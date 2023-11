(1 votos: 5,00 de 5)

Por increíble que parezca, muchos artículos de Navidad ya se están agotando. Y aunque todavía falta más de un mes para esta festividad, la ilusión empieza antes del 25 de diciembre: con los calendarios de Adviento o con la lista de regalos que tenemos pensado comprar durante el Black Friday.

Otro de los indicativos de que ya se acerca esta fecha tan marcada, es que la famosa cantante Mariah Carey ya ha «salido del hielo» (referencia a su nuevo videoclip) para acercarnos la Navidad, como cada año, a través de su single más popular, ‘All I want for Christmas is you’.

Para sentirnos todavía más inmersos en la ‘magia’ de la Navidad, no puede faltar una buena decoración del hogar. Luces tenues, mantas calentitas, una chimenea donde colgar los calcetines en los que nos dejarán alguna que otra sorpresa…

Este año, la Navidad parece empezar antes de lo previsto. ¡No te quedes sin estos imprescindibles!

Árbol de Navidad

Es uno de los máximos representantes de la época. Como curiosidad, su origen se remonta a la época de los antiguos romanos, en la que celebraban el solsticio de invierno con una fiesta llamada “Saturnalia”. Durante esta fiesta, decoraban las ramas de los árboles y se realizaban ofrendas a los dioses.

Ante la imposibilidad de deshacerse de estas tradiciones, el cristianismo lo adoptó en el siglo VIII. Y, ¿por qué los abetos? Porque sus hojas, que siempre estaban verdes, y su copa que «señala al cielo», representaban la vida eterna.

En la actualidad, podemos optar por diferentes modelos. Más altos, más bajos, más finos, más gruesos, de plástico, reales, con nieve falsa, con piñas…

Pero, por el momento, el que está arrasando es este árbol de Navidad artificial, disponible en diferentes tamaños y en tres colores. Viene con patas incorporadas y con ramas resistentes, para que podamos colgar en ellas cualquier detalle navideño.

Bolas para el árbol de Navidad

Aunque la leyenda cuenta que los árboles de Navidad se empezaron a decorar con manzanas y velas, en la actualidad nos decantamos por otros detalles, como las bolas de Navidad. Ya sean en formato 2D o las de toda la vida.

Eso sí, las que están triunfando son las bolas personalizables, en las que podemos poner el nombre que queramos. Así, tendremos una decoración totalmente única.

Solo el mes pasado ya se vendieron más de 900 unidades.

Luces decorativas

¡Son las que ya se están agotando! No es de extrañar, sus precios son increíbles y, algunas, tienen grandes descuentos.

Podemos elegir entre las que tienen luces de colores o las que son blancas. Y no son únicamente para ponerlas en el árbol de Navidad (que también), sino que podemos colocarlas en cualquier parte de la casa.

Las luces blancas, sobre todo, dan un toque acogedor a nuestro hogar, y lo hacen de revista. Quedan perfectas, por ejemplo, encima de una estantería o de un mueble en el que tengamos otros elementos decorativos navideños.

Corona de navidad

Es una de las tradiciones con más historia de todo el continente.

Originarias de Alemania, las llamadas coronas de Adviento, están compuestas por elementos significativos. Las más tradicionales llevan cuatro velas, que representan cada una de las semanas del calendario de adviento y que habría que ir encendiendo cada domingo de esas semanas.

En este caso, hemos escogido una con ornamentos y colores típicos: verde y rojo, con piñas y con luces blancas. Capaz de dar un tono cálido a cualquier centro de mesa durante los días más especiales.

Aunque están pensadas para los centros de mesa, también se suelen colgar, puesto que dan un toque muy navideño y, a su vez, elegante.

Calcetín para la chimenea

Los hemos visto mil veces en cientos de películas ‘made in Hollywood‘. Los calcetines en la chimenea son una de las decoraciones más internacionales.

El no tener chimenea no es un excluyente. Podemos colgarlos de alguna pared o en los picaportes de las puertas. Incluso añadirlos al árbol.

Están diseñados en tela de alta calidad y, además de decorar, tienen capacidad suficiente para almacenar las sorpresas navideñas.

Y si siempre nos pasa, que nos equivocamos porque no nos acordamos de cuál era el nuestro, estos calcetines llevan una inicial. De esta forma, podremos distinguirlos a simple vista y asegurarnos de que esas sorpresas, son para nosotros.

Pegatinas para la ventana

Ventanas y puertas pueden ser un buen lienzo sobre el que empezar a pintar de Navidad nuestra casa.

No debemos preocuparnos, porque estas pegatinas están diseñadas para poderlas quitar fácilmente, sin dejar rastro.

Representaciones de los Reyes Magos, del misterio de Belén, de Papá Noel, muñecos de nieve variados y elegantes copos con los que darle espíritu navideño a nuestra casa para todo aquel que pase por delante.

Están hechos en PVC adhesivo, impermeables y reutilizables. Pero debemos recordar ponerlos en una superficie lisa, seca y limpia para una adhesión perfecta.

Papá Noel colgante

Llevando la tradición de Papá Noel al máximo nivel, podemos decorar alguna de nuestras ventanas con una figura colgante de este protagonista navideño.

Este, en concreto, está relleno de algodón PP de alta calidad, es muy resistente y duradero, y respetuoso con el medio ambiente.

La forma de colgarlo hace que sea muy sencillo de adaptar a cualquier superficie, además, es adecuado para decoraciones tanto en interior como en exterior.

El tamaño de este Noel de franela, desde la mano hasta los pies, es de 50 centímetros y todo en su conjunto 70 cm.

Belén, sencillo y original

Junto con el árbol de Navidad, representa el máximo espíritu navideño y le da encanto a la casa.

Además de escoger el mejor Belén de entre los que se pueden encontrar en el mercado, siempre podemos añadir nuevas figuritas, ampliar el escenario o darle un toque más realista con nuevos adornos.

Sin embargo, hay quien lo prefiere con un diseño más sencillo y desapercibido. O, incluso, más original. Como pueden ser estos pequeños belenes que están arrasando, con más de 100 unidades compradas en el último mes.

Flor de Pascua

Además de ser la planta de Navidad por excelencia, con la que regalar buena suerte y prosperidad, es ideal para decorar.

Su color rojizo dará un toque muy navideño y natural a cualquier estancia de nuestro hogar. Asimismo, puede aliviar algunas afecciones respiratorias.

Detalles decorativos

Entre los cientos de adornos, podemos darle a nuestro hogar los últimos toques navideños con figuritas decorativas, velas o cojines con temática.

Lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos recargar demasiado el ambiente, o más que una sensación acogedora, nos podemos sentir abrumados. No hace falta volverse barroco para que se respire ambiente navideño en casa durante las próximas semanas.

