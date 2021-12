En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

El pasado marzo, la Nintendo Switch cumplió cuatro años desde su irrupción en el mercado. Durante este tiempo, la exitosa consola multiusos, que se puede disfrutar en el salón de casa, pero también por la calle, ha acumulado un buen número de accesorios.

Una buena opción para regalar en Navidad.

En esta selección, escogemos los más recomendables agrupados en cinco apartados con distintas utilidades:

Fundas de Nintendo Switch.

de Nintendo Switch. Mandos para Nintendo Switch.

para Nintendo Switch. Volantes de Nintendo Switch.

de Nintendo Switch. Soportes Nintendo Switch.

Nintendo Switch. Bases de carga para Nintendo Switch.

La adquisición de estos complementos responde, como decíamos, a diversos motivos. En cuanto a los accesorios de la Nintendo Switch, uno de los principales, y más importante por lo que tiene de práctico, es la protección del terminal.

Pero antes de entrar en materia con esos accesorios de protección, queríamos recomendarte un par de soluciones que pueden ayudar a que tu experiencia a los mandos de la Nintendo Switch sea mucho más satisfactoria.

Se trata de la tarjeta SanDisk microSDXC de 128GB para Nintendo Switch; y para quedar bien en cualquier cumpleaños, o darse un pequeño capricho, la Nintendo eShop Tarjeta de regalo.

SanDisk microSDXC

Esta tarjeta microSD pensada especialmente para la Nintendo Switch (y serigrafiada con la mítica seta del juego Mario) cuenta con una memoria de hasta 128GB que te permitirá almacenar material extra dentro de tu consola y adaptarla cuando lo necesites.

Podrás tener guardados en un único lugar juegos y contenidos adicionales con una velocidad de transferencia de hasta 100MB/segundo para una carga rápida.

Nintendo eShop: Tarjeta regalo

Las opciones de esta tarjeta de regalo varía en función de la carga que quieras meterle. Van desde los 15 y hasta los 50 euros y pueden servir como una buena opción de regalo de cumpleaños o de Navidad, cuando llegue el momento.

La tarjeta eShop de Nintendo es una alternativa sencilla y segura a las tarjetas de crédito a la hora de comprar juegos y otros contenidos en Nintendo eShop. Podrás acceder con ella a la compa de contenido en cualquier consola de la marca.

Accesorios: Las mejores fundas para Nintendo Switch

El exclusivo y valorado diseño multiuso de esta consola demanda un buen complemento para su protección para prevenir posibles daños. La variedad de fundas es amplia tanto en material como en tamaño, diseño y estética.

Básicamente se pueden distinguir dos grandes grupos:

Pequeñas : Son aquellas que protegen especialmente la base del dispositivo con materiales rígidos y que, a su vez, permiten jugar con mayor comodidad incluso andando por la calle. También hay opciones más orientadas al transporte que, pese a su escaso tamaño, dan de sí lo suficiente para llevar otros complementos.

: Son aquellas que protegen especialmente la base del dispositivo con materiales rígidos y que, a su vez, permiten jugar con mayor comodidad incluso andando por la calle. También hay opciones más orientadas al transporte que, pese a su escaso tamaño, dan de sí lo suficiente para llevar otros complementos. Grandes: Tienen una función distinta ya que están ideadas para traslados más largas y tienen capacidad para introducir en ella todo tipo de accesorios de la Nintendo Switch.

Entre las de menor tamaño destacamos las siguientes:

JETech : Pequeña pero espaciosa

Un modelo de funda muy práctico que permite llevar encima un buen número de juegos además de algún accesorio o mandos suplementarios gracias a su departamento adicional.

Es decir, va más allá de la mera protección de la consola, se transporta de una manera más que cómoda y el material de revestimiento resulta seguro y agradable al tacto.

Resistente y de calidad por un precio muy asequible. A ello suma unos vistosos colores en el exterior que realzan su estética.

AmazonBasics: Más caja que funda

Tira más a caja que a funda con lo que eso tiene de ‘pros’ y ‘contras’. Entre los primeros, a toda prueba en solidez y, por tanto, en seguridad para la consola.

Entre los segundos, menos capacidad para extras y un diseño menos vistoso. Muy adecuada para preservar la máquina de cualquier incidencia, por ejemplo, en viajes.

Su aspecto exterior denota esa capacidad de protección que se acentúa en el interior con un hueco en el que se ajusta a la perfección la consola para evitar movimientos indeseados.

En el segmento de mayor tamaño, es decir, en el de funda-bolsa de transporte seleccionamos estos modelos:

BigBen-NNS60: Un espacio que se paga

Otro concepto, otro tamaño, otras utilidades y también otro precio. Más cara, pero, a cambio, seguridad, robustez gracias a los materiales de fabricación y espacio, mucho espacio.

Tanto como para llevar la consola con los mandos montados, contar con un hueco para el soporte (dock), otro para mandos suplementarios y dos más pequeños para cables.

Eso sí, esta distribución también genera alguna objeción como no tener un hueco específico para el cargador.

En todo caso, un producto de calidad que se paga y que tiene su nicho de usuarios en aquellos que transportan el equipo completo de manera habitual.

Accesorios: Los mejores mandos de Nintendo Switch

Este apartado requiere una introducción previa ya que el éxito de la Nintendo Switch ha tenido mucho que ver con este componente que, por otro lado, y, obviamente, es pieza imprescindible.

De hecho, su seña de identidad ha sido el uso de los denominados Joy-Con que son los principales controles de la consola.

Consisten en dos unidades de serie con una matriz de botones que se pueden encajar en el dispositivo o sincronizar de modo inalámbrico (se pueden conectar un máximo de ocho).

Sin embargo, hay muchos usuarios que prefieren algo más clásico. Un mando de mayor tamaño, y en consecuencia con más superficie de agarre, y unos sticks analógicos también más grandes.

Entre estos nos decantamos por los que siguen:

ECCHTPOOWER: Buen sucedáneo

Muy buena calidad y muy económico. Para algunos usuarios muy similar tanto por tacto como por diseño y prestaciones al Pro de Nintendo, el original de la marca, pero sensiblemente más barato.

Tanto se acerca al titular que la distribución de los botones para activar funciones y las palancas están distribuidas igual en uno y en otro.

Otra de las ventajas es lo sencilla que resulta su sincronización.

Basta con ir a la configuración de Switch para añadir mandos y activarlo pulsando un botón. Una vez hecha esta operación queda reconocido como Pro Controller y se puede ya jugar con él.

Nintendo Pro Controller: Caro, pero original

Con toda la fiabilidad que da la marca original de la consola, pero al precio que suele cotizar. Es decir, notablemente superior. Si se cuenta con holgura en el presupuesto es jugar sobre seguro.

En su enumeración de cualidades hablamos de excelente diseño ergonómico, óptimo tacto, material de calidad y una duración de la batería muy por encima de la media al igual que, como decíamos, su precio.

Perfecto pues para sacar el máximo partido a los juegos que la misma marca comercializa. Como es obvio, la sincronización con la consola es instantánea y se puede encender desde el propio mando.

Entre sus muchas cualidades, a destacar también la incorporación del HD Rumble que posibilita una vibración muy realista. En suma, si quieres el kit completo y tienes posibilidades económicas para ello, no hay color.

Diswoe: Eficaz y llamativo

De precio muy asequible y de diseño muy llamativo. Muy cómodo de agarre por su diseño y por un material que evita los deslizamientos de las manos.

Buenos acabados y una vibración que, si bien no alcanza la del mando original, resulta bastante satisfactoria.

Los botones cuentan con una buena sensibilidad y respuesta y los joysticks vienen bastante bien calibrados.

Puede usarse también en PC mediante cable, en el caso de la Nintendo Switch se hace a través de bluetooh.

Accesorios: Los mejores volantes de Nintendo Switch

Un accesorio, el volante, tan específico como fundamental en algunos juegos, caso del Mario Kart 8. Seleccionamos los siguientes:

Nintendo: La alternativa oficial

Son los volantes de la ‘escudería’ oficial de Nintendo. Buen precio y buena calidad del plástico que se aprecia en el tacto al agarrarlo.

Perfecto encaje en los mandos sin necesidad de forzar en ningún momento su adaptación. Así, se evita cualquier arañazo o deterioro.

Complemento perfecto para el juego que más lo demanda como es, ya lo apuntábamos, el Mario Kart 8.

Con este accesorio se facilita además la presión de los botones ya que los de los Joy-Con resultan muy pequeños para determinados videojuegos.

Coodio: Opción pack

Pack completo a precio más que asequible para lo que ofrece. Los volantes tienen un agarre más que aceptable, aunque, como es norma casi general, pueden resultar algo pequeños para un adulto.

El material es plástico duro que reviste un diseño sobrio, pero que cumple a satisfacción con su cometido.

A ello ayuda el tamaño de unos botones accesibles que se manejan con soltura.

Hori De Luxe: Versión súper lujo

Para fanáticos sin problemas de presupuesto. Óptima calidad, excelente diseño, agarre difícilmente mejorable y, eso sí, precio prohibitivo.

No es la única desventaja. Hay otras que se derivan precisamente de su sofisticación. Es decir, su configuración no es una tarea sencilla.

Baste señalar, por ejemplo, que cuenta con siete niveles de ajuste de sensibilidad al volante.

En síntesis, un modelo de gama muy superior orientado a usuarios que busquen la máxima excelencia y no tengan problemas en pagarla.

Acessorios: Los mejores soportes de Nintendo Switch

No es necesario hacer un uso intensivo de la consola para echar en falta un soporte que propicie una mayor comodidad a la hora de jugar.

Resulta más que recomendable, casi imprescindible, ya que la pata trasera que trae de serie el dispositivo de Nintendo no es su componente más logrado.

De entre ellos sugerimos estos modelos:

Hori Play Stand Super Mario: Firme y funcional

Cuenta con varias cualidades que hacen a estos accesorios eficaces: es práctico, funcional, no ocupa apenas espacio, puedes recargar mientras juega y, además, el precio es bastante económico.

Las superficies de goma refuerzan su agarre y firmeza en todos los ángulos de inclinación que ofrece (hasta tres).

Este soporte proporciona así una mayor base y más sólida para apoyar la consola cuando se juega.

Lamicall: La baza de la versatilidad

Una alternativa sólida y fiable que suma una gran versatilidad para servir de soporte a otros muchos dispositivos.

Muy robusto gracias al aluminio en el que está fabricado y muy adaptable a distintas posiciones de visionado.

Se puede apoyar tanto en horizontal como en vertical conjugando la consistencia de sus materiales con una amplia flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Accesorios: Las mejores bases de carga para Nintendo Switch

Estos accesorios de la Nintendo Switch han evolucionado tanto en su capacidad de suministrar energía en menos tiempo como en su diseño.

En la actualidad, hay modelos que aúnan su funcionalidad con una estética muy vistosa.

Destacamos los siguientes:

Kingtop: Práctica y vistosa

Muy cómoda cuando se cuenta con varios mandos y el uso que se hace de la consola, muy habitual que así sea, es muy intensivo.

A su óptimo rendimiento para cargar de energía añade un diseño que le hace un dispositivo muy vistoso cuando están los joy insertados y las luces encendidas.

Sistema de carga muy simple y visual, muy pensado para los más pequeños, a base de luz verde y roja para saber cuándo están los mandos ya dispuestos para seguir jugando. Todas estas prestaciones a un precio muy económico.

Lioncast: Poco espacio, buena estética

Otra alternativa que conjuga funcionalidad y estética, aunque, en este caso, un poco más cara.

Ocupa muy poco espacio y permite cargar también cuatro mandos a la vez. Los indicadores luminosos de información de carga resultan muy útiles.

Tiene un peso considerable, pero en este tipo de dispositivos es más ‘pro’ que ‘contra’ ya que les dota de solidez ante posibles caídas.

innoAura: Básica pero cumplidora

Base de carga más básica y también más económica que las anteriores. Uso muy sencillo a través de la conexión USB.

Más ligera, pero con una superficie inferior dotada de material anti deslizante para evitar posibles incidencias.

Cumple su papel, aunque tiene menor capacidad para cargar mandos y estéticamente es muy simple. En todo caso, por el precio que se paga puede ser una alternativa si el presupuesto es limitado.

Videojuegos superventas de Nintendo Switch

Si has llegado hasta aquí y aún tienes dudas sobre cómo mejorar tu experiencia de juego con la Nintendo Switch, te recomendamos un par de videojuegos que si aún no conoces no podrás resistirte a ellos cuando te los nombremos: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y Animal Crossing: New Horizons.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Los personajes de siempre, Mario, Luigi, la princesa Peach y Toad, en una nueva aventura con la que intentar salvar una vez más el Reino de las hadas.

Se trata de una nueva versión del mítico 3D World que mejora en esta ocasión gracias a la innovación en la mecánica de juego.

Estos avances van desde ver cómo los protagonistas corren más rápido hasta que sean capaces de trepar más alto.

Mario, Luigi y compañía nunca fallan. Un videojuego que seguro te emocionará como sus predecesores.

Animal Crossing: New Horizons

Un videojuego especialmente pensado para Nintendo Switch con el que podrás personalizar tu personaje al máximo, su casa, el paisaje que lo rodea e incluso ir creando, poco a poco, tu propia isla paradisíaca.

Esto es posible gracias a un nuevo sistema de juego que consiste en la recogida constante de materiales que te permitirá crear de todo.

Podrás compartir tu isla con hasta otros ocho jugadores e incluso jugar de forma simultánea con todos ellos descubriendo un nuevo mundo.

Y más…16

