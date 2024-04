Haz tu valoración:

Todos, en alguna ocasión, nos hemos notado bajo de fuerzas, sin ganas de un día en el que te has levantado, sin ningún motivo, de capa caída. Es algo natural, no debes de preocuparte.

En especial, lo que preocupa verdaderamente a los hombres, es notarse «bajos de fuerza» en el ámbito sexual. El miedo a «defraudar» a tu pareja o, simplemente, a una chica de una cita, puede ser estresante y generar ansiedad en un ámbito en el que, detrás del placer, suele haber una gran presión.

La viagra es la opción más reconocida mundialmente, pero hay otros cientos de opciones que te harán volver a disfrutar de las relaciones sexuales con tu pareja.

Es por ello que te traemos la solución definitiva. Se trata de un potenciador, destinado únicamente para hombres, que te aportará esa energía que tanto echas en falta y que necesitas recuperar para esas ocasiones especiales. Se trata del Vigostrenol, un suplemento en cápsula que te dará lo que necesitas.

Características del producto

Este potenciador aumenta la testosterona, la energía, la libido y la resistencia. Este vigorizante masculino, cargado de ingredientes naturales, te permite tener relaciones sexuales completas y duraderas.

Con una dosis dos horas antes de la práctica sexual es suficiente para generar un disfrute y huir de problemas en la cama durante horas, pues sus efectos se extienden por mucho tiempo. No genera adicción.

Opiniones de los consumidores

Cuenta con casi 300 valoraciones en Amazon que le otorgan 3,9 estrellas sobre 5 disponibles.

Algunas de las opiniones de los consumidores son: «Funcionan. Yo las utilizo para las primeras veces con esa persona con la que todavía no tienes confianza en el ámbito sexual y tienes un poco de ansiedad y ganas de complacer», «Debo decir que funciona y muy bien. He tomado viagra y cialis anteriormente y el efecto que me ofrece este producto funciona igual que las anteriores mencionadas, va genial y sientes el efecto en 30min» o «Así da gusto, qué alivio saber que todo va a ir bien».

Otros suplementos a tener en cuenta

Como decíamos, Vigostrenol es una fantástica opción para poder ir seguro a la cama con quien desees, pero hay otros cientos de opciones que se pueden adaptar mejor a ti y aquí te dejamos otras dos opciones que, sin duda, son también fantásticas.

Viglory Testo Men Complex

Más de 15 ingredientes naturales, entre ellos L Arginina, Pino o Ginkgo, que proporcionan un mayor efecto vasodilatador. 100% vegano, no contiene alérgenos, ni soja, ni gluten… Y sí en cambio, presenta elementos que otros vigorizantes masculinos no disponen como el extracto de Maca.

Uso diario, con 4 cápsulas repartidas entre el desayuno y la comida. Para momentos puntuales, puedes tomar 2-4 cápsulas 60 minutos antes de la práctica sexual.

Nutralie Men Complex

Fórmula potente que garantiza los mejores resultados. La fórmula de Nutralie Men Complex está compuesta por ingredientes como el Zinc, el Selenio y la L-Arginina, y perfectamente combinados con extractos naturales.

Los vegetarianos también lo pueden incluir y no contiene ni gluten ni lactosa. Incluye zinc, que es un elemento fundamental a la hora de potenciar un mantenimiento de los niveles normales de testosterona, algo imprescindible para unas satisfactorias relaciones sexuales.

