Las caravanas de moteros, más todavía con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, forman parte del paisaje de las carreteras.

No hace falta que estas sean muy numerosas para que sean útiles los artículos que centran esta comparativa. De hecho, basta una moto con acompañante, el paquete en argot motero, para que este accesorio sea útil, pues permite que se puedan comunicar con fluidez ante cualquier imprevisto.

Así, los intercomunicadores de moto permiten de manera segura establecer contacto con el paquete o los compañeros de viaje, para parar o compartir al momento, y sin necesidad de detenerse, cualquier alteración de la ruta.

De los seleccionados nos hemos decantado por colocar en primer lugar el modelo B4FM de Lexin por la calidad de sonido, amplio radio de cobertura y excelente autonomía. No son baratos, no lo es en general la gama, pero sí excelentes para moteros de siempre que salgan de manera frecuente a la carretera.

Lo que dice la normativa

La normativa relativa a estos aparatos es muy reciente y positiva para estos dispositivos sujetos hasta ahora a distintos criterios y lagunas legales.

Así, la nueva Ley de Trafico aprobada el pasado 21 de marzo dice que «se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad».

Es decir, los intercomunicadores han de ser inalámbricos y homologados. En todo caso, nunca sobra una consulta más detallada sobre este asunto a centros o profesionales especializados.

Así funcionan los intercomunicadores

El intercomunicador es un dispositivo que consta de tres partes: el intercomunicador como tal, dos altavoces y un micro.

Se fija en la parte interior del casco y sirve para enviar y recibir señales en marcha, comunicarse, en resumen, con otros dispositivos que estén en el radio de alcance sin mover ni la cabeza ni las manos para no mermar la seguridad.

Una vez detalladas las partes de este dispositivo, su funcionamiento se hace a través de Bluetooh siempre y cuando, obviamente, estén previamente cargados los dispositivos.

Hay que dejar claro que, en otros tipos de intercomunicadores, pueden funcionar como conexiones de doble vía para audio con un amplificador central. La red de transmite así a través de una red de cables.

Sin embargo, esta opción no cabe en los de moto ya que, como acabamos de indicar, han de ser inalámbricos para que sean homologados.

Altas prestaciones: Lexin

En aplicación al consejo del esfuerzo económico si se van a usar de manera frecuente y se quiere calidad de sonido nos hemos decantado por este modelo como líder, aunque, dentro de la gama, su precio no es excesivo.

Óptima comunicación que viene acompañada de un sencillo manejo ya que incorpora accesos a comandos de voces (Siri o S-Voice) y se puede obtener todo tipo de información sin alterar para nada la conducción.

Por rango de cobertura, algo más de 1,5 km, se obtiene buena calidad hasta en cuatro personas que se quieran intercomunicar.

Su vinculación universal, compatible con prácticamente todo tipo de auriculares, suma enteros a esta comodidad y sencillez de uso tan importante en estos dispositivos.

La enumeración de cualidades ha de detenerse por obligación en su gran autonomía que le hace ideal para viajes por largos que estos sean.

Para hacerse una idea cuantitativa, hablamos de unas 15 horas en conversación, unas veinte en transmisión de música o de nada menos que 350 horas en tiempo de espera.

En suma, unos intercambiadores que no son baratos, pero que son excelentes para quienes tengan a la moto más como un modo de vida que como un vehículo.

Eficaz para grupos: Lenmnoi

Una opción más económica sin ser barata. Adecuada para viajes en grupo con hasta seis personas conectadas y un radio de cobertura de unos 1200 metros.

Una de sus bazas es la amplia compatibilidad tanto tecnológica (smartphone, Bluetooh, GPS o mp3) como de cascos ya que es universal y se puede adaptar a cualquiera.

Para su rango de precio ofrece una estimable calidad de sonido gracias en buena parte a la denominada tecnología DSP de reducción de ruidos y la atenuación de ecos para ganar nitidez.

Cada intercomunicador se compone de dos auriculares. El emparejamiento es de lo más sencillo ya que se limita a activar el Bluetooh del smartphone y mantener unos segundos el botón con el icono de la moto en el intercomunicador para que se emparejen.

Al hilo de los botones, señalar que una de sus objeciones es el pequeño tamaño de estos y lo juntos que están, aunque hay que admitir que el margen no es muy holgado para colocarlos.

Gran nitidez de sonido: Sena SMH10

Otro modelo top de precio elevado y calidad contrastada. Hasta a la velocidad máxima permitida la comunicación no pierde apenas nitidez.

Gran autonomía con hasta doce horas y con capacidad para conectar a la vez cuatro usuarios.

El alcance, eso sí, es menor que en los modelos anteriores con algo menos de 900 metros, pero no es este el parámetro más importante ya que no es común alcanzar esa distancia entre una moto y otra y, por supuesto, para hablar con el acompañante no tiene relevancia alguna.

Una de sus cualidades a destacar es la rápida conectividad y la accesibilidad de las funciones como las llamadas con manos libres o el control del volumen.

Se puede ir escuchando música e interrumpirla para hablar solo con pulsar un botón y volver a pulsarlo para seguir oyendo la canción.

Opción individual: vFound

Llama la atención, por bajo, su precio si bien hay que tener en cuenta que es uno de tipo individual orientado a otros usos y que, por tanto, solo trae una unidad. Si se quiere usar como intercomunicador personal habría que adquirir otro terminal.

Es decir, la intercomunicación que facilita por sí mismo no es entre personas, sino entre el conductor de la moto y sus recursos tecnológicos.

De este modo, este dispositivo sirve principalmente para llamadas con manos libres y dar órdenes al smartphone para que ofrezca alguna de sus muchas prestaciones como música o GPS.

Con cámara integrada: Sena

Una alternativa más sofisticada y bastante más cara ya que, a las prestaciones propias de estos dispositivos, suma una cámara integrada que ofrecerá recuerdos inolvidables de los viajes a bordo de la moto.

Se puede conectar como recomendación con hasta tres usuarios y es adaptable a cualquier tipo de casco. El radio de intercomunicación es considerable ya que alcanza el kilómetro y medio.

En síntesis, un modelo que no solo resulta útil por sus prestaciones, sino que permitirá además grabar espectaculares archivos audiovisuales y presumir luego de la aventura sobre la moto.

Ventajas e inconvenientes

Entre las primeras:

Comunicarse de manera nítida tanto con el pasajero de atrás como con otros motoristas con los que viajas sin necesidad de hacer movimiento alguno que no sean los necesarios para la conducción

Usar el control de voz del móvil

Hacer llamadas con manos libres

Búsquedas en GPS con órdenes orales

Sobre los inconvenientes cabe destacar el principal, que tiene que ver con que su instalación puede resultar compleja.

Los tipos de intercomunicadores de moto más extendidos

Señalamos a continuación los más extendidos:

De uso individual

Orientado a motoristas que solo precisan conexión directa con su smartphone o GPS, por ejemplo.

Para parejas

Permite la comunicación con el acompañante de atrás.

Para grupos

Los adecuados para excursiones o vacaciones de grupos en moto.

Añadimos por su importancia y como advertencia antes de la elección:

Universales

Se pueden acoplar a todos los cascos.

De marca

Son específicos para determinados modelos de cascos.

Qué tener en cuenta antes de adquirir un intercomunicador de moto

*Uso: En este caso vinculado con el apartado anterior. Si se sale con frecuencia con un grupo de amigos moteros habrá que optar por uno que ofrezca más conexiones. El rango suele estar entre dos y ocho.

Hay que advertir que llegar al máximo de interlocutores puede ir en detrimento de la calidad de la comunicación.

Sonido

La calidad del sonido es fundamental en su utilidad y también lo es en su precio. Si se va a usar de manera frecuente en viajes largos, mejor estirar el bolsillo que arrepentirse luego por sus deficiencias.

Autonomía

Factor clave si se hacen largos viajes a bordo de la moto. Como recomendación una que dure de ocho a diez horas resultará satisfactoria.

Compatibilidad

Ya hemos señalado que los hay compatibles y específicos para determinadas marcas e incluso modelos de casco.

Diseño

En su parte práctica y no tanto estética tiene mucho que ver con los botones de mando. Si son pequeños y van juntos el manejo será bastante más complicado.

