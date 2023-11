(1 votos: 5,00 de 5)

Siempre hay una prenda en el fondo de nuestro armario que necesita una «puntada». Y la tenemos ahí escondida, abandonada, porque no tenemos nada con que arreglarla.

Qué coraje nos da cuando nos quedamos sin nuestra blusa favorita porque nuestro perro le ha hecho un pequeño agujero. O sin nuestros pantalones preferidos por esa ligera raja que se ha formado en la zona de la entrepierna por el roce de caminar… Y, ¿lo peor? Que el resto de la prenda está en perfecto estado.

Por esta última razón es por la que no nos decidimos a deshacernos de ella. Con la esperanza de que algún día podamos volver a ponérnosla.

Pero no se va a arreglar sola. Para ello tenemos dos posibles soluciones: o llevarla a una/un costurero o convertirnos en uno.

La segunda opción es la que nos ofrece la máquina de coser más vendida del momento: Brother JX17FE (Fantasy Edition).

¿Lo mejor? Se trata de una inversión. No solo vamos a necesitar llevar nuestra ropa a una costurera solo cuando se dañe, sino también cuando necesitemos que se adapte a nuestro cuerpo. Como suele ocurrir con los monos (una pieza de cuerpo entero), que siempre sobra tela por alguna parte y nos los acabamos pisando.

Si esto lo hacemos nosotros mismos, se traducirá en un ahorro de cientos de euros.

Sencilla de manejar y muy completa

La máquina de coser Brother JX17FE se presenta muy intuitiva, compacta, práctica y manejable. Es, sin duda, ideal para principiantes y aficionados de la costura.

Asimismo, es muy completa, ya que ofrece 17 tipos de puntadas de costura:

Costura de remate.

Puntada recta en 6 variantes.

Puntadas elásticas.

Ojal en 4 tiempos.

Ojalador regulable.

Gestión de la posición de la aguja.

Puntada zigzag.

Ajuste de la tensión del hilo.

Esta máquina también destaca por estar diseñada para tejidos pesados.

Robusta, práctica y manejable

En cuanto a su diseño, cuenta con equipación de doble altura del prensatelas, una placa de la aguja de metal, una lanzadera robusta de tipo rotativo y un potente motor.

Así como 6 grifas de arrastre y una cómoda área de trabajo iluminada por la luz LED.

Todas estas características aseguran, así, una costura perfecta en los tejidos ligeros y también en los pesados, como en los vaqueros.

La Brother JX17FE presenta una carcasa interna de metal, robusta, y con una garantía de 3 años.

En su carcasa, tiene una manija que permite transportarla fácilmente.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 4.300 valoraciones, esta máquina de coser tiene una puntuación de 4,5 sobre 5.

Además, está arrasando. Solo el mes pasado se vendieron más de 300 unidades.

Quienes ya la han probado se muestran «contentísimos» y aseguran que es «impecable«.

«Estoy contentísima. No me esperaba que fuera así… No pesa. Tiene variedad en puntadas y es súper fácil. Es preciosa y muy buena calidad precio […] Yo estoy súper contenta. La recomiendo 100%«, indica Antonia.

