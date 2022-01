En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Sergio F. Núñez

En muchas ocasiones, lo vemos casi a diario, lo que triunfa es volver a lo de antes: irnos a vivir al campo, comprar de un modo sostenible o comer más sano. No porque sea mejor que lo de ahora si no porque suele ser más respetuoso con nosotros, con lo que nos rodea y con el futuro que nos espera.

Ese podría ser un resumen casi perfecto de cómo los productos de belleza basados en el calor han ido perdiendo peso en nuestros imprescindibles por el daño que hacen a nuestros cabellos a medida que aumentamos su uso.

En el caso de los rizadores u onduladores de pelo tenemos, concretamente, un ejemplo perfecto. Y es por eso por lo que está triunfando en Instagram y TikTok un rizador de pelo sin el uso de calor que te dará unos resultados espectaculares, casi profesionales, a un precio, además, ridículo ¡MENOS DE 10 EUROS!

Su nombre es rizador de pelo sin calor URAQT y su éxito radica en la sencillez de su puesta en marcha, su nulo efecto dañino sobre nuestro cabello, y como reseñábamos, su precio.

Es fácil encontrar en redes sociales un buen puñado de vídeos que te enseñan a utilizarlo y que muestran unos resultados espectaculares. Es paradójico pero se trata de la tecnología y la evolución la que se están encargando de poner patas arriba nuestro mundo dándole la vuelta a lo que solíamos usar o hacer. El caso del rizador de pelo URAQT es uno más.

El rizador de pelo que usan las estrellas de TikTok: URAQT Rizador Sin Calor

Está inspirado en el mecanismo más tradicional posible, el de los rulos, por lo que, además, es perfecto para utilizar mientras se duerme (como hacían y hacen nuestras abuelas).

El pack de URAQT está compuesto por el rizador, diseñado en seda, una pinza para fijar el cabello, y dos gomas blandas que ayudan a que el resultado sea perfecto. Es realmente fácil de utilizar, tanto en cabellos húmedos como secos.

No causa daño alguno al pelo ya que no utiliza calor y sus rulos flexibles de algodón pelado no provocarán, en ningún caso, ni puntas abiertas ni roturas de cabello. Podrás, además, utilizarlo durante muchísimo tiempo ya que es robusto y hecho con productos duraderos.

Además, facilita su uso en viajes o vacaciones el hecho de que no pesa prácticamente nada.

Un obligatorio dentro de tu día a día si quieres peinados espectaculares en poco tiempo y sin dañar tu melena. Lo tienes en dos colores diferentes para escoger el que más te guste.

Cómo funciona el rizador de pelo sin calor de URAQT

El funcionamiento es bien sencillo. Basta con envolver el cabello dentro del rizador antes de irse a dormir, por ejemplo, y fijarlo con su goma elástica para lograr el efecto rizado deseado.

Gracias a su diseño y acabado en seda se evitarán los enredos.

Es cierto que necesitas algo de tiempo para ver sus efectos, entre tres y seis horas según la marca, pero podrás utilizarlo en cualquier momento por su ligereza y comodidad.

Otros rizadores de pelo a tener en cuenta

Además del modelo URAQT, existen otro buen puñado de rizadores de pelo capaces de darte resultados increíbles. Las mayores diferencias radican en el precio – los cuatro que seleccionamos en nuestra lista son de un valor superior – y en el hecho de que, al estilo tradicional, basan en el calor el éxito de su trabajo.

Marcas muy reconocidas como BaByliss o Rowenta llevan rizando y ondulando el pelo a mujeres y hombres de todo el mundo tanto dentro como fuera de las peluquerías. Y lo seguirán haciendo. Así que si eres de las tradicionales, escogemos para ti los que desde CompraMejor.es consideramos como los mejores rizadores de pelo, más allá del éxito del modelo URAQT.

Valor de marca: RIZADOR SUBLIM’TOUCH de BaByliss

Esta de BaByliss es una tenacilla con 38 milímetros de diámetro perfecta para crear ondas con volumen y rizos de notable tamaño.

El rizador de pelo C338E de BaByliss cuenta con diez ajustes de temperatura, facilitando su uso y maximizando su adaptabilidad a cualquier tipo de cabello, además de haber sido diseñado con recubrimiento Sublim Touch para ofrecer una transmisión de calor adecuada que permitirá minimizar al máximo el daño provocado en el cabello por el uso de altas temperaturas al tiempo que aportará un brillo extra a tu melena.

Resultado de peluquería: Remington Rizador de Pelo Conique Pearl

Una de las opciones que garantizan dejarte el pelo en casa como si acabaran de peinarte tus estilistas y peluqueros, es apostando por este modelo de la firma Remington, especialistas en productos de belleza desde maquinillas de afeitar hasta secadores de pelo.

Teniendo esto en cuenta, y hablando del producto, cabe resaltar el hecho de que está revestido de cerámica con perla capaz de proteger tu cabello, sea cuál sea su densidad, al tiempo que obtendrás unos resultados escandalosos.

Aunque el rizador estrella de este artículo, el de URAQT, actúa sin calor, el modelo de Remington utiliza un rango de entre 130 y 210 grados de temperatura para ayudar a moldear tu cabello.

La marca neoyorkina confirma resultados exitosos hasta en las melenas más rebeldes, lacias o gruesas.

Una de las medidas de seguridad que destacan para evitar quemaduras es la incorporación de una punta fría y un botón de bloqueo que eliminará cualquier opción de poner en marcha el rizador por error.

Modelo de titanio: EVERLASTING CURL

Este modelo, basado en el poder del titanio, combina la tecnología más avanzada con un uso muy sencillo para lograr unos rizos realmente bonitos y duraderos. La marca MoroccanOil sabe lo que se hace y lleva más de una década demostrándolo.

El modelo Everlasting Curl de la firma española cuenta con un tubo extra-largo de titanio y 2,5 cm de diámetro capaz de maximizar la superficie y de actuar mucho más rápido que el resto de competidores. Además, gracias a su tamaño, deja mucho espacio para envolver el cabello largo o grueso.

Sus materiales y su ergonomía permiten que deslizando suavemente sobre nuestro cabello logremos un peinado impecable y liso en un tiempo récord.

Gran precio: Rowenta Elite CF2112F0

Otra buena opción, que destaca especialmente por su precio respaldado por la calidad de la marca, Rowenta, es el modelo Elite CF2112F0. La relación calidad-precio es casi inigualable.

Aunque se trata de un modelo más básico que el resto de nuestra selección, sus prestaciones y resultados finales son óptimos.

Además de estar diseñado con revestimiento cerámico, incorpora la gama Élite dos elementos que aportan calidad al resultado final: turmalina y queratina.

Como valor diferencial, añadir que incorpora una pinza que te permite sujetar el cabello al tiempo que giras para obtener el rizo. El rango de su temperatura es de hasta 180 grados y con ellos acaba con cualquier tipo de pelo rebelde.

Su mayor punto débil es el diámetro de su tenacilla, de 16 milímetros, que obligará a echar un buen rato si lo que quieres rizar es una melena con gran volumen. Por precio y calidad es una óptima elección.

