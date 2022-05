En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(2 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Germán T.

Un puesto tan especializado como el de portero de fútbol implica material igualmente específico para desarrollar sus funciones.

Es por eso que en Compramejor.es hemos elaborado esta selección de los mejores guantes de portero de fútbol.

Si este artículo te parece interesante no dudes en pasarte por este otro sobre las mejores botas de fútbol.

Sin duda, los guantes son la seña de identidad de la indumentaria de los guardametas.

Pese a que hoy no es imaginable que un portero no los lleve, no fue hasta la década de los 70 cuando las marcas deportivas comenzaron su comercialización masiva.

Sin margen para el debate, la principal característica de estos complementos es la adherencia que procuran a la hora de atrapar el balón.

Situamos al frente de esta selección unos para aficionados de la marca Obbsen por su buena adherencia y amortiguación, vistoso diseño y precio asequible.

De qué material están fabricados los mejores guantes de portero de fútbol

Destacamos los siguientes:

Látex

Es el material más extendido en esta gama. En la actualidad el más utilizado para las palmas es la espuma de látex combinando el látex natural con el sintético.

Neopreno

Se usa en algunos modelos para el dorso del guante.

Caucho

También se utiliza para el dorso de los guantes con el fin de ofrecer resistencia en acciones tales como los despejes de puños.

Plástico

Se usa plástico resistente para los guantes que incorporan varillas o férulas para potenciar la protección de los dedos siempre muy expuestos en esta demarcación a contactos importantes.

Nada recomendables para niños.

Estas varillas pueden ser fijas o móviles y se sitúan entre el dorso y el interior del guante.

Su inclusión o no depende de la mayor o menor comodidad que sienta el portero al ponérselos.

Óptima opción para aficionados: Obbsen

En cabeza unos guantes más que prácticos y fiables para aficionados con un vistoso diseño y un precio muy atractivo para lo que ofrecen.

Se distribuyen en tallas para una amplia horquilla de edades.

Tanto la palma como el dorso están fabricados con materiales eficientes en sus funciones principales.

Así, la adherencia es buena en el primer caso y, en el caso del dorso, no resulta demasiado rígido.

En concreto, la palma se configura mediante dos capas, ambas de 4 mm, una de látex y otra de esponja que permite también una correcta amortiguación del balón cuando se embolsa contra el cuerpo.

Pese a su económico precio incorpora también férulas de protección en los dedos que resultan bastante flexibles para que no vaya en detrimento de la comodidad que debe ser cualidad principal.

Otro de sus detalles a tener en cuenta se refiere a la transpiración de la mano, que es muy buena y la fijación a las muñecas, que es bastante fiable.

Sensación de seguridad: Renegade GK

Una opción más avanzada, algo más cara que la anterior, pero en la horquilla media-baja de esta gama de productos que tienen precios muy variables en función de la calidad de los materiales y el diseño.

Como es habitual, la palma también se conforma a través de dos capas de látex (3,5 y 3 mm en el caso de este modelo).

El dorso es algo rígido, pero no es en sí un inconveniente ya que la protección de los dedos es mayor.

En todo caso los refuerzos se pueden quitar o poner.

Cómodos y, muy importante, dan sensación de seguridad frente al balón.

Económicos para niños: Narz

Una opción orientada a niños y niñas que resulta muy asequible y aparente para que los más pequeños sueñen con llegar lejos bajo la portería.

Buen acolchado en palma y dedos para evitar dolorosas lesiones y una sujeción de garantía en las muñecas.

Si este aspecto siempre es importante, más todavía en edades tempranas ya que será un eficaz mecanismo para evitar que se les doblen las muñecas al parar un balón.

Bien rematados en las costuras y bastante cómodos. En suma, unos guantes ideales para iniciarse en esa demarcación por un desembolso pequeño.

Excelente agarre: Reusch Attrakt G3

Cambiamos totalmente de alternativa para pasar a unos guantes de adulto que, por calidad y prestaciones, pueden ser muy útiles incluso en el fútbol profesional.

Como se intuye, el principal inconveniente es un precio que supera ya de manera muy sensible la media de los complementos para aficionados.

A cambio, un revestimiento que aúna resistencia y suavidad, una gran adherencia en las palmas que, además, resultan muy vistosas en contraste con las más habituales que son lisas, y óptima amortiguación del balón.

El material de confección y el modo de utilizarlo denota ya el alto nivel de estos guantes. En concreto, están fabricados en látex azul encapsulado en espuma adhesiva que da como resultado un excelente agarre.

Doble protección en las muñecas: Sportout

De regreso a la opción más básica, unos guantes con palma de espuma de látex que procura un buen agarre y varillas para potenciar la protección de los dedos.

Uno de sus puntos fuertes reside en las muñecas ya que incorpora una protección doble para esta zona con un forro elástico en la parte inferior y una ancha banda de velcro en el exterior.

Buena transpiración, ligeros, cómodos y, en resumen, otra óptima elección para porteros aficionados por un precio muy asequible.

Guantes de portero según su corte

Flat

El más clásico. La palma se recorta y se cose sobre el dorso. Se ahorma bien y deja una holgada superficie de látex expuesta al contacto con la pelota.

Es el corte más demandado por el equilibrio entre comodidad, ajuste y superficie de látex.

En las zonas laterales de los dedos no tiene látex.

Negativo

La prioridad de este tipo de corte es lograr el mejor ajuste posible a la mano. Las costuras terminan hacia dentro.

Se tendrá mayor sensación de contacto con el balón y, por lo tanto, es aconsejable para quienes tengan buena técnica de blocaje.

Son para jugadores más técnicos. Tiene menos zona de látex expuesta al balón.

Rollfinger

Ofrece una óptima amortiguación y menor sensación de contacto con el esférico debido a la menor tensión del látex.

Los dedos están protegidos también por el látex y, por tanto, la movilidad será algo menor.

Guantes de portero según su material

Gama alta

Fabricados de manera principal con látex natural que les proporcionan un excelente agarre y amortiguación.

Más delicados y, en consecuencia, mayor desgaste por el uso.

Gama Media

En esta gama el reparto entre látex natural y sintético es equitativo.

Si el natural predomina serían de gama media-alta o media-baja si es el sintético. Este último material absorbe peor el agua que el natural, pero es más resistente.

Gama básica

El látex natural es testimonial. Por tanto, la capacidad de agarre y amortiguación se rebaja de manera notable sobre todo si el terreno está mojado.

Eso sí, la palma resistirá mucho mejor la erosión.

Qué tener en cuenta al escoger entre los mejores guantes de portero de fútbol

Adherencia

A mayor porcentaje en su fabricación de látex natural, mayor y mejor agarre del balón.

Tipo de corte

La elección ha de estar relacionada de manera directa con la comodidad que se tenga al ponérselos.

En caso de duda, la opción clásica del corte flat siempre es una vía de garantías.

Talla

No hay un único método para saber cuál es. Uno de los más comunes y fiables es rodearse la mano con una cinta métrica a la altura de los nudillos.

En función de los centímetros resultantes hay que buscar la talla correspondiente en la tabla de equivalencias.

Especificidades

Para jugar en terrenos húmedos son mejores los guantes que se fabrican con un látex más poroso que facilita la absorción de agua.

Mantenimiento de los guantes de portero de fútbol

Para mantener tus guantes en buen estado, siempre es recomendable sacarlos de la bolsa nada más regresar.

Si están húmedos es conveniente dejarlos en un sitio seco.

También es necesario lavarlos después de cada uso, con agua tibia, y frotando con suavidad.

Nunca hay que usar la lavadora para esta tarea.

Por otro lado, es importante no dejarlos al sol ni, cerca de focos de calor. Siempre es mejor tenerlos guardados en un lugar fresco y seco.

Última actualización el 2022-05-11 at 09:02 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas