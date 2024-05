Haz tu valoración:

Lidia Fernández

Establecer una rutina de cuidado de la piel puede ser complicado sin saber exactamente qué beneficios tiene cada ingrediente y cuáles son las combinaciones que mejor funcionan.

Aunque es de sobra sabido que las mujeres coreanas usan hasta 10 productos cada día en el rostro, los dermatólogos aseguran que «menos es más» a la hora de solucionar nuestros problemas cutáneos.

Lo importante es centrarse en los objetivos que deseamos. Uno de los más buscados es: combatir las arrugas. Un efecto que se puede conseguir con la vitamina C, pero que debe combinarse con ácido hialurónico para asegurar la hidratación necesaria de la piel.

Una mezcla muy efectiva que ya han probado miles de clientes con el Sérum hidratante de la marca Florence, el más vendido de Amazon cada mes porque los usuarios vuelven a comprarlo una y otra vez después de ver sus resultados en persona.

Los beneficios de la vitamina C

La vitamina C también conocido Ácido ascórbico, es uno de los ingredientes estrella del mundo de la cosmética.

Tiene efecto antioxidante, lo que ayuda al antienvejecimiento .

. Aporta luminosidad .

. Ayuda al mantenimiento de la fabricación de colágeno y elastina.

y elastina. También reduce las manchas generadas por el sol.

generadas por el sol. Recupera la firmeza de la piel.

Por otra parte, el ácido hilaurónico es esencial para hidratar la piel después de este tratamiento. Por eso, el sérum de Florence es un 2 en 1 que te ayuda a combatir las arrugas y prepara la piel para el día.

Los usuarios lo buscan porque puede ayudar con aquellas pieles mixtas que no quieren un efecto graso después de su uso. Hidrata las zonas necesarias y ayuda con las manchas, los puntos negros o las marcas de acné.

Con más de 100.000 valoraciones en Amazon, este número prueba que es un superventas que puedes recibir en tu puerta cada tres meses o más, consiguiendo una rebaja del 5% o más.

Tiene una valoración de 4,3 estrellas y todos coinciden en que «no es aceitoso», «mejora la piel», «respeta las pieles más grasas» y deja la piel «más tonificada».

¿Cómo establecer tu rutina facial?

La marca Florence recomienda usar su sérum con vitamina C y ácido hilaurónico tanto por la mañana como la tarde. Un uso que puede prolongarse durante más de tres meses, ya que el recipiente contiene hasta 60 ml.

No obstante, esta decisión impide que uses ningún producto con retinol en tu rutina, ya que es incompatible con la vitamina C.

Por eso, lo más recomendado con este producto de vitamina C es usarlo por la mañana con la piel recién lavada y usar crema solar después de la aplicación. Siempre antes del maquillaje.

Y, por la noche, si se desea, usar otro sérum con retinol, ya que este activo ‘viral’ es más recomendado para dormir con él y no exponer la piel al sol.

Una buena opción es el sérum de noche con retinol puro de L’Oreal, que también compran miles de usuarios cada día y combate hasta las arrugas más profundas.

Solo son necesarias tres o cuatro gotas con la cara limpia y después puedes volver a usar una crema hidratante de noche.

