En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

Mucho se habla sobre el ácido glicólico últimamente. Es un componente clave en los productos cosméticos más populares para el cuidado de la piel y algunos incluso lo consideran un «Santo Grial».

Hablamos de un compuesto que sin duda te sonará, porque figura en la mayoría de los lineales de perfumerías y en los departamentos de belleza de grandes superficies.

A veces lo encontramos solo, como ingrediente único, y en otras ocasiones figurando en las etiquetas de la composición de muchos de los cosméticos más demandados del momento.

En definitiva, el ácido glicólico está de moda. Por eso hemos elaborado una guía sobre el compuesto del momento. Para arrojar luz y brindar al lector esa pequeña ayuda que necesita cuando decide cambiar su tratamiento facial y no sabe muy bien por qué decantarse…

Porque las opciones para incluirlo en nuestro neceser son infinitas.

Biretix Tri Active Gel Anti-Imperfecciones, 50 Ml.- Previene y Corrige Granos y Marcas de Acné, 50 Mililitros Rebajas

Y como guinda del pastel, aderezamos esta guía con una selección de los mejores cosméticos con ácido glicólico del mercado. Una selección encabezada por el gel Biretix Tri Active porque reduce los granos, ayuda a controlar la producción de grasa, mejora la textura de la piel y corrige las imperfecciones y las cicatrices de acné.

Según el Journal of Cosmetic Dermatology, el ácido glicólico es un alfa-hidroxiacido natural con propiedades terapéuticas. Proviene de la caña de azúcar.

La siguiente pregunta, claro está, es qué es un «alfa-hidroxiacido». Los alfa-hidroxiacidos o AHAs, son ácidos orgánicos que actúan como exfoliantes en la piel. Estos son su beneficios:

De este modo y por sus impresionantes propiedades, los productos con AHAs, entre los que se incluye el ácido glicólico, son de los más demandados del mercado.

En definitiva, el ácido glicólico es un alfa-hidroxiacido natural, o lo que es lo mismo, un exfoliante con grandes beneficios para la piel. Y además es un exfoliante químico y no mecánico (la exfoliación mecánica hace uso de micropartículas sólidas para raspar la piel y remover las células muertas, mientras que la segunda se sirve de ácidos y enzimas activas).

Este gel facial, de la marca Cantabria Labs, reduce los granos y las marcas de las pieles adultas. Concretamente, ayuda a controlar la producción de grasa, mejora la textura de la piel y corrige las imperfecciones y cicatrices de acné.

Además, combina dos retinoides de alta tolerancia que estimulan la renovación epidérmica. De este modo, eeduce las manchas y favorece un tono uniforme de la piel.

Su fórmula incorpora una tecnología que reduce la proliferación de microrganismos en combinación con activos exfoliantes y despigmentantes.

«Una de las mejores cremas antimarcas que existen, me la recomendaron y la probé, y ya no paro de aplicármela. Me la aplico todas las noches tras una limpieza facial y siento realmente que me hace efecto. Cada día tengo las marcas menos marcadas y la piel más pura», afirma otro usuario.