 82 cm!

Ingenuity columpio de bebé por 60 euros

Con el columpio-hamaca de Ingenuity los bebés (desde el nacimiento hasta los 9 kg), tienen diversión asegurada.

Tiene un diseño unisex, compacto y plegable que lo hace práctico y funcional.

Los bebés se lo pasarán en grande con sus 8 melodías y 3 sonidos de la naturaleza que, junto con el balanceo, les relajará si quieren dormir o les divertirá.

Además, para ayudar en la relajación puede accionarse el modo vibración situado en la zona de los pies que les proporciona vibraciones relajantes que llaman al sueño-

Los padres que deseen llevársela de vacaciones o a casa de los abuelos no tendrán ningún problema ya que se pliega con su diseño slimfold ocupando el mínimo espacio.

BRITAX RÖMER Silla Coche DUALFIX Z-LINE, ahorra 50 euros

Este modelo ha sido aprobado también bajo la norma R129 que permite su uso hasta los cuatro años en el sentido contrario a la marcha.

Suma como característica y valor añadido la rotación de 360 grados que permitirá ubicarla, siempre después de los 15 meses, en el sentido de la marcha en caso de ser necesario o preferirlo por alguna razón.

La posición a contra marcha refuerza su uso en el tiempo gracias a la instalación de la barra anti retroceso ajustable de la Dualfix Z-Line.

Una peana que también ayudará a acceder de un modo sencillo desde la puerta del vehículo.

Un modelo perfecto para dar el salto del portabebés a la silla de viaje para el coche.

Kit de aseo Tommee Tippee, al 33%

La higiene es esencial para garantizar el desarrollo adecuado y la comodidad del bebé.

Para acompañar a los padres a diario, Tommee Tippee ha creado un kit de cuidado completo y transportable.

Contiene ocho elementos esenciales empaquetados en un práctico kit que te permitirá lavar y cuidar al bebé desde el nacimiento hasta los primeros meses.

Óptimo para el hogar o para viajar, el kit incluye: un termómetro oral digital, un cepillo, un peine, un par de tijeras, un cortaúñas, dos limas de uñas, un aspirador nasal y un cepillo de dientes.

Chicco Esterilizador de Biberones al 28% de descuento

Esterilizador de biberones práctico y eficaz, se ajusta de tamaño según los elementos que se desean esterilizar.

Así, es utilizable en dos modos o tamaños distintos: total o compacto.

En el modo compacto la capacidad de esterilización es menor (menos elementos), pero también lo es el consumo.

El esterilizador se adapta, de forma muy sencilla, a la cantidad de elementos a esterilizar.

Elimina hasta un 99,9% de los gérmenes en tan solo 5 minutos, con una protección hasta 24 horas.

Saco para carrito de bebé de Maclaren al 51% de descuento

Este saco universal mantiene a los pequeños muy cómodos y calentitos cuando hace frío.

La parte delantera puede quitarse a través de su sencilla cremallera, dejando un cómodo forro de vellón de microfibra para los días más fríos.

Se adhiere al costado de todos los Maclaren y a la mayoría de marcos de sillas de paseo plegables.

Las dimensiones son: largo 82 cm/32 in, ancho 44 cm/17 in, alto 18 cm/7 in.

¡Además, es fácil de almacenar y transportar en la cesta inferior de la silla!

Balancín Fisher-Price para tú bebe, en Black Friday al 49% de descuento

La hamaca ‘Crece conmigo’ proporciona a tu bebé un lugar suave y firme para sentarse, relajarse y jugar.

La mecedora de Fisher-Price rebota suavemente con los movimientos naturales del bebé y ofrece vibraciones relajantes con solo tocar un botón.

Cuando el bebé tenga ganas de jugar, la barra de juguetes sobre la cabeza con tres amables animales le ofrece grandes dosis de diversión colgante.

Peso máximo: 9kg. Esta hamaca se puede usar desde el nacimiento hasta que el bebé aprenda a sentarse por sí solo.

