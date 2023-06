(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Belen Parrilla

Cuando se monta en moto es importante llevar el equipamiento adecuado para que nos proteja frente posibles accidentes. Guantes, chaquetas, casco…

Sin embargo, hay un pequeño detalle que aunque pueda parecer insignificante, los que conducen moto de forma habitual saben lo molesto que es.

Se trata de las marcas que aparecen en los zapatos por el cambio de marcha. No hay nada tan molesto como ir estrenando zapatos y terminar con una mancha negra en la puntera.

Por suerte, evitarlo es muy fácil con este protector que arrasa en Amazon: con más de 1.600 valoraciones y una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas.

Ventajas usar protector para zapato de la palanca de marchas

Muy fácil de usar. Su colocación es sencilla, con un velcro en la parte delantera y una goma ajustable.

Su colocación es sencilla, con un velcro en la parte delantera y una goma ajustable. Universal. Sirve para todos los zapatos y tallas de calzado.

Sirve para todos los zapatos y tallas de calzado. Antideslizante. Goma protectora debajo del zapato para evitar resbalones en días de lluvia.

Goma protectora debajo del zapato para evitar resbalones en días de lluvia. Resistente. Fabricado con materiales de alta calidad. Aguanta cualquier tipo de climatología adversa, alta resistencia al agua y a los rayos de sol.

Fabricado con materiales de alta calidad. Aguanta cualquier tipo de climatología adversa, alta resistencia al agua y a los rayos de sol. Precio muy económico.

Este protector evitará el desgaste de tus zapatos y los mantendrá limpios y como nuevos. Además, es de un reducido tamaño, por lo que podrás guardarlo sin ningún problema en el cofre de la moto, o en el bolsillo de la chaqueta.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 1.600 valoraciones en Amazon, tiene una sobresaliente nota media de 4,4 sobre 5 estrellas.

La mayoría de los usuarios afirman que es muy fácil de usar y destacan la calidad de los materiales. Una inmejorable relación calidad-precio.

«Cumple su función, protege el calzado de la palanca del cambio y con el elástico queda muy sujeto. No parece que pueda soltarse ni engancharse con nada» comenta Antonio.

«Lo he utilizado unas pocas veces, cumple su función, la de no dejar marca de la palanca de cambio en tus zapatos que no son específicamente de moto.

Para tallas grandes de zapatos la goma elástica queda justa. Yo calzo un 44 y me sirve pero va justito. A ver lo que dura la goma… está bien cosida» explicaba Xavi.

Última actualización el 2023-06-29 at 16:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados