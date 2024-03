(1 votos: 5,00 de 5)

Los pinchazos son unos de los accidentes más molestos y usuales entre bicicletas que pasean por el campo y hasta para patinetes eléctricos de ciudad.

Cualquier pequeño objeto puede generar un pequeño agujero en la cámara de una de las ruedas e impedir que sigas adelante. Y, al contrario de los coches, es complicado llevar una rueda de repuesto a mano.

Por eso, la mejor solución es intentar reparar la rueda en el momento hasta llegar a casa y encontrar una cámara nueva. Algo que es posible conseguir gracias a un líquido antipinchazos.

La solución de la mara Slime permite sellar el pinchazo en el momento antes de volver a hinchar la rueda. Además, el líquido también asegura que la rueda no vuelva a pincharse tan fácilmente.

Por apenas 10 euros en Amazon, donde ahora tiene un 12% de descuento, puedes ir más tranquilo llevando en la mochila o en la bici un pequeño bote que te servirá para las dos ruedas.

Las características del líquido antipinchazos de Slime

Slime promete el fin de los pinchazos con su producto antipinchazos que consigue sellar con rapidez cualquier corte de hasta 3mm provocado durante el uso de la bicicleta, el patinete, un carrito de bebés o incluso una carretilla.

Es un producto ecológico muy recomendado en tiendas especializadas de deporte y ciclismo por no contener ninguna sustancia tóxica, corrosiva, peligrosa o inflamable y funcionar en cualquier cámara de una rueda.

De hecho, ofrece una herramienta para desatornillar la válvula que tiene exactamente el mismo tamaño que la válvula Schrader. Además, incluye un tubo para aplicar el producto.

Con su aplicación, detendrás las fugas lentas y, tras su uso, promete una duración de hasta dos años para prevenir futuros pinchazos.

¿Cómo usar el sellante de pinchazos de Slime?

En el momento del pinchazo, si lleva a mano el producto de Slime podrá reparar con facilidad la rotura en apenas unos minutos, gracias a los complementos incluidos con el bote, que permiten retirar el obús de la válvula.

Ese el primer paso a dar tras situar la rueda de una manera que la válvula se encuentre en la mitad superior de la rueda. Tras retirar la válvula, el neumático debe deshincharse por completo.

Ese es el momento de intentar encontrar el objeto que haya podido penetrar la rueda y haber pinchado la cámara. Muchas veces se ha quedado en la carretera, pero, si sigue en la rueda, intente extraerlo.

Después comienza la reparación. Primero, con el tubo que también viene con el bote, inyecte el líquido Slime. Este sellará el pinchazo y ayudará a prevenir otros futuros cortes.

A continuación, hay que cerrar el obús de la válvula y volver a echar aire a la rueda. Así, deberías estar listo para volver a conducir.

¿Qué opinan los usuarios del reparador de pinchazos de Slime?

Este producto de Slime es una recomendación especial de Amazon que han puntuado con más de cuatro estrellas el 80% de los clientes. Uno de ellos, comenta que es un producto que merece la pena comprar de manera recurrente.

«Es la segunda botella que compro de esta marca. Habiendo probado de otra marca, la verdad es que esta marca funciona bien para prevenir que la rueda se desinfle (aunque pinchas igual, pero tapa los pinchazos desde dentro)», ha explicado uno de los usuarios en el apartado de valoraciones.

Otro usuario, cansado de «pinchar con la semilla del abrojo», lo ha usado de manera preventiva y, desde entonces, ha notado resultado: «De momento llevo unas 20 salidas y no he vuelto a pinchar, de hecho, he vuelto a comprar el producto para la bici de mi hijo, que también ha pinchado en un par de ocasiones. El punto negativo para algunos usuarios es el peso que se añade a la bici, unos 230 gramos. A mí particularmente no me afecta, para mí compensa de sobra el peso extra».

